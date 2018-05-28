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Все про:история (1449) Кривой Рог (542) памятник (1768) Калнышевский (2)

 Памятник последнему кошевому атаману Запорожской сечи Калнышевскому открыт в Кривом Роге. ФОТО

Памятник последнему кошевому атаману Запорожской Сечи установили в Кривом Роге Днепропетровской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 5 канал.

Монумент Петру Калнышевскому высотой восемь метров изготовлен из бронзы. На открытие собрались сотни людей. Местные краеведы утверждают: Калнышевский является основателем города. Поскольку после ликвидации Сечи войсками Российской империи, на месте современного Кривого Рога козаки-переселенцы основали почтовую станцию. И поэтому памятник решили открыть именно сегодня - в день 243-й годовщины города.

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Скульптор Владимир Токарь рассказал: "Существует большая иконография о Калнышевском. Есть, что посмотреть. В каждой работе он как-то по-другому изображен. Каждый художник по-своему видел его образ. Есть икона, где он изображен - Покровская икона - считается, что это практически прижизненное изображение".

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Памятник последнему кошевому атаману Запорожской сечи Калнышевскому открыт в Кривом Роге 01

Фото - Первый городской

Источник: https://censor.net.ua/n3068464
 
   
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вот это КОЗАК...
и не ставьте с ним рядом Кубанское и прочие КИЗЯЧЕСТВА
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Учи историю. Кубанские казаки - это и есть украинцы. Я недавно ездил в Матвеев курган.(Ростовская обл) Так там даже наряду с расийским,вывешивают и жовто-блакитный. Только с красной полоской внизу.
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и шо?
Кубанские кизяки еще те ваители))))))))))))
Единственным их подвигом и ратной чертой есть.....ПРЕДАТЕЛЬСТВО!!!))))
Царя батюшку они не поддерчали...хотя с его рук ели...
В ВМВ прославились карательными отрядами Краснова....
Думаю и за ТуПина они сильно жопу рвать не будут))))
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Одним словом - козаки, выродившиеся в кизяков.
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при КОЗАКАХ аварцы...даги и ингуши ныкались по горам и боялись пукнуть....
при КИЗЯКАХ все выше упомянутые по очереди имеют кизяков с зади))))

ВОТ И ВСЯ РАЗНИЦА
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ТуПин платит дань Рамзану в виде кизяков в его гарем))))))
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Кубанських козаків (справжніх) вирізала червона комуномерзота. Зараз на Кубані лише нащадки краснопузого_казачєства. Вони є совками ще більшими за будь-кого со_срєднєй_полоси.
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Я тебя удивлю. Жители на косе Должанская,до сих пор говорят на украинском. А мозги засрать можно и в Киеве.Пропагандой.
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Не треба мене дивувати. Я знаю, що в самій Україні совків ого-го скільки. Я про те, що всі ці "кубанці", хоч і є нащадками українців, але є, за їхніми визнаннями, "русскімі_людьмі". Я мав можливість колись спілкуватися з одним на -енко з Кубані. Коли ми йому сказали, мовляв, ти наш, українець, то він з острахом відповів, що він є русскім_чєлавєком. Це було ще за совдепії. Зараз Ви можете відслідкувати повідомлення з Кубані й переконатися, що рівень совковості там вищий, ніж по всій кацапії.
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Пам'ятник останньому кошовому отаману Запорізької Січі Калнишевському відкрили в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 1374Памятник Казаку Рогу в городе Кривой
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Почитал историю казацтва...Короче ,молодые всегда были против московии. А старые,обрюзгшие и поднокопившие маеткив,всегда их предавали. Потому и згинули. Как дураки.
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Короче всё те же проблемы.
Нужно паспорта у пенсов позабирать и в Крым отослать жить.
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Порошенко приїхав на відкриття виключно ради піару!
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Блін. Порошенка на відкритті не було. Значить Порошенку начхати на Історію України, він не захотів приїхати на таку важливу подію!
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А такий на батьківщині Петра Калнишевського у Сумській області.
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Итить, ты царь! Блин, что за фигня тут ироглифами написана...Памятник последнему кошевому атаману Запорожской сечи Калнышевскому открыт в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 5864
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Гарна новина. Кацапська піздота хай теревене свій пісюло.
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хворий, сліпий кошовий атаман Петро Калнишевський, 25 років провів на Соловках, у монастирських казематах (3 рази на рік міг сходити в церкву - у інший час у казематі з замурованими (!!!) дверима і вільним віконцем для їжі) після Указу, що давав свободу, тепер уже за власним бажанням залишився у монастирі, де й помер 31 жовтня, в суботу, 1803 року на 113 році життя....
(ви це знали???)
***
Літ - сто десять, віку чверть - за ґратами.
Прямо в душу капле через дах!
Батько Січі в'язнем не вмиратиме -
Прагне волі, наче неба птах!

Боже! Як на Україну хочеться,
Впасти в ноги сивому Дніпру,
Січчю возродитися на Хортиці -
Боже, крила, силу дай Петру!

Січ на захист краю давньоруського
Сотні орд поклала під щити…
Православний хрест був перепусткою…
Та одна орда несла хрести!

Отаману Соловки відміряли…
Голову б схилив, то мав би й лан.
Та кому би українці вірили,
Якби гнувсь Останній Отаман!???

(українська народна пічня, співалася бандуристами)
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Памятник и правда файний. В центре города.
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Проїжджав вчора Кривий Ріг , десь після 12 години якраз після відкриття ... Ще багато люду юрмилося біля пам'ятника.. Місце встановлення непогане, центр , зразу за мостом як їхати з Визволення на Харитонова..
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Пам'ятник Петру Калнишевському теж є на Соловках.Пам'ятник останньому кошовому отаману Запорізької Січі Калнишевському відкрили в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 3951
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И чем наша ментальность отличается от кацапской?
Те дидам никак спокою дать не могут, всё носятся с ими и ворошат давно прошедшую историю!
А мы выкапываем из небытия каких -то там кошевых атаманов! - о которых знаем токо по наслышке, и то не все, но зато сразу им вешаем геройство и авторитет!
В чём бля разница?
Нас превращают в дибилов, кормя заслугами прошлого и стравливая между собой в религиозных и исторических спорах.
Порох = хуйло кацапское, ибо политика этих тварей ничем не различна.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПамятник последнему кошевому атаману Запорожской сечи Калнышевскому открыт в Кривом Роге. ФОТО
 
 
 
 
 
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