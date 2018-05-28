 Делегация Венгрии проигнорировала рассмотрение языкового вопроса в комитете ПА НАТО: действия Будапешта являются шантажом, - Фриз

Об этом в комментарии Укринформу сказала председатель постоянной делегации Украины при Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз, передает Цензор.НЕТ.
"Мы не общались в связи с тем, что во время обсуждения этого вопроса в комитете по гражданскому измерению венгерская делегация не присутствовала", - заметила глава украинской делегации в ПА НАТО.
Она также подчеркнула, что парламентские делегации, которые последовательно поддерживают Украину, четко понимают, что нынешние действия Венгрии по блокированию евроатлантической интеграции Киева являются "исключительно шантажом".
"Все понимают, что никаких ограничений для изучения этническими меньшинствами своих языков не существует", - сказала она.
Фриз подчеркнула, что в Парламентской ассамблее НАТО признают, что Украина является надежным и последовательным партнером Альянса.
"В политической плоскости в Парламентской ассамблее готовы поддерживать Украину в вопросе приобретения членства в НАТО", - убеждена народный депутат.
Глава украинской делегации также сообщила, что Киев в контексте деятельности ПА НАТО будет продолжать акцентировать внимание мирового сообщества на агрессивных действиях и новых агрессивных проявлениях со стороны РФ в отношении демократических стран, включая поддержку терроризма, киберугрозы, дезинформационные кампании.
Напомним, 25-28 мая в Варшаве прошла весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО. Как отмечает издание, Венгрия уже в третий раз блокирует проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензии к языковой статье украинского закона об образовании.
ВВП Украины - $93 млрд
Кто больше нужен НАТО?
Население Венгрии в 4 (!) раза меньше Украины.
Так и НАТО - выгодней работать с в 4 раза более развитой страной.
По ВВП они нас обогнали как раз то в 2015, когда у нас война началась. Посмотрел бы я на их ВВП если бы они с кацапами воевали. Вообще, мне Словакия намного больше нравится, а мадярасы, реально скотская и окуевшая страна. Я думаю что НАТо в шоке осознавая кого они туда приняли и для чего те туда пошли. Ну ниче, с румынами они уже залу.пились, с словаками тоже, придет время и им резбу нарежут...
для начала они члены НАТО, а вот Украина как раз никто "партнер", пол мира таких партнеров
В отношениях с мадярами, я предпочитаю полагаться на нашу 128 горнопехотную бригаду.
Вот и мы мадярам отказали, но не послали и будет не посылать постоянно, пока эти зауральцы, не перестанут свой нос в нашу страну совать.
С другой стороны, как можно было довести до того, что Венгрия в том районе строит дома, ремонтирует дороги, (назвать это дорогами значит сильно унизить понятие дороги), за свой счет?
Пусть строят, мы им ничего не обещали Я уже молчу что такие термины как "в том районе" звучат ка кто странно. В каком районе? на 1/50-й области? в двух десятках сел? Я уже молчу что строят они там их не на прямую, а благодаря их помощи дороги строит местное население.
НАТО без США...это сборище импотентов в публичном доме))))))))))
В Украине до сих пор нету узаконенного Государственного языка как нету и узаконенного Большого Герба Украины.А это говорит что мы не страна а проститутка и прогибаемся перед теми кто больше даст бабла.
Почему эта малозначимая единица идет против воли сильнейших членов альянса?
Соединенные Штаты Америки выступают против блокирования комиссий Украина-НАТО.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом заявила посол США при НАТО Кей Бэйли, коментируя блокирование со стороны Венгрии очередного заседания Комиссии, которое должно было бы произойти в течение встреч министров обороны НАТО 14-15 февраля.По словам представителя США, заседаниям комиссии Украина-НАТО не стоит препятствовать, поскольку такие заседания проводятся в рамках действий Альянса по оказании помощи Украине, в частности, в сохранении ее территориальной целостности.
Источник: https://censor.net.ua/n3050192
Иначе, он все равно будет поставлен на место. Не только США высказали недовольство Венгрией в работе комиссии Украина-НАТО.
а можно примеры постановки на место?
Может кто то в ЕС их хотел вводить? А пришлось, скрепя зубами, себе в убыток
Может Мистрали напомнить? Ах, да, это же даже не член НАТО, какая то там Франция... заткнулась и себе в ущерб сделала то что сказали.
убытков тут аж 3 копейки а так Обама да, уговаривал, это не было "пришлось", это общая позиция стран G7
Уговаривал Обама Шутка дня.
ну а потом еврокомиссии, европарламент и прочие это закрепили, чуть-чуть тоже подкорректировав в свою пользу вот такое "пришлось"
Когда НАТО создавалось там не рассчитывали на подобные выходки ее никчемных членов. Ценность мадяров ситуативная. Когда они вступали это был передовой рубеж НАТО, крайняя точка перед главным врагом - РФ. Вступление Украины (или хотя бы) базы НАТО на нашей земле, множат на "0" их ценность.
Мы без вас разберемся куда нам надо и для Европы с НАТО, мы уже сделали в сотни раз больше чем мадяры. Просто есть страны которые понимают о чем речь, прибалты, к примеру, а есть те которые на двух стульях думают усидеть. Ваша к примеру... а каково ваше мнение насчет действий кацапов в вашей стране?
о каких стульях речь?
Очень смешно. То есть ультиматум США - вы задолбали, хватит сидеть на нашей шее начинайте финансировать НАТО, а то вам придется создавать свою европейскую армию и последовавшая в ЕС паника преподносится в Черногории как общий язык, идея ЕС и т.п.?
им по фиг те громады, их быт и достаток и проч.
им нужен шум и пыль на этой мировой арене, им заплачено за булавочные уколы и вето на любые законы и т.д ....где упоминается Украина
они наслаждаются возней, ибо ранее на них никто и никогда не обращал внимания...
а тут такой кипиш вокруг них...
они и сами не знают что, не помнят зачем... но точно надо - уплочено!
Рашка нервно курит в сторонке со своим ножичком с спине.