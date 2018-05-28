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 Политика Украины
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 Склад боеприпасов в Старой Николаевке был накрыт из района Горловки САУ "Мста-С": стрельба была корректируемой, - Бутусов

Во всех предыдущих случаях со взрывами складов боеприпасов формальные выговоры и увольнения военное командование сделало только в отношении стрелочников, или даже вообще непричастных к этому людей. И сейчас в случае со Старой Николаевкой, очевидно, никакого расследования не произойдет.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, рассказывая об обстоятельствах уничтожения 25 мая бригадного склада в Старой Николаевке.

"Противник за невыученные уроки жестоко бьет. Поскольку наказывать ответственных за взрывы украинских складов президент страны не хочет, то выводы не делаются, и склады продолжают взрываться. 25 мая в 4 утра российская артиллерия нанесла удар с применением 152-мм орудий по бригадному складу боеприпасов в окрестностях населенного пункта Старая Николаевка Донецкой области, в 38 километрах от Авдеевки и в 23 километрах от Горловки. В 2016-м году в этом месте уже располагались подразделения 58-й мотопехотной бригады, которые подвергались обстрелу российской артиллерией. Таким образом позиция была противнику известна. Но на это место зашла другая бригада, и она об этом, видимо, информацию не получила. Близость населенного пункта и передвижения мирного населения также позволили противнику точно установить, что именно хранилось на складе", - рассказал журналист.

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По его словам, размещать бригадный склад в зоне поражения артиллерии противника, представляется абсурдом: "Это же один из ключевых объектов военной инфраструктуры. А если бы это произошло в случае наступления противника? Это бы обернулось непредсказуемыми последствиями". 

По данным Бутусова, предположительно, склад был накрыт из района оккупированной Горловки САУ "Мста-С".

Кроме того, по имеющейся у него информации, накануне над этим районом пролетел беспилотный разведчик, склад, как оказалось, не был прикрыт ПВО. 

"Стрельба была корректируемой - либо наземный наводчик, либо беспилотник. Противник сделал пристрелочный выстрел, после чего 17 снарядов на поражение. Этого оказалось достаточно для детонации склада", - добавил журналист.

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"За время войны в результате действий противника были взорваны такие склады боеприпасов: склад сектора "А" в Сватово, стратегические склады ВСУ в Балаклее и в Калиновке. Бригадный склад 56-й бригады в Новоянисоле был уничтожен в результате отсутствия охраны обычным степным пожаром. Сейчас в этот список добавилась Старая Николаевка. Во всех предыдущих случаях формальные выговоры и увольнения военное командование сделало только в отношении стрелочников, или даже вообще непричастных к этому людей. И сейчас, очевидно, никакого расследования не произойдет, война все спишет, как говорится. Сейчас главное выборы, нужны лояльные начальники, чем больше на них компромата тем они более управляемые", - резюмировал Бутусов.

Напомним, ранее российская артиллерия взорвала склад ВСУ возле Старой Николаевки

Источник: https://censor.net.ua/n3068460
 
   
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Даже не сомневаюсь. Корректор в штабе ВСУ.
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Стандарты НАТО? И опять тишина. На таком не попиаришься.
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я промолчу. Потому за то, что хочется сказать тут не жалуют
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Петя навмисно не карає військове керівництво за такі "промахи", бо знає що сам може бути покараний за свої "косяки".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСклад боеприпасов в Старой Николаевке был накрыт из района Горловки САУ "Мста-С": стрельба была корректируемой, - Бутусов
 
 
 
 
 
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