 С начала суток наемники РФ обстреливают позиции украинской армии вблизи Новозвановки, Марьинки, Водяного и Широкино, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Начиная с полуночи, со стороны боевиков оккупационных администраций РФ уже зафиксированы 7 прицельных обстрелов. Вражеские огневые провокации из гранатометов различных типов и другого пехотного вооружения наблюдались вблизи Новозвановки, Марьинки, Водяного и Широкино. С начала суток потерь среди наших защитников нет. Отметим, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил является контролируемой украинскими военнослужащими. Наши защитники проявляют бдительность, ведут активную оборону, и готовы к любому развитию событий", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: С погибшим воином "Альфы" Юрием Журавлевым простились в Бердянске. ФОТОрепортаж