 В Измаиле пьяный глава районной организации "Оппоблока" пытался скрыться от патрульных

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание"Город 24".

Сотрудники полиции на одной из центральных улиц города потребовали остановить автомобиль, поскольку задний номерной знак не просматривался из-за загрязнения. Водитель на требования сотрудников полиции не отреагировал и пытался скрыться на скорости более 100 км/час, свернув в частный сектор.

После погони два автомобиля патрульной полиции смогли заблокировать автомобиль на улице Хотинской.

Пройдя проверку на алкотестере, который показал 2,18 промилле, водитель продолжал настаивать на том, что он не пьян, при этом оскорблял полицейских.

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Как отмечает издание, в автомобиле Пономаренко находилась бутылка водки, которую он после остановки автомобиля пытался скрыть. Также в салоне находилась пустая бутылка из-под виски. Кроме того Пономаренко отказывался открывать автомобиль для дальнейшей эвакуации транспортного средства на штрафплощадку.

Полицейские составили три административных протокола в отношении депутата райсовета: по статье 130 ("Вождение в состоянии алкогольного опьянения"), по ст.122-2 ("Неостановка транспортного средства по требованию сотрудников полиции"), а также за отсутствие полиса обязательного страхования, которого у депутата не оказалось.

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