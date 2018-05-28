 Половина баз отдыха в Кирилловке остаются подтопленными, - ГСЧС Запорожской области

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщила начальник сектора по связям с общественностью ГУ ГСЧС в Запорожской области Юлия Барышева, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, чрезвычайная ситуация возникла еще 26 мая, когда из-за сильного шторма и резкой смены направления ветра было затоплено большое число местных баз отдыха – "в ряде случав уровень воды на территориях достигал полуметра". По состоянию на 28 мая подтопленными остается половина баз отдыха в Кирилловке. На данный момент уровень воды на территориях таких баз достигает 15-20 см.

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Спасатели ГСЧС и местные власти проводят спасательную операцию по эвакуации отдыхающих, находящихся на базах отдыха острова Бирючий, расположенного в конце Федотовой косы.

"Местная власть приняла решение о выделении двух тракторов для перевозки людей с о.Бирючий на косу Федотову и потом автобусами в центр Кирилловки. По состоянию на 15 часов 28 мая эвакуировано 100 человек. Еще около 100 человек и 30 автомобилей, которые находились на проблемном участке дороги, спасатели отправили на безопасную территорию", - рассказали в ГСЧС.

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Барышева подчеркнула, что ситуация контролируемая, пострадавших в результате происшествия нет.