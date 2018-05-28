 Катастрофа "Боинг-777" над Донбассом - результат агрессивных действий России в Украине и мире, - Столтенберг

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я согласен с правительством Нидерландов, которое призвало Россию взять на себя ответственность за катастрофу этого самолета", - подчеркнул генсек НАТО.
Он сообщил, что можно наблюдать за активными действиями России, которая вмешивается в демократические процессы, отвечает за кибератаки, инвестирует в современные виды вооружений, "стирая границы между обычным и ядерным конфликтами", осуществляя аннексию Крыма и дестабилизируя Украину.
"Результатом этой агрессии мы видели катастрофу самолета МН17", - констатировал генсек НАТО.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
Цензор.НЕТ неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.
В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.
25 мая Австралия и Нидерланды официально возложили на Россию ответственность за уничтожение пассажирского самолета рейса МН-17 в 2014 году.
Ми вже 4 роки сподівались. Досить. Потрібно готуватись.
Раз признана винторогия виновной, так судите казлин！
Лише справжнє професійне розслідування може встановити - хто збив цього літака.
Дебил бл...... и сколько еще таких
https://meduza.io/feature/2018/05/26/v-tretyakovke-posetitel-povredil-kartinu-ivan-groznyy-i-syn-ego-ivan
але для цього треба мізки мати, а не балаболити, весь час!
3. Из Керчи оккупанты отправили к месту службы 42 человека. До средины июля из города в ряды ихтамнетов отправят 250 человек. Четверть из них - в россию. Ватные мамашки счастливы. Подростки - не очень https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1001047314121871360
4. "ФСБ ожидает проникновения диверсантов в Крым". То есть, новых заложников станет больше. Кто еще на "море" хочет? http://fresh.org.ua/novosti/145763/fsb-oshidaet-proniknoveniya-diversantov-v-krym_2018-05-285. И тут Сергей из Севастополя все понял: "Хочу внести в чёрный список администрацию пляжа Парк Победы за отсутствие подготовки к пляжному сезону. Пляжная галька не выровнена после зимних штормов. В переодевалке обнаружил кучу мусора, прокладки, тампоны и кучу говна. Бабки берут за аренду мест для торговли космические, а убрать мусор, нанять персонал - денег нет. Бычье надо смещать с должностей, иначе город станет захолустным военным городком. А мост нужен будет только для танков" https://twitter.com/KrimRt/status/1001025578957443072 (скрин).
6. Лапти, на мосту шмон и досмотр - граница же… И предусмотрено строительство стационарных инспекционно-досмотровых комплексов, которые предназначены для осуществления досмотровых мероприятий http://www.kerch.com.ru/articleview.aspx?id=742897. В Форосе похоронили пенсионера Анатолия Черевичного, который выпрыгнул 21 мая из окна ялтинской поликлиники. По словам родственников, мужчину, два месяца мучившегося от жутких болей, подтолкнул к этому отказ в госпитализации, равнодушие врачей и бесконечные очереди с талончиками. Семья погибшего подает в "суд", а врачи признают: здравоохранение СГНИЛО. "Самоубийства тяжелобольных людей, которых реформа медицины оставила без обезболивания, давно стали в россии обычным делом. Но в маленькой Ялте это пока в диковинку", - пишут пропагандоны