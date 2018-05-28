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 По факту гибели девочки в Торецке открыто уголовное производство по статье "терроризм". ФОТО

На месте гибели 15-летней девочки в Торецке работают Нацполиция и ГСЧС, начато уголовное производсвто по предварительной квалификации "террористический акт".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба 24-й бригады.

В сообщении отмечается: "Сегодня 28 мая в 11.40, враг открыл артиллерийский огонь по мирному населенному пункту Зализное Донецкой области. Один из снарядов попал во двор частного дома. Осколком взрыва снаряда убита несовершеннолетняя девочка.
На месте происшествия работают представители Национальной полиции Украины, военные и ГСЧС.
Продолжаются мероприятия по восстановлению последствий обстрела.
После завершения первоочередных следственных действий факт получит правовую оценку".

В сообщении ГУ Нацполиции в Донецкой области отмечается: "На месте работает следственно-оперативная группа Торецкого отделения полиции. Предварительно факт квалифицирован по ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

По факту гибели девочки в Торецке открыто уголовное производство по статье терроризм 01

Журналист Евгения Подобна опубликовала фото погибшей девочки, отметив: "Даше было только 15. 15 навсегда. Этот ребенок умер от обстрела русских по мирному пригороду Торецка. Прилетело просто во двор. Тычьте это фото каждому придурку, который говорит, что наши бойцы в Донбассе "воюют исключительно за деньги", преступную власть и олигархов. Если б не они - фотографий детей с черной лентой было бы не счесть".

По факту гибели девочки в Торецке открыто уголовное производство по статье терроризм 02

Источник: https://censor.net.ua/n3068472
 
 
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Для лолы это не провокация. Это херня,не заслуживающая внимания.
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Ну что ещё прожженый, жирный тролль может написать под такой новостью?
А девочку очень жаль. Красивая. Взгляд умный. Ей бы жить да жить..
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А как насчет тех кто поддержал в свое время руЗЗЬгий мир, ходил с триколорными тряпками и звал хуйла на митингах в этих же городах Донбасса сейчас поубегали на кацапстан, там осели и в соцсетях лайкают фотки на тему (заШШититЄ дЄтЄй дАнбаса, дАнбас выстоитЬ против хунты, каратЭли за всЬЙО Атветят) и пр. прокацапскую лАбуду?
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Звичайно, що це терористичний акт. Хоча війну і такий терор відрізнити неможливо.
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Торговые партнеры презедента страны, убили ребенка, очередная жертва (Мырного плану парашенка, не стрелять по партнерам).
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Твари, сволочи, ублюдки, что вы делаете, при чём здесь мирные люди? Вы же "защищаете" русское насиление, а на самом деле, что выходит - уничтожаете.
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Вони вважають, що це нормально, бо "бабьі еще нарожают".
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Цель кацапов - сделать войну затяжной.
Интересы "русскоговорящего населения Донбаса" их волнуют мало.
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Хорошо что есть безграничный ВПН позволяющий любого бандеровского уепка-модера послать на х уй. Лепота...
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Это сайт украинской хунты .Тебя твоё фе.се.б по головке не погладит за то что ты тут околачиваешься. Её тебе прищемят между дверей
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" Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения."
Лев Толстой
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Главное - выразить вовремя озабоченность и прогорланить это по всем СМИ.
И как это поможет этому ребёнку? И как это поможет последующим ребёнкам, которые пострадают от кацапских обстрелов?
Если быть патриотом и человеком, то нужно было бы включить адовую ответку за смерть этого ребёнка! Стереть нах с лица земли ту батарею, шо открыла огонь!!!!
Но это не про нашу владу...
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В некоторых "точках" при"совке" наши парни так и делали - за смерть детей мстили страшно.
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Козломордые - это не животные и конечно не люди. Это первые твари в списке конченых подонков.
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бідна дитина.
нехай чекає на неї царство небесне.
та нехай горять у пеклі ті хто розв"язав цю війну.
і заробляє на цьому гроші
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо факту гибели девочки в Торецке открыто уголовное производство по статье "терроризм". ФОТО
 
 
 
 
 
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