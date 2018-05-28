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 Политика Украины, За рубежом
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 Делегация Венгрии проигнорировала рассмотрение языкового вопроса в комитете ПА НАТО: действия Будапешта являются шантажом, - Фриз

В Парламентской ассамблее НАТО четко осознают, что блокирование Венгрией евроатлантической интеграции Украины является шантажом.

Об этом в комментарии Укринформу сказала председатель постоянной делегации Украины при Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не общались в связи с тем, что во время обсуждения этого вопроса в комитете по гражданскому измерению венгерская делегация не присутствовала", - заметила глава украинской делегации в ПА НАТО.

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Она также подчеркнула, что парламентские делегации, которые последовательно поддерживают Украину, четко понимают, что нынешние действия Венгрии по блокированию евроатлантической интеграции Киева являются "исключительно шантажом".

"Все понимают, что никаких ограничений для изучения этническими меньшинствами своих языков не существует", - сказала она.

Фриз подчеркнула, что в Парламентской ассамблее НАТО признают, что Украина является надежным и последовательным партнером Альянса.

"В политической плоскости в Парламентской ассамблее готовы поддерживать Украину в вопросе приобретения членства в НАТО", - убеждена народный депутат.

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Глава украинской делегации также сообщила, что Киев в контексте деятельности ПА НАТО будет продолжать акцентировать внимание мирового сообщества на агрессивных действиях и новых агрессивных проявлениях со стороны РФ в отношении демократических стран, включая поддержку терроризма, киберугрозы, дезинформационные кампании.

Напомним, 25-28 мая в Варшаве прошла весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО. Как отмечает издание, Венгрия уже в третий раз блокирует проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензии к языковой статье украинского закона об образовании. 

Источник: https://censor.net.ua/n3068463
 
   
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В онлайн-сервисе Steam появилась игра, в которой «Владимир Путин» побеждает Трампа Делегация Венгрии проигнорировала рассмотрение языкового вопроса в комитете ПА НАТО: действия Будапешта являются шантажом, - Фриз - Цензор.НЕТ 2365
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наверное с этой игры и мультики с ракетами???)))шо Омерегу в ядерный пепел....))))
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так может пора дать цыганам под сраку...и вышвырнуть этих ТуПинских проституток с НАТО???
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ВВП Венгрии - $124 млрд
ВВП Украины - $93 млрд
Кто больше нужен НАТО?

Население Венгрии в 4 (!) раза меньше Украины.
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То, что ты хочешь работать не с Таджикистаном, а с Польшей.
Так и НАТО - выгодней работать с в 4 раза более развитой страной.
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мадяры для НАТО никто.
По ВВП они нас обогнали как раз то в 2015, когда у нас война началась. Посмотрел бы я на их ВВП если бы они с кацапами воевали. Вообще, мне Словакия намного больше нравится, а мадярасы, реально скотская и окуевшая страна. Я думаю что НАТо в шоке осознавая кого они туда приняли и для чего те туда пошли. Ну ниче, с румынами они уже залу.пились, с словаками тоже, придет время и им резбу нарежут...
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> мадяры для НАТО никто

