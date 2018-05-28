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 Катастрофа "Боинг-777" над Донбассом - результат агрессивных действий России в Украине и мире, - Столтенберг

Во время заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что РФ должна взять на себя ответственность за катастрофу авиалайнера рейса МН17 над оккупированным Донбассом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я согласен с правительством Нидерландов, которое призвало Россию взять на себя ответственность за катастрофу этого самолета", - подчеркнул генсек НАТО.

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Он сообщил, что можно наблюдать за активными действиями России, которая вмешивается в демократические процессы, отвечает за кибератаки, инвестирует в современные виды вооружений, "стирая границы между обычным и ядерным конфликтами", осуществляя аннексию Крыма и дестабилизируя Украину.

"Результатом этой агрессии мы видели катастрофу самолета МН17", - констатировал генсек НАТО.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

Цензор.НЕТ неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

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В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.

25 мая Австралия и Нидерланды официально возложили на Россию ответственность за уничтожение пассажирского самолета рейса МН-17 в 2014 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3068475
 
   
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Рашка плюнула на все і на вас в тому числі і робить своє. А ви слідкуйте, статисти..
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Каддафи с Саддамом тоже в свое время плевали....
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Ну то с московией и разбираются тоже не так,как с теми мелкими злодеями. Гораздо дольше получается.
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Ксения, надеяться всегда следует на лучшее....но быть готовым к худшему.
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Правда.
Ми вже 4 роки сподівались. Досить. Потрібно готуватись.
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В 2003 году Ливия официально признала свою ответственность за теракт в Локерби. Через 15 лет. Страна выплатила компенсацию в размере 2,7 миллиарда долларов. А потом и лично Каддафи поплатился уже за все.
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...результат самого существования страны-помойки.
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Они все по кругу будут одно и тоже мямлить？
Раз признана винторогия виновной, так судите казлин！
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Болтай что хочешь. Рашка захочет и Вашингтон ваш уничтожить, а вы будете только очень озабочены, дебилы. Пошли на куй, мрази.
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НАТА хлопала вухами коли хуйло влізло в Грузію і Україну, а тепер прокинулась. Доброго ранку.
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Як завжди - недолуга якась маячня.........................
Лише справжнє професійне розслідування може встановити - хто збив цього літака.
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Ти ж не думаєш, Андруша, шо світові лідери, які закликали пуйла визнати провину росії, це якісь клоуни, що будуть просто базікати без залізобетонних доказів?
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не старайся,кацапстан уже попалили и он в полном дерьме - не вылезете Катастрофа "Боинг-777" над Донбассом - результат агрессивных действий России в Украине и мире, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5920
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В Третьяковке посетитель повредил картину «Иван Грозный и сын его Иван» Свой поступок он объяснил «недостоверностью изображенных на картине фактов»

Катастрофа "Боинг-777" над Донбассом - результат агрессивных действий России в Украине и мире, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7596

