 "Требуем освободить журналиста Сущенко - заложника агрессии РФ", - МИД Украины

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает Цензор.НЕТ.

"В очередной раз отмечаем политическую мотивированность дела, требуем освободить журналиста Сущенко - заложника агрессии РФ", - говорится в сообщении.

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Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подсудимый находится под стражей.Сущенко свою вину не призналв полном объеме.

28 мая 2018 года в Московском городском суде состоялось заседание по делу Сущенко, на котором прошли дебаты сторон обвинения и защиты. Обвинение просило для журналиста 14 лет колонии строгого режима. По словам общественного защитника Сущенко Марка Фейгина, приговор журналисту будет объявлен 4 июня 2018 года.

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