в статье "Как РАЗВАЛ медицины толкнул пенсионера из Фороса на прыжок из окна". Главный врач и оккупанты что-либо комментировать отказались http://primechaniya.ru/home/news/maj-2018/kak-razval-mediciny-tolknul-pensionera-iz-forosa-na-pryzhok-iz-okna/ (фото и подробности).8. Оккупанты опубликовали графики 9-часовых отключений света на июнь https://ru.krymr.com/a/news/29254664.html9. "Вот построят мост". Евпаторийские ватники в комментариях ищут оправдания высоким ценам. А с каких пор клубнику стали завозить в Крым паромами? Вата дурновата: "Кто-нибудь знает, что случилось с ценами на рынке? Клубника, которая вчера была 90 рэ, сегодня уже 135 (57 грн). Та, которая была 110, сегодня - 150 (63 грн). И даже за 180 (76 грн) я сегодня видела. Знакомые на цены на яблоки тоже жаловались, что вчера было значительно дешевле. Ладно бы там в честь пятницы на 10 рублей. Но не на 40-50 же! Опять доллар клубнику, а заодно и еще полрынка, за ночь обвалил?". Ответы: "Ну да. Это ж новые санкции ввели. Клубничные", "Масса клубники прошла, да и плюс паром стоит и праздник, завоза нет", "Дождь", "Сговор среди барыг. С полей одна цена идёт", "Инфляция" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1000787352200065024 (скрин).10. Ещё никогда Евпатория не была настолько убитой. Гавань и не до такого доведёт. Обсуждают центр города: "Набережная Фрунзе загажена дальше некуда. Плитку возле Геракла убрали, мусор уже лежит 4 день там. Машины гоняют в парке, ребёнка страшно отпустить на самокате покататься. 1 июня открытие сезона. Никогда Евпатория не была такой грязной. Анон". Ответы: "ВРАНЬЕ, Филонов сказал: Мы готовы к сезону", "Зато сразу видно, шо Крым - это россия", "(Из россии поясняют) Вы знаете - так везде! В ближнем Подмосковье тоже! У нас пару лет назад был случай - супруг ночью в окно видел. Асфальт был нормальный. Таджики рисовали черной краской квадраты. Якобы залатали. Вот в такой стране живем", "Не Аноньте, каждый раз говорю. Вы кого-то боитесь? Не бойтесь, правда - наше всё" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1000790308802703360 (скрин).11. Оккупанты продолжают уничтожать природу Крыма. Ватники снимают лапшу с ушей, но продолжают тешить себя иллюзиями и надеждами. Некоторые предлагают посмотреть, что будет после уничтожения, чтобы потом понять - плохо это или хорошо: "Ну что, господа, кто тут громче всех орал, что озеро в Заозерном никто засыпать не будет? Кто видел результат? Уже засыпали очень много. Вот так и верь нашим политикам и их проплаченным трезвонам!!!". Ответы: "То, что засыпят лиман и застроят лучший пляж, с этим, при некоторой доле фатализма, можно смириться. Может, и правда, это выгодно городу: инвестиции, рабочие места. Наверное, Филонов ("мэр") знает, что делает. Но на сайте застройщика «засыпан» уже кусок озера Мойнаки - вот это пугает", "Дело не в том, что лечебная там грязь или нет. Может, и лечебная - озеро не искусственное, а естественный водоем со своей особой структурой пополнения. Надо быть полным идиотом, чтобы его засыпать. Оно свое еще покажет. Мы степная часть Крыма, здесь надо беречь каждую каплю воды. Засыпать озеро - это преступление. Филонову пора понять, люди не дураки, афера с Аквой - его фиаско!", "Может, посмотреть, ЧТО в итоге будет?" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1000845265044213762 (скрин).