Дебил бл...... и сколько еще таких
https://meduza.io/feature/2018/05/26/v-tretyakovke-posetitel-povredil-kartinu-ivan-groznyy-i-syn-ego-ivan
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Дело было так. 4-м в купе ехал чувак, повредивший картину. Он тоже с верхней полки упал.
Катастрофа "Боинг-777" над Донбассом - результат агрессивных действий России в Украине и мире, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7814
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Хватит повторять. Если не признает,ставьте ультиматум и вколите рашке самое болючее лекарство.
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треба кацапів за це збиття - юридично притиснути,
але для цього треба мізки мати, а не балаболити, весь час!
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чем ближе чм по футболу тем завывания будут все сильнее и сильнее.задний проход то от страха все уже и уже.вон поляки аш заплатить сша готовы за то что бы они им своих солдат в качестве живого щита дали.клоуны.начудили,принудить россию к миру,не получается,осталось скулить и гадить под прикрытием спланированных операций.
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руспропагандон разбрасывает соловьиный помет. Катастрофа "Боїнг-777" над Донбасом - результат агресивних дій Росії в Україні і світі, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1405 Не старайся,русский, вашему стаду давно никто не верит.
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Не сразу ,но на Путлера и его ОПГ что нибудь с винтом найдётся ,и от Трампа и от Меркель..
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Какой самолет? Нас там нету! Сейчас пуйло опять дурку включит, а вы его лечите. Он и его свита бабло любит больше всего, так его и надо забирать у нелюдей.
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Так была катастрофа или самолет был сбит?...
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В действиях по привлечению к ответственности режима РФ важную роль могли бы сыграть Кучма и Кузьмук, обнародовав достоверную информацию, кто на самом деле виноват в катастрофе российского Ту - 154 авиакомпании "Сибирь" над Чёрным морем во время украинско - российских стрельб ПВО во время совместных учений в Крыму в 2001 г. Российский расчёт произвёл тогда роковой пуск из комплекса С - 300, плюс российская диспетчерская служба не закрыла небо в опасной зоне. И Путин лгал всему миру и тогда, как и недавно в Петербурге. Более того, роспропаганда активно использует фейк "вины" Украины в трагедии над Чёрным морем, голословно обвиняя нашу страну в уничтожении Боинга МН - 17 в небе Донбасса. Дело за Леонидом Даниловичем...
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4 подонка порвали на мясо мать 5 детей на Кубани...Это не НАРОД...это ПАДАЛЬ.................Чикатило был АНГЕЛОМ
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murza,верь,не верь,а вот руководители израиля,германии,болгарии,японии,франции,зачем то приехали к якобы изгоям и агрессорам.
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Ну так и Трамп с вашим братухой - сев.корейским Пельменем будет встречаться. Тебе, руснявый,не понять,шо Запад долго уговаривает убийц и прочую мразь,т.к. дорожит жизнями своих солдат....в отличии от твоей страны-помойки. Спроси у Саддама сколько его уговаривали,пока в петлю не пристроили.
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Гоффноеды РАБссии,вас ПРОКЛЯЛ Архангел МИХАИЛ.....,вы НИЧТОЖЕСТВОООООООООО
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ничего и никому она не должна, чекисты признают только силу. Хотите наказать - заберите средства на их счетах, пусть в русских банках хранят. Трехлитровых с закаткой.
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на крысме:1. Сегодня ночью (примерно в 2 часа) по центру Симферополя проехала колонна военных машин (штук 7-8) - от площади Советской в сторону Куйбышевского рынка. Куда? Зачем? Ночью! Примерно в это же время в районе Свободы, на феодосийской трассе, гул стоял такой, как будто танки шли. Уже и ночью понимаешь, что живешь на военной базе. Жах!!!2. На следующей неделе в Крыму на полигоне Опук пройдут масштабные военные учения оккупантов. Курорту это только на пользу http://kafanews.com/novosti/145765/na-sleduyushchey-nedele-v-krymu-na-poligone-opuk-proydut-masshtabnye-voennye-ucheniya_2018-05-28
3. Из Керчи оккупанты отправили к месту службы 42 человека. До средины июля из города в ряды ихтамнетов отправят 250 человек. Четверть из них - в россию. Ватные мамашки счастливы. Подростки - не очень https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1001047314121871360

