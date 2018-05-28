 По факту гибели девочки в Торецке открыто уголовное производство по статье "терроризм". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба 24-й бригады.

В сообщении отмечается: "Сегодня 28 мая в 11.40, враг открыл артиллерийский огонь по мирному населенному пункту Зализное Донецкой области. Один из снарядов попал во двор частного дома. Осколком взрыва снаряда убита несовершеннолетняя девочка.

На месте происшествия работают представители Национальной полиции Украины, военные и ГСЧС.

Продолжаются мероприятия по восстановлению последствий обстрела.

После завершения первоочередных следственных действий факт получит правовую оценку".

В сообщении ГУ Нацполиции в Донецкой области отмечается: "На месте работает следственно-оперативная группа Торецкого отделения полиции. Предварительно факт квалифицирован по ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Журналист Евгения Подобна опубликовала фото погибшей девочки, отметив: "Даше было только 15. 15 навсегда. Этот ребенок умер от обстрела русских по мирному пригороду Торецка. Прилетело просто во двор. Тычьте это фото каждому придурку, который говорит, что наши бойцы в Донбассе "воюют исключительно за деньги", преступную власть и олигархов. Если б не они - фотографий детей с черной лентой было бы не счесть".