12. В Симферополе после месячного простоя открылся торговый центр "FM". Сотрудники магазина утверждают, что каких-либо преобразований в сторону повышения уровня пожарной безопасности не замечено. Просто владелец договаривался с оккупантами о размере мзды, чтобы ТРЦ не закрыли и не снесли, как "Муссон" в Севастополе http://primechaniya.ru/home/news/maj-2018/v-simferopole-otkryli-tc-fm/
13. Рашист понаехал из Казани в Симферополь и решил задать вопрос: "Приехали в гости отдыхать. Куда можно сходить вечером, посмотреть красивые места?". Ответы: "Вернуться домой", "Дайка подумать… Ну, можно в церковь сходить - помолиться, чтобы цены снизили и зарплаты повысили", "ПОНАЕХАЛИ", "Ндаааа, гостеприимство зашкаливает", "А вот, глядишь, как город перестанет в пробках стоять из-за приезжих, так и погостеприимнее будем" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1000835654106959872
14. Ялтинские пляжи готовятся встречать скрепных туристов табличками со словами "Засрём пляж вместе. Акция для тех, у кого вместо головы жопа". Местные комментируют: "Так и писать необязательно, засрут без напоминания", "Это факт", "(Из Екатеринбурга пишет) Для чего эти мерзкие таблички? Я живу не в Ялте, у нас за городом, где сады, такие же таблички. И вот едешь через лес, и это слово ЖОПА мелькает перед глазами. Бред какой-то. А мусор как лежал в этом лесу, так и лежит. Очень по-русски: добавить к мусору слово ЖОПА", "А какие призы?", "Может, это, конечно, и единичный случай, но сегодня на пляже, где висит эта табличка, молодые люди, уходя с пляжа, после себя оставили мусор. На что я обратил внимание. После чего я показал им эту табличку. Они вернулись и забрали свой мусор. Может, чем больше табличек, тем чище будет? А?". Последний комментатор (Александр Абросимов), судя по всему, понаехал к нам из Донецка. Ходит в футболке с флагом "наваросии", фотографируется с украинским и российским флагами, с Поклонской. Получил украинский биометрический загранпаспорт. В Крыму любит красиво отдыхать. Был в Ростове. Возможно, связан с боевыми действиями на Донбассе https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1000858235438481408 (фото-скрин).
15. Если кто вдруг захотел наведаться на самую южную точку Крыма - мыс Сарыч - то знайте, что парковка и подъезд перекрыты, а пляж засран водорослями и пластиковым мусором https://twitter.com/Sea_Flight/status/1000977892182982657 (фото).
16. Керченская вата вчера выстроилась в очередь за халявной кашей, которую кизяки раздавали грязными руками. Так отмечали годовщину обороны Аджимушкайских каменоломен. В комментариях к новости местные не понимают, каким боком к этому мероприятию кизяки, прогнувшиеся в своё время под Гитлера https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1000838176775262209 (фото и ссылка).P.S. Закончу выпуск мнением жителя Севастополя: "Искренне забавляют ватостопольцы, которые удивляются и возмущаются тем фактом, что оккупанты отбирают у них землю,
Выводы комиссии одно - а суд это сооовсем другое )))
Родченков слился до суда, Новичок слился до суда, Боинг тоже сольётся - скриншоты из соц.сетей не доказательства )))))
Barbudos ✯☭ @Barbudos2000 27 мая
Оказывается это не просто скидка! Мы из бюджета отдаем $1 миллиард Турции по решению суда и в дальнейшем продаем газ по дешёвке. Партнёр тупо подал в суд и выиграл. Нож в спину, помидоры, туризм, газ, АЭС, Африн... Мне одному кажется, что Эрдоган имеет Россию, как ему захочется?
Есть решение суда или нет? - Если нет, то о чём вообще говорить?
А комиссии - это лажа всё, мы можем 150 таких комиссий собрать, в каждом крупном городе по комиссии и тоже обвинять кого угодно.
Потому они и верещат - Признайтесь мол, ога, счаз, всё бросили и побежали признаваться.
В суд идите со своими выводами!
Лише справжнє розслідування може встановити винуватця цього злочину.
Огромное спасибо следователям , которые скрупулёзно шаг за шагом расследовали это преступление кремля. Которое как мы все понимаем ещё и имело цель- впоследствии захват минимум 'новороссии'.
И уже даже не суть важно, признает ли мордор это расследование или нет. Сам факт его окрыляет.
Именно такого расследования ждали и мы по отношению к убитым на майдане безоружным людям под деревянными щитами.
По Крыму и Донбассу . С именами и фамилиями, с датами , с восстановлением хронологии и причинами.Открытым процессом для всех! Так пострадал каждый украинец! Но такого расследования нет! А его, это расследование обещали! Как и открытый процесс.
Поэтому следствие по боингу окрыляет ещё и тем, что и у нас все ещё может измениться. Прийдут люди, готовые к открытому разговору и процессу. А нам нужно одно - правда