4. "ФСБ ожидает проникновения диверсантов в Крым". То есть, новых заложников станет больше. Кто еще на "море" хочет? http://fresh.org.ua/novosti/145763/fsb-oshidaet-proniknoveniya-diversantov-v-krym_2018-05-285. И тут Сергей из Севастополя все понял: "Хочу внести в чёрный список администрацию пляжа Парк Победы за отсутствие подготовки к пляжному сезону. Пляжная галька не выровнена после зимних штормов. В переодевалке обнаружил кучу мусора, прокладки, тампоны и кучу говна. Бабки берут за аренду мест для торговли космические, а убрать мусор, нанять персонал - денег нет. Бычье надо смещать с должностей, иначе город станет захолустным военным городком. А мост нужен будет только для танков" https://twitter.com/KrimRt/status/1001025578957443072 (скрин).
6. Лапти, на мосту шмон и досмотр - граница же… И предусмотрено строительство стационарных инспекционно-досмотровых комплексов, которые предназначены для осуществления досмотровых мероприятий http://www.kerch.com.ru/articleview.aspx?id=742897. В Форосе похоронили пенсионера Анатолия Черевичного, который выпрыгнул 21 мая из окна ялтинской поликлиники. По словам родственников, мужчину, два месяца мучившегося от жутких болей, подтолкнул к этому отказ в госпитализации, равнодушие врачей и бесконечные очереди с талончиками. Семья погибшего подает в "суд", а врачи признают: здравоохранение СГНИЛО. "Самоубийства тяжелобольных людей, которых реформа медицины оставила без обезболивания, давно стали в россии обычным делом. Но в маленькой Ялте это пока в диковинку", - пишут пропагандоны в статье "Как РАЗВАЛ медицины толкнул пенсионера из Фороса на прыжок из окна". Главный врач и оккупанты что-либо комментировать отказались http://primechaniya.ru/home/news/maj-2018/kak-razval-mediciny-tolknul-pensionera-iz-forosa-na-pryzhok-iz-okna/ (фото и подробности).8. Оккупанты опубликовали графики 9-часовых отключений света на июнь https://ru.krymr.com/a/news/29254664.html9. "Вот построят мост". Евпаторийские ватники в комментариях ищут оправдания высоким ценам. А с каких пор клубнику стали завозить в Крым паромами? Вата дурновата: "Кто-нибудь знает, что случилось с ценами на рынке? Клубника, которая вчера была 90 рэ, сегодня уже 135 (57 грн). Та, которая была 110, сегодня - 150 (63 грн). И даже за 180 (76 грн) я сегодня видела. Знакомые на цены на яблоки тоже жаловались, что вчера было значительно дешевле. Ладно бы там в честь пятницы на 10 рублей. Но не на 40-50 же! Опять доллар клубнику, а заодно и еще полрынка, за ночь обвалил?". Ответы: "Ну да. Это ж новые санкции ввели. Клубничные", "Масса клубники прошла, да и плюс паром стоит и праздник, завоза нет", "Дождь", "Сговор среди барыг. С полей одна цена идёт", "Инфляция" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1000787352200065024 (скрин).10. Ещё никогда Евпатория не была настолько убитой. Гавань и не до такого доведёт. Обсуждают центр города: "Набережная Фрунзе загажена дальше некуда. Плитку возле Геракла убрали, мусор уже лежит 4 день там. Машины гоняют в парке, ребёнка страшно отпустить на самокате покататься. 1 июня открытие сезона. Никогда Евпатория не была такой грязной. Анон". Ответы: "ВРАНЬЕ, Филонов сказал: Мы готовы к сезону", "Зато сразу видно, шо Крым - это россия", "(Из россии поясняют) Вы знаете - так везде! В ближнем Подмосковье тоже! У нас пару лет назад был случай - супруг ночью в окно видел. Асфальт был нормальный. Таджики рисовали черной краской квадраты. Якобы залатали. Вот в такой стране живем", "Не Аноньте, каждый раз говорю. Вы кого-то боитесь? Не бойтесь, правда - наше всё" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1000790308802703360 (скрин).11. Оккупанты продолжают уничтожать природу Крыма. Ватники снимают лапшу с ушей, но продолжают тешить себя иллюзиями и надеждами. Некоторые предлагают посмотреть, что будет после уничтожения, чтобы потом понять - плохо это или хорошо: "Ну что, господа, кто тут громче всех орал, что озеро в Заозерном никто засыпать не будет? Кто видел результат? Уже засыпали очень много. Вот так и верь нашим политикам и их проплаченным трезвонам!!!". Ответы: "То, что засыпят лиман и застроят лучший пляж, с этим, при некоторой доле фатализма, можно смириться. Может, и правда, это выгодно городу: инвестиции, рабочие места. Наверное, Филонов ("мэр") знает, что делает. Но на сайте застройщика «засыпан» уже кусок озера Мойнаки - вот это пугает", "Дело не в том, что лечебная там грязь или нет. Может, и лечебная - озеро не искусственное, а естественный водоем со своей особой структурой пополнения. Надо быть полным идиотом, чтобы его засыпать. Оно свое еще покажет. Мы степная часть Крыма, здесь надо беречь каждую каплю воды. Засыпать озеро - это преступление. Филонову пора понять, люди не дураки, афера с Аквой - его фиаско!", "Может, посмотреть, ЧТО в итоге будет?" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1000845265044213762 (скрин).
12. В Симферополе после месячного простоя открылся торговый центр "FM". Сотрудники магазина утверждают, что каких-либо преобразований в сторону повышения уровня пожарной безопасности не замечено. Просто владелец договаривался с оккупантами о размере мзды, чтобы ТРЦ не закрыли и не снесли, как "Муссон" в Севастополе http://primechaniya.ru/home/news/maj-2018/v-simferopole-otkryli-tc-fm/
13. Рашист понаехал из Казани в Симферополь и решил задать вопрос: "Приехали в гости отдыхать. Куда можно сходить вечером, посмотреть красивые места?". Ответы: "Вернуться домой", "Дайка подумать… Ну, можно в церковь сходить - помолиться, чтобы цены снизили и зарплаты повысили", "ПОНАЕХАЛИ", "Ндаааа, гостеприимство зашкаливает", "А вот, глядишь, как город перестанет в пробках стоять из-за приезжих, так и погостеприимнее будем" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1000835654106959872

