 Делегация Венгрии проигнорировала рассмотрение языкового вопроса в комитете ПА НАТО: действия Будапешта являются шантажом, - Фриз

Об этом в комментарии Укринформу сказала председатель постоянной делегации Украины при Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не общались в связи с тем, что во время обсуждения этого вопроса в комитете по гражданскому измерению венгерская делегация не присутствовала", - заметила глава украинской делегации в ПА НАТО.

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Она также подчеркнула, что парламентские делегации, которые последовательно поддерживают Украину, четко понимают, что нынешние действия Венгрии по блокированию евроатлантической интеграции Киева являются "исключительно шантажом".

"Все понимают, что никаких ограничений для изучения этническими меньшинствами своих языков не существует", - сказала она.

Фриз подчеркнула, что в Парламентской ассамблее НАТО признают, что Украина является надежным и последовательным партнером Альянса.

"В политической плоскости в Парламентской ассамблее готовы поддерживать Украину в вопросе приобретения членства в НАТО", - убеждена народный депутат.

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Глава украинской делегации также сообщила, что Киев в контексте деятельности ПА НАТО будет продолжать акцентировать внимание мирового сообщества на агрессивных действиях и новых агрессивных проявлениях со стороны РФ в отношении демократических стран, включая поддержку терроризма, киберугрозы, дезинформационные кампании.

Напомним, 25-28 мая в Варшаве прошла весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО. Как отмечает издание, Венгрия уже в третий раз блокирует проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензии к языковой статье украинского закона об образовании.