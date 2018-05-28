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 В Измаиле пьяный глава районной организации "Оппоблока" пытался скрыться от патрульных

В Измаиле 27 мая сотрудники патрульной полиции задержали пьяного депутата райсовета, главу районной организации "Оппозиционный блок" Александра Пономаренко, который пытался скрыться от правоохранителей на своем автомобиле Toyota Land Cruiser.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание"Город 24".

Сотрудники полиции на одной из центральных улиц города потребовали остановить автомобиль, поскольку задний номерной знак не просматривался из-за загрязнения. Водитель на требования сотрудников полиции не отреагировал и  пытался скрыться на скорости более 100 км/час, свернув в частный сектор.

После погони два автомобиля патрульной полиции смогли заблокировать автомобиль на улице Хотинской.

Пройдя проверку на алкотестере, который показал 2,18 промилле, водитель продолжал настаивать на том, что он не пьян, при этом оскорблял полицейских.

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Как отмечает издание, в автомобиле Пономаренко находилась бутылка водки, которую он после остановки автомобиля  пытался скрыть. Также в салоне находилась пустая бутылка из-под виски. Кроме того Пономаренко отказывался открывать автомобиль для дальнейшей эвакуации транспортного средства на штрафплощадку.

Полицейские составили три административных протокола в отношении депутата райсовета: по статье 130 ("Вождение в состоянии алкогольного опьянения"), по ст.122-2 ("Неостановка транспортного средства по требованию сотрудников полиции"), а также за отсутствие полиса обязательного страхования, которого у депутата не оказалось.

Также смотрите: "Бл#дь, вы что, охренели вообще?": Остановленная за пьяное вождение сотрудница одесской мэрии Тирновенко оскорбляет полицейских. ВИДЕО

В Измаиле пьяный глава районной организации Оппоблока пытался скрыться от патрульных 01

Источник: https://censor.net.ua/n3068456
 
 
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В данном случаи опаБлок не показатель... такое же быдло есть в каждой партии... даже можно сказать, что каждая партия состоит из такого же быдла...
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ЖоПпоблок возьмёт этого урода на поруки.пидар Бойко друг Луценко все утрясут,полицейские понесут наказание стопудово
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Мля... Сначала прочитал "в Израиле" - и завис на несколько секунд.
Потом уже прочёл правильно.
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Там бы его завалили как автомобильного террориста
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Вяленько,та вгашеная,на прошлой неделе показала лучшее шоу.
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оскорбление полиции в америке кончается очень плохо...
В Ізмаїлі п'яний голова районної організації "Опоблоку" намагався утекти від патрульних - Цензор.НЕТ 3838
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Измаиле пьяный глава районной организации "Оппоблока" пытался скрыться от патрульных
 
 
 
 
 
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