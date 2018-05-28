 Германия посылает сильный сигнал поддержки Украине, - посол Райхель

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LB.ua сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Эрнст Райхель.

"Германия – друг Украины и оказывает ей серьезную поддержку. То, что в течение всего одной недели и президент Штайнмайер, и министр иностранных дел Маас посещают Украину, свидетельствует о том, что мы заботимся об этой стране и ее народе. Эту активную позицию мы и впредь сохраним", - сказал дипломат.

Также читайте: Двойной визит в Украину Штайнмайера и Мааса в течение одной недели - четкий сигнал поддержки лично Порошенко и реформ, - посол Мельник

В Украину на следующей неделе прибудут президент Франк-Вальтер Штаймаер и глава МИД Гайко Маас.

Президент Германии 29-30 мая проведет в Киеве переговоры с президентом Украины Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом, узнает о состоянии реформ в Украине и выступит с речью перед студентами Национального университета "Киево-Могилянская академия". 30 мая по случаю Украинско-Немецкого года языков Штайнмайер встретится в Киеве с учениками и учителями, которые изучают и преподают немецкий язык, а во Львове - со студентами и преподавателями германистики. При этом он также отметит 10-летие инициативы "Школы: партнеры будущего". В рамках программы также предусмотрено две встречи с представителями прессы.

Во время визита главы МИД Германии предварительно запланированы встречи в Киеве с президентом Украины Петром Порошенко, министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, а также с представителями миссии СММ ОБСЕ. Кроме того запланирована поездка немецкого министра на линию соприкосновения на Донбассе.

Также читайте: Порошенко обсудит со Штайнмайером во время его визита в Украину размещение миротворцев ООН на Донбассе, - АП