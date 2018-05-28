 Памятник последнему кошевому атаману Запорожской сечи Калнышевскому открыт в Кривом Роге. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 5 канал.

Монумент Петру Калнышевскому высотой восемь метров изготовлен из бронзы. На открытие собрались сотни людей. Местные краеведы утверждают: Калнышевский является основателем города. Поскольку после ликвидации Сечи войсками Российской империи, на месте современного Кривого Рога козаки-переселенцы основали почтовую станцию. И поэтому памятник решили открыть именно сегодня - в день 243-й годовщины города.

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Скульптор Владимир Токарь рассказал: "Существует большая иконография о Калнышевском. Есть, что посмотреть. В каждой работе он как-то по-другому изображен. Каждый художник по-своему видел его образ. Есть икона, где он изображен - Покровская икона - считается, что это практически прижизненное изображение".

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Фото - Первый городской