14. Ялтинские пляжи готовятся встречать скрепных туристов табличками со словами "Засрём пляж вместе. Акция для тех, у кого вместо головы жопа". Местные комментируют: "Так и писать необязательно, засрут без напоминания", "Это факт", "(Из Екатеринбурга пишет) Для чего эти мерзкие таблички? Я живу не в Ялте, у нас за городом, где сады, такие же таблички. И вот едешь через лес, и это слово ЖОПА мелькает перед глазами. Бред какой-то. А мусор как лежал в этом лесу, так и лежит. Очень по-русски: добавить к мусору слово ЖОПА", "А какие призы?", "Может, это, конечно, и единичный случай, но сегодня на пляже, где висит эта табличка, молодые люди, уходя с пляжа, после себя оставили мусор. На что я обратил внимание. После чего я показал им эту табличку. Они вернулись и забрали свой мусор. Может, чем больше табличек, тем чище будет? А?". Последний комментатор (Александр Абросимов), судя по всему, понаехал к нам из Донецка. Ходит в футболке с флагом "наваросии", фотографируется с украинским и российским флагами, с Поклонской. Получил украинский биометрический загранпаспорт. В Крыму любит красиво отдыхать. Был в Ростове. Возможно, связан с боевыми действиями на Донбассе https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1000858235438481408 (фото-скрин).
15. Если кто вдруг захотел наведаться на самую южную точку Крыма - мыс Сарыч - то знайте, что парковка и подъезд перекрыты, а пляж засран водорослями и пластиковым мусором https://twitter.com/Sea_Flight/status/1000977892182982657 (фото).
16. Керченская вата вчера выстроилась в очередь за халявной кашей, которую кизяки раздавали грязными руками. Так отмечали годовщину обороны Аджимушкайских каменоломен. В комментариях к новости местные не понимают, каким боком к этому мероприятию кизяки, прогнувшиеся в своё время под Гитлера https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1000838176775262209 (фото и ссылка).P.S. Закончу выпуск мнением жителя Севастополя: "Искренне забавляют ватостопольцы, которые удивляются и возмущаются тем фактом, что оккупанты отбирают у них землю,
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P.S. Закончу выпуск мнением жителя Севастополя: "Искренне забавляют ватостопольцы, которые удивляются и возмущаются тем фактом, что оккупанты отбирают у них землю, дома и бизнес… Вы реально думали, что тому, кто ворует у соседних стран целые области, не плевать на ваши чувства, убеждения и собственность? Ну и на вас, конечно же, тоже".КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Пусть в суде сначала докажет ))))))
Выводы комиссии одно - а суд это сооовсем другое )))
Родченков слился до суда, Новичок слился до суда, Боинг тоже сольётся - скриншоты из соц.сетей не доказательства )))))
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а вот это по суду...и нафтогазу было по суду Катастрофа "Боїнг-777" над Донбасом - результат агресивних дій Росії в Україні і світі, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6744

