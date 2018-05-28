 "Организация финалов Лиги чемпионов – безусловный успех ФФУ", - Президент УЕФА Чеферин

Во время беседы Чеферин выразил благодарность Федерации футбола Украины за прекрасную организацию финалов Лиги чемпионов УЕФА. По его словам, подготовка к этому спортивному празднику прошла на высоком уровне, что является безусловным успехом ФФУ и ее президента, сообщает 24tv.
Организация была образцовой настолько, насколько это вообще было возможно. Замечательное обеспечение уровня безопасности, очень гостеприимные люди, очень красивый Киев ... Я поздравляю вас с этим успехом!
– сказал Александр Чеферин.
Также во время пребывания в Украине Александр Чеферин подробнее ознакомился с работой ФФУ, принял участие в работе конгресса федерации и также дал свою оценку увиденному.
"Федерация футбола Украины и лично мой друг Андрей Павелко проводят большую работу по развитию футбола в стране, и поэтому вы можете ожидать отличные результаты в будущем", – подытожил президент УЕФА.
Продолжается скандал с участием дочери ФФУ Павелко
После того как полиция запретила проводить акцию на Майдане Независимости, во время которой всем желающим предлагали сделать бесплатное фото с изображением Президента ФФУ Андрея Павелко и кубком Лиги Чемпионов УЕФА, фанаты перенесли кубок на балкон 5-ого этажа в один из домов на улице Прорезной.
бо саме перед фіналом ЛЧ "виплила на світ божий " АФЕРА :
Так, згідно з даними поліції, до договірних матчів були причетні футбольні клуби: ФК "Волинь" м. Луцьк, FC GELIOS, ФК "Суми", ФК "Балкани", ФК "Миколаїв", МФК "Кремінь", ФК "Десна", ФК "Жемчужина", ФК "ФК Нива", ФК "Інгулець", ФК "Говерла", ФК "Олександрія", ФК "Таврія", ФК "Луганськ", ФК "Ворскла", ФК "Колос", ФК "Черкаський Дніпро", ФК "Донецьк Олімпік", ФК "Poltava", ФК "Оболонь", ФК "Зірка" (Кропивницький), ФК "Буковина", ФК "Енергія" (Нова Каховка), ФК "Нафтовик-Укрнафта" (Охтирка), ФК "Прикарпаття", ФК "Нікополь", ФК "Реал Фарма" (Овідіополь), ФК "Кристал Херсон", ФК "Арсенал", ФК "Гірник Спорт" (Горішні плавні), ФК "Петриківка" та інші.
Варто зазначити, що в списку клубів, замішаних у корупційних схемах, 5 представляють Прем'єр-лігу: "Зоря", "Ворскла", "Олімпік", "Олександрія" та "Зірка".
Апропо.
"Геліос" заявив про припинення свого існування.. Власник РІЗКО ВТРАТИВ ІНТЕРЕС ДО ФУТБОЛУ.
скільки команд зникне до початку наступного сезону ?
Бо "Жемчужіна" і Геліос за останньою інформацією ВСЕ.