для начала они члены НАТО, а вот Украина как раз никто "партнер", пол мира таких партнеров
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пока да... Но ничто не вечно. Румыны тоже члены НАТО, но это не мешает мадярам заниматься там тем же дерьмом что и в Украине.
В отношениях с мадярами, я предпочитаю полагаться на нашу 128 горнопехотную бригаду.
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я не слышал чтобы румыны рассказывали что венгры для НАТО никто, споры есть, их решают, без истерик и без "ты никто" это детский сад
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а я слышал что парламент Румынии послал мадяров на.уй с их претензиями на венгерскую автономию в трех регионах. Может вы не те источники слушаете?
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ну не послал, а отказали в автономии, парламент Румынии, а кто-то рассказывал что США на место поставят их? или рассказывал что они никто?
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ааа, отказал, а не послал... ну да, ну да...
Вот и мы мадярам отказали, но не послали и будет не посылать постоянно, пока эти зауральцы, не перестанут свой нос в нашу страну совать.
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ну да, так послали и вы их, а они вам отказали с НАТО, на тех же основаниях, все хорошо теперь?
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Сам НАХ пойдешь, али табе еблан дорогу показать.
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Еблана в зеркале увидишь, однокреточное - амебе факты в рыло, а оно говном плюётся )
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при чем тут ввп???, главное военный бюджет, дядя трамп вон все халявщиков стращает что б увеличивали бюджеты, + армия нищих людей....
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Та это ватное животное... типо маскеруется
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Ще раз пояснюю: цигани, як індоєвропейці, є нашими родичами. А от родичами угро-фінів (мадярів -- уральська мовна сім'я) вони не є.
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А у нас когда то в истории было по иному? Наши союзники никогда возле нас не жили. Шведы, теперь американцы... Так устроена Европа. Есть только одно но. Если Украина упадет и кацапье будет стоять на наших западных границах, я посмотрю что тогда запоют Румыны, мадяры и т.п....
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Цыганский барон занят вылизыванием очка Х*йла.
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А у вас нет версии, что это неприязнь к Украине на фоне желания получит Закарпатье вместе с уже венгрскими гражданами?
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нет, это гнилая мадярская душенка бесится от злобы понимая что все что вложено в достижение этой цели - пошло мимо...
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Ну, пока еще игра не только не окончена, она в принципе даже не началась чтобы говорить "пошло мимо". Венгрия только готовится начать эту игру.
С другой стороны, как можно было довести до того, что Венгрия в том районе строит дома, ремонтирует дороги, (назвать это дорогами значит сильно унизить понятие дороги), за свой счет?
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Уже окончена, и от того приймут мадяры это или нет, зависит судьба их страны. Они и так, практически единственные кто вступив в ЕС упал в уровне жизни. Нет у них ресурса для подобной игры. Мы, Закарпатцы, которым они паспорта раздают, не москали, и не менее хитросделаные чем сами мадяры. В Береговском гор.совете почти все на подсосе у мадяров, а за востановление воинской части проголосовали...
Пусть строят, мы им ничего не обещали Я уже молчу что такие термины как "в том районе" звучат ка кто странно. В каком районе? на 1/50-й области? в двух десятках сел? Я уже молчу что строят они там их не на прямую, а благодаря их помощи дороги строит местное население.
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это не фриз должна озвучивать, а лично Паоло Алли....не надо свое мнение выдавать за официальную позицию па нато...
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Мадьярские батраки отрабатывают свою долю в строительстве АЭС в Венгрии... Потому что если Россия прекратит строительство, то Орбан с Сийярто "навара" не поимеют...
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Мадьяри поставили нато раком,за бабки рашки.
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ЛЮТО ПЛЮСУЮ!!!)))

