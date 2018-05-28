EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии
 Спорт
  1433  15
Все про:Лига чемпионов (201) УЕФА (267) футбол (2912)

 "Организация финалов Лиги чемпионов – безусловный успех ФФУ", - Президент УЕФА Чеферин

Перед отлетом из Украины после проведения финалов женской и мужской Лиги чемпионов президент УЕФА Александер Чеферин провел встречу с президентом Федерации футбола Украины Андреем Павелко.

Во время беседы Чеферин выразил благодарность Федерации футбола Украины за прекрасную организацию финалов Лиги чемпионов УЕФА. По его словам, подготовка к этому спортивному празднику прошла на высоком уровне, что является безусловным успехом ФФУ и ее президента, сообщает 24tv.

Организация была образцовой настолько, насколько это вообще было возможно. Замечательное обеспечение уровня безопасности, очень гостеприимные люди, очень красивый Киев ... Я поздравляю вас с этим успехом!
– сказал Александр Чеферин.

Также во время пребывания в Украине Александр Чеферин подробнее ознакомился с работой ФФУ, принял участие в работе конгресса федерации и также дал свою оценку увиденному.

"Федерация футбола Украины и лично мой друг Андрей Павелко проводят большую работу по развитию футбола в стране, и поэтому вы можете ожидать отличные результаты в будущем", – подытожил президент УЕФА.



Источник: https://censor.net.ua/n3068468
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
«Фото запрещены»: Павелко с кубком Лиги Чемпионов поселился на балконе на Прорезной

"Організація фіналів Ліги чемпіонів - безумовний успіх ФФУ", - Президент УЄФА Чеферін - Цензор.НЕТ 2281
Продолжается скандал с участием дочери ФФУ Павелко

После того как полиция запретила проводить акцию на Майдане Независимости, во время которой всем желающим предлагали сделать бесплатное фото с изображением Президента ФФУ Андрея Павелко и кубком Лиги Чемпионов УЕФА, фанаты перенесли кубок на балкон 5-ого этажа в один из домов на улице Прорезной.
 показать весь комментарий
 
Вата чуть не свихнулась в напряженном ожидании - когда же мы уже облажаемся с финалом лиги чемпионов... ан нет, как ни крути - провели успешно. Можем!
 показать весь комментарий
 
 
Там больше заслуга Кличка, чем коррумпированной ФФУ, руководимой Повелко. "Реал", хоть знает, по каким злачным местам возили кубок кенты Павелко?..... "Организация финалов Лиги чемпионов – безусловный успех ФФУ", - Президент УЕФА Чеферин - Цензор.НЕТ 1231
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А какую простите работу проводит по развитию футбола в стране сое-рыг Павелко? Даёт мацать Кубок чемпионов кому попало?
 показать весь комментарий
 
 
Победа!... Очередная победа!... Мы победим!... Слава Украине!.... Слава, слава, слава героям!...
 показать весь комментарий
 
Дырявая вата ботоксной никчемности пытается зраду разгонять😁
 показать весь комментарий
 
 
ніхто не скаже,яке відношення до розвитку українського футболу(піар наших "владоможців"-Сукісів,Павелко,Порошенко і Кличко мене не обходить) має даний Фінал Ліги Чемпіонів ?




бо саме перед фіналом ЛЧ "виплила на світ божий " АФЕРА :
Так, згідно з даними поліції, до договірних матчів були причетні футбольні клуби: ФК "Волинь" м. Луцьк, FC GELIOS, ФК "Суми", ФК "Балкани", ФК "Миколаїв", МФК "Кремінь", ФК "Десна", ФК "Жемчужина", ФК "ФК Нива", ФК "Інгулець", ФК "Говерла", ФК "Олександрія", ФК "Таврія", ФК "Луганськ", ФК "Ворскла", ФК "Колос", ФК "Черкаський Дніпро", ФК "Донецьк Олімпік", ФК "Poltava", ФК "Оболонь", ФК "Зірка" (Кропивницький), ФК "Буковина", ФК "Енергія" (Нова Каховка), ФК "Нафтовик-Укрнафта" (Охтирка), ФК "Прикарпаття", ФК "Нікополь", ФК "Реал Фарма" (Овідіополь), ФК "Кристал Херсон", ФК "Арсенал", ФК "Гірник Спорт" (Горішні плавні), ФК "Петриківка" та інші.

Варто зазначити, що в списку клубів, замішаних у корупційних схемах, 5 представляють Прем'єр-лігу: "Зоря", "Ворскла", "Олімпік", "Олександрія" та "Зірка".

Апропо.
"Геліос" заявив про припинення свого існування.. Власник РІЗКО ВТРАТИВ ІНТЕРЕС ДО ФУТБОЛУ."Організація фіналів Ліги чемпіонів - безумовний успіх ФФУ", - Президент УЄФА Чеферін - Цензор.НЕТ 7481
 показать весь комментарий
 
ПІар з ЛЧ закінчився,повертаємось до суворих буднів українського футболу..

скільки команд зникне до початку наступного сезону ?

Бо "Жемчужіна" і Геліос за останньою інформацією ВСЕ.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиСпорт"Организация финалов Лиги чемпионов – безусловный успех ФФУ", - Президент УЕФА Чеферин
 
 
 
 
 
 вверх