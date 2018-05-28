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 С начала суток наемники РФ обстреливают позиции украинской армии вблизи Новозвановки, Марьинки, Водяного и Широкино, - Минобороны

Наемники РФ ведут обстрелы из гранатометов различных типов и другого пехотного вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Начиная с полуночи, со стороны боевиков оккупационных администраций РФ уже зафиксированы 7 прицельных обстрелов. Вражеские огневые провокации из гранатометов различных типов и другого пехотного вооружения наблюдались вблизи Новозвановки, Марьинки, Водяного и Широкино. С начала суток потерь среди наших защитников нет. Отметим, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил является контролируемой украинскими военнослужащими. Наши защитники проявляют бдительность, ведут активную оборону, и готовы к любому развитию событий", - сказано в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3068457
 
 
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Конечно будут обстреливать с "арты" потому что знают что вся Украинская "арта" отведена в тыл. Этот гандон верховный краснорожий не только "арту" в тыл убрал но и даже танки! Сколько людей невинных погибло из за этого "пороха" ебучего. А он вылазит на телеэкраны и трындит что у него "визия"(видиения как за 5лет и экономику поднять и войну закончить) Я КАК ГРАЖДАНИН УКРАИНЫ НЕ СОБИРАЮСЬ ТЕРПЕТЬ ЕЩЕ 5ЛЕТ ЭТОГО КРАСНОРОЖЕГО ГАНДОНА ПОРОШЕНКО ПЭТРА АЛЭКСИЙОВИЧА!!!
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Смотри не перегрейся от натуги, ольгинский!
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надо еще пунктов пропуска понаоткрывать.
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А це провокації, чи ще ні?!
І коли ми повинні відповідати!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС начала суток наемники РФ обстреливают позиции украинской армии вблизи Новозвановки, Марьинки, Водяного и Широкино, - Минобороны
 
 
 
 
 
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