Barbudos ✯☭‏ @Barbudos2000 27 мая

Оказывается это не просто скидка! Мы из бюджета отдаем $1 миллиард Турции по решению суда и в дальнейшем продаем газ по дешёвке. Партнёр тупо подал в суд и выиграл. Нож в спину, помидоры, туризм, газ, АЭС, Африн... Мне одному кажется, что Эрдоган имеет Россию, как ему захочется?
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надейся,зверушка. И прдолжай верить своему фюреру Катастрофа "Боїнг-777" над Донбасом - результат агресивних дій Росії в Україні і світі, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6190
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Дак а мне то чо надеяться.
Есть решение суда или нет? - Если нет, то о чём вообще говорить?
А комиссии - это лажа всё, мы можем 150 таких комиссий собрать, в каждом крупном городе по комиссии и тоже обвинять кого угодно.
Потому они и верещат - Признайтесь мол, ога, счаз, всё бросили и побежали признаваться.
В суд идите со своими выводами!
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хуйлу ежедневно,по 2-3 раза в день напоминают,шо оно выродок
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Після "цирку" з "отруєнням скрипалів", подібні заяви виглядають смішно і недолуго................
Лише справжнє розслідування може встановити винуватця цього злочину.
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расследование закончено. А виновного в цивилизованных странах устанавливает суд, который таки состоится.
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Когда читаю такие вещи, то сердце мое радуется. Справедливость , она нам необходима! В этом терракте пассажиры боинга приняли ужасную смерть. Ракета попала в кабину и первыми погибли пилоты, потом пассажиры пережили весь кошмар ожидания смерти себя и тех, кто рядом, включая детей. Из останки были разбросаны на 20 км от места падения боинга.и в этом всем ужасе эти твари обвинили нас, Украину! Мало того, что на нас напали, так нас ещё и обвинили во всех смертных грехах! А это самое страшное!
Огромное спасибо следователям , которые скрупулёзно шаг за шагом расследовали это преступление кремля. Которое как мы все понимаем ещё и имело цель- впоследствии захват минимум 'новороссии'.
И уже даже не суть важно, признает ли мордор это расследование или нет. Сам факт его окрыляет.
Именно такого расследования ждали и мы по отношению к убитым на майдане безоружным людям под деревянными щитами.
По Крыму и Донбассу . С именами и фамилиями, с датами , с восстановлением хронологии и причинами.Открытым процессом для всех! Так пострадал каждый украинец! Но такого расследования нет! А его, это расследование обещали! Как и открытый процесс.
Поэтому следствие по боингу окрыляет ещё и тем, что и у нас все ещё может измениться. Прийдут люди, готовые к открытому разговору и процессу. А нам нужно одно - правда
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СССР просрал войну ГИТЛЕРУ...это должны понять ВСЕЕЕ...потому и не было ПАРАДА паБЕДЫ в 1946 году и далее 20 лет................
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКатастрофа "Боинг-777" над Донбассом - результат агрессивных действий России в Украине и мире, - Столтенберг
 
 
 
 
 
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