НАТО без США...это сборище импотентов в публичном доме))))))))))
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І шо би таке зайвехромосомне, як ти тута піздило?
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А мне нравятся эти цыгане-мадяры,вот так бы Украине отстаивать свои интересы как языковые так и территарные насрав на всех и вся раз это касается страны.Ведь граница Украины по реке Дон.
В Украине до сих пор нету узаконенного Государственного языка как нету и узаконенного Большого Герба Украины.А это говорит что мы не страна а проститутка и прогибаемся перед теми кто больше даст бабла.
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Чип, а кто нам будет проплачивать отстаивание этих интересов? Мы проститутки, а Мадяры кто? Гадить за бабки тех, кто их в Будапеште танками с землей равнял, могут только проститутки...
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Конституция Украины. Статья 10. Государственным языком в Украине является украинский язык Может, чем делать громкие заявления, стоит первоисточники изучить ?
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Цыгане всегда были и есть шантажистами. Венгры были верными союзниками Гитлера,кстати единственные кто ему не изменил аж до конца войны в отличии от Испании,Италии,Финляндии которые бросили Гитлера и даже объявили в свинной голос ему войну. Мадьяры же до конца сдыхали за Гитлера надеясь на цыганское чудо. Путин в их понимании преемник Гитлера и они готовы служить и ему надеясь что он им от Украины даст кусочек если ему пофартит. Им если честно и на йух не нужен этот закон но это повод тормознуть Украину от вступления в НАТО за что карлик им обещает кусок Украины.
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Венгрия только вредит НАТО и в НАТО должны быть рычаги, которые поставили бы на место это недоразумение.
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в чем вред НАТО от Венгрии?
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Можно ставить вопрос по-другому. А какая польза НАТО от Венгрии с ее 30 танками?
Почему эта малозначимая единица идет против воли сильнейших членов альянса?
Соединенные Штаты Америки выступают против блокирования комиссий Украина-НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом заявила посол США при НАТО Кей Бэйли, коментируя блокирование со стороны Венгрии очередного заседания Комиссии, которое должно было бы произойти в течение встреч министров обороны НАТО 14-15 февраля.По словам представителя США, заседаниям комиссии Украина-НАТО не стоит препятствовать, поскольку такие заседания проводятся в рамках действий Альянса по оказании помощи Украине, в частности, в сохранении ее территориальной целостности.
Источник: https://censor.net.ua/n3050192
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так НАТО устроено, любая, даже самая "малозначимая" единица, как вы говорите, может заблокировать любое решение
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Да, так демократически устроено НАТО. Но тем, кто вносит в общую копилку шишь да маненько, не стоит злоупотреблять терпением и пренебрегать здравым смыслом.
Иначе, он все равно будет поставлен на место. Не только США высказали недовольство Венгрией в работе комиссии Украина-НАТО.
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ну вот США выразили свое мнение, Венгрия его может учесть, а может и нет, там нет такого "поставить на место", это вам не совдепия и не таежный союз
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Хотите играть в эту игру дальше? Играйте. А мы понаблюдаем как долго сильнейшие будут это терпеть.
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еще как есть, и США постоянно ставят на место не только отдельные страны, а и всю Европу вместе взятую.
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европа очень боится прямо трясется вся
а можно примеры постановки на место?
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Санкции по отношению к РФ. Хватит?
Может кто то в ЕС их хотел вводить? А пришлось, скрепя зубами, себе в убыток
Может Мистрали напомнить? Ах, да, это же даже не член НАТО, какая то там Франция... заткнулась и себе в ущерб сделала то что сказали.
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вообще-то санкции были введены в ЕС по воле самой ЕС они отличается от американских, намного уже и продлеваются каждые полгода.
убытков тут аж 3 копейки а так Обама да, уговаривал, это не было "пришлось", это общая позиция стран G7
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ааа, по воли самого ЕС... Я бы понял если подобное травил житель Англии, Германии, но слышать это от Черногорца? Уж увольте.
Уговаривал Обама Шутка дня.
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именно так, официально это было "согласовывали позиции" на самом деле Обама предлагал санкции более жесткие, но G7 приняли их в более мягкой форме, с учетом интересов бизнеса стран ЕС.
ну а потом еврокомиссии, европарламент и прочие это закрепили, чуть-чуть тоже подкорректировав в свою пользу вот такое "пришлось"
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это политика, в ней всегда просят больше чем рассчитывают получить. Речь о ином, Европа проглотила бы молча и Крым, и Донбасс, потом сдала бы и членов НАТО таких как прибалтов и т.п. Все это мы уже проходили.
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в каком смысле "проглотила бы"? она не проглотила, это факт и никто не оставил бы членов НАТО наедине с РФ, что за бред?
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пока
Когда НАТО создавалось там не рассчитывали на подобные выходки ее никчемных членов. Ценность мадяров ситуативная. Когда они вступали это был передовой рубеж НАТО, крайняя точка перед главным врагом - РФ. Вступление Украины (или хотя бы) базы НАТО на нашей земле, множат на "0" их ценность.
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ценность НАТО во всех ее членах, нет более значимых и менее, с такой иерархией вам надо к кацапам, там только так и никак иначе
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еще как есть. Не надо выдавать желаемое за действительное. Я бы посмотрел на реакцию Европы, если бы мадяры заявили о выходе с НАТО и на туже реакцию, если бы такое заявили США.
Мы без вас разберемся куда нам надо и для Европы с НАТО, мы уже сделали в сотни раз больше чем мадяры. Просто есть страны которые понимают о чем речь, прибалты, к примеру, а есть те которые на двух стульях думают усидеть. Ваша к примеру... а каково ваше мнение насчет действий кацапов в вашей стране?
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ну и что бы по вашему произошло? ну заявили о выходе и что? Франция вышла и так и не зашла полностью, выходила Греция, потом вернулась, мир перевернулся?
о каких стульях речь?
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Из НАТО может выйти кто угодно из "равноправных" членов, и даже не один, и не два, и не три... Но это будет НАТО, ровно до тех пор, пока там есть США, а вот если выйдет только одна эта страна, НАТО исчезнет как союз.
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ну не будет НАТО, будет другой какой-то блок, их полно на самом деле, само НАТО это тыщи разных документов и страны входят в блок на разных условиях и с разным участием
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Никакого другого блока, в Европе без США не будет. Не просто так Хуйло пытается расшатывать его через продажных мадяров и т.п. Европа, никогда сама по себе не найдет общий язык в вопросе обороны, санкций и т.п. То же НАТО создано исключительно под угрозой СССР и как платформа для легального присутствия американцев в Европе.
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ну нашла же общий язык в вопросах ЕС, санкций тех же и прочем? найдет и в вопросе обороны, кстати есть даже идеи создания "армии ЕС", общей, и эту идею США поддерживают
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и эту идею США поддерживают...

