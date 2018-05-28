 Памятник последнему кошевому атаману Запорожской сечи Калнышевскому открыт в Кривом Роге. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 5 канал.
Монумент Петру Калнышевскому высотой восемь метров изготовлен из бронзы. На открытие собрались сотни людей. Местные краеведы утверждают: Калнышевский является основателем города. Поскольку после ликвидации Сечи войсками Российской империи, на месте современного Кривого Рога козаки-переселенцы основали почтовую станцию. И поэтому памятник решили открыть именно сегодня - в день 243-й годовщины города.
Скульптор Владимир Токарь рассказал: "Существует большая иконография о Калнышевском. Есть, что посмотреть. В каждой работе он как-то по-другому изображен. Каждый художник по-своему видел его образ. Есть икона, где он изображен - Покровская икона - считается, что это практически прижизненное изображение".
Фото - Первый городской
и не ставьте с ним рядом Кубанское и прочие КИЗЯЧЕСТВА
Кубанские кизяки еще те ваители))))))))))))
Единственным их подвигом и ратной чертой есть.....ПРЕДАТЕЛЬСТВО!!!))))
Царя батюшку они не поддерчали...хотя с его рук ели...
В ВМВ прославились карательными отрядами Краснова....
Думаю и за ТуПина они сильно жопу рвать не будут))))
при КИЗЯКАХ все выше упомянутые по очереди имеют кизяков с зади))))
ВОТ И ВСЯ РАЗНИЦА
Нужно паспорта у пенсов позабирать и в Крым отослать жить.
(ви це знали???)
***
Літ - сто десять, віку чверть - за ґратами.
Прямо в душу капле через дах!
Батько Січі в'язнем не вмиратиме -
Прагне волі, наче неба птах!
Боже! Як на Україну хочеться,
Впасти в ноги сивому Дніпру,
Січчю возродитися на Хортиці -
Боже, крила, силу дай Петру!
Січ на захист краю давньоруського
Сотні орд поклала під щити…
Православний хрест був перепусткою…
Та одна орда несла хрести!
Отаману Соловки відміряли…
Голову б схилив, то мав би й лан.
Та кому би українці вірили,
Якби гнувсь Останній Отаман!???
(українська народна пічня, співалася бандуристами)
Те дидам никак спокою дать не могут, всё носятся с ими и ворошат давно прошедшую историю!
А мы выкапываем из небытия каких -то там кошевых атаманов! - о которых знаем токо по наслышке, и то не все, но зато сразу им вешаем геройство и авторитет!
В чём бля разница?
Нас превращают в дибилов, кормя заслугами прошлого и стравливая между собой в религиозных и исторических спорах.
Порох = хуйло кацапское, ибо политика этих тварей ничем не различна.