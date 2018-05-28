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 Политика Украины
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Все про:Германия (3068) Штайнмайер (361) Райхель Эрнст Вольфганг (38) Маас (15)

 Германия посылает сильный сигнал поддержки Украине, - посол Райхель

Сразу два визита высокопоставленных представителей Германии в Украину на протяжении одной недели свидетельствуют о заботе Германии об Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LB.ua сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Эрнст Райхель.

"Германия – друг Украины и оказывает ей серьезную поддержку. То, что в течение всего одной недели и президент Штайнмайер, и министр иностранных дел Маас посещают Украину, свидетельствует о том, что мы заботимся об этой стране и ее народе. Эту активную позицию мы и впредь сохраним", - сказал дипломат.

Также читайте: Двойной визит в Украину Штайнмайера и Мааса в течение одной недели - четкий сигнал поддержки лично Порошенко и реформ, - посол Мельник

В Украину на следующей неделе прибудут президент Франк-Вальтер Штаймаер и глава МИД Гайко Маас.

Президент Германии 29-30 мая проведет в Киеве переговоры с президентом Украины Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом, узнает о состоянии реформ в Украине и выступит с речью перед студентами Национального университета "Киево-Могилянская академия". 30 мая по случаю Украинско-Немецкого года языков Штайнмайер встретится в Киеве с учениками и учителями, которые изучают и преподают немецкий язык, а во Львове - со студентами и преподавателями германистики. При этом он также отметит 10-летие инициативы "Школы: партнеры будущего". В рамках программы также предусмотрено две встречи с представителями прессы.

Во время визита главы МИД Германии предварительно запланированы встречи в Киеве с президентом Украины Петром Порошенко, министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, а также с представителями миссии СММ ОБСЕ. Кроме того запланирована поездка немецкого министра на линию соприкосновения на Донбассе.

Также читайте: Порошенко обсудит со Штайнмайером во время его визита в Украину размещение миротворцев ООН на Донбассе, - АП

Источник: https://censor.net.ua/n3068470
 
 
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Германія знищує Євросоюз. Першими це зрозуміли британці (і втікли), зараз почали щось здогадуватись поляки.
Шредерезація зашкалює, бажання подружитись з агресором-росією, попри десятки тисяч трупів, бентежить вже й самих європейців. Меркель з путіном залишилось підписати новий пакт Молотова-Рібентропа, і тоді все стане на свої місця.
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та уже Меркельша как послала сигнал - так послала. И добавить нечего.
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само намерение Берлина вести дела с москальской ордой так, как будто бы Украины и в природе нет выражает действительное отношение к украинцам.
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Германия может идти на куй вместе со своим Швайнмайером.
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Германия нас по северному потоку посылает, турция по турецкому, а венгрия просто посылает.Главное что все сильно посылают, могли бы и по слабее. Німеччина посилає сильний сигнал підтримки Україні, - посол Райхель - Цензор.НЕТ 9096
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"СП-2" - ото чіткий сигнал всьому світу.........................
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Пуйло наситив ЕС біженцями з Сирії по домовленності, а потім у ЕС стали підтримувати правих які проти біженців, та проти підтримки України. Все дуже просто. Підтримка ультралівих і ультраправих.
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Сигнализаторы, хреновы. Хорошо ещё аригами - бумажного журавлика сделать в знак солидарности с Украиной. Лучше бы сотню "Леопард - 2" прислали. Вот это был бы сигнал.
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угу, сигналізатори приїхали руки викручувати відносно "пп-2".
Але санкції від татуся Трампа вже чекають на вас, ковбасники та жабоїди.
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Аккуенно мощный сигнал-строительство Северного потока-2,О чем он должен сигнализировать?
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Меркель прям вся "изсигнализировалась", Макроша-жабоед "легли просють"...что дальше ждать от таких "друзей"?! 😕
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГермания посылает сильный сигнал поддержки Украине, - посол Райхель
 
 
 
 
 
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