Очень смешно. То есть ультиматум США - вы задолбали, хватит сидеть на нашей шее начинайте финансировать НАТО, а то вам придется создавать свою европейскую армию и последовавшая в ЕС паника преподносится в Черногории как общий язык, идея ЕС и т.п.?
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идее об армии ЕС уже лет 10, какая паника? все идет по плану, в 3 дня такое не создается, а эта армия по структуре будет напоминать НАТО и будет с ним же сотрудничать
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их не интересует язык обучения, ибо их не интересует и само то обучение... в принципе
им по фиг те громады, их быт и достаток и проч.
им нужен шум и пыль на этой мировой арене, им заплачено за булавочные уколы и вето на любые законы и т.д ....где упоминается Украина
они наслаждаются возней, ибо ранее на них никто и никогда не обращал внимания...
а тут такой кипиш вокруг них...
они и сами не знают что, не помнят зачем... но точно надо - уплочено!
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Я вважаю, що вони добре розуміють чого хочуть. А хочуть вони частку української землі. Звичайні шакали, що прибігли до ослабленого лева.
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С такими "союзничками" в НАТО и врагов не нужно.
Рашка нервно курит в сторонке со своим ножичком с спине.
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якщо угорці роками роздавали свої паспорти на Закарпатті і для чогось це робилося, і щось вони хочуть не тілтки там мовне питання.
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еще 100 лет назад, они жили в огромной империи по значимости не уступавшей Российской. Теперь они маленькая, не сильно богатая страна на окраине ЕС. Нам не понять, мы имели свою великую империю очень давно.
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Военные преступления не имеют срока давности. Украине нужно провести расследование жесточайших военных преступлений венгерских карательных отрядов против гражданского населения Украины во время второй мировой войны ...
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Мистер сорос, старый- престарый спонсор, имеет венгерские корни: дёрдь шорош- фин.спекулянт, запускающий щупальцы: валютные кризисы для наживы и удовольствия, большой друг пинчука и кучмы. Что- то пошло не так в Украине, как планировал сорос.Интересно, что же? Венгрия блокирует УКРАИНУ? Смешно.
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Мабуть угорщина дуже впливовий член НАТО? Зі своїми трьома танками та шістьма солдатами? Їх пора послати НАХ та викинути з ЄС та НАТО.
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С мадярами помиримся,сменится Орбан и помиримся.В Нато и Ес принцип консенсуса непоколебим.Но и способы воздействия на лукавых тоже имеются.Это я к тому ,что и на Орбана и на Порошенка что- нибудь с винтом найдётся..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДелегация Венгрии проигнорировала рассмотрение языкового вопроса в комитете ПА НАТО: действия Будапешта являются шантажом, - Фриз
 
 
 
 
 
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