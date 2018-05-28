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 Заупокойное богослужение по погибшему воину "Альфы" Руслану Муляру состоялось в Тернополе. ФОТОрепортаж

Подполковник Руслан Муляр погиб в результате артобстрела со стороны наемников РФ на Луганщине во время выполнения боевого задания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 28 мая, рядом с часовней Святого Георгия Победоносца, расположенной на территории УСБУ города Тернополь, состоялось заупокойное богослужение по 43-летнему Руслану Станиславовичу Муляру, подполковнику СБУ, военнослужащему ЦСО "Альфа", сотруднику УСБУ в Тернопольской области, который погиб 26 мая во время боевого выхода, попав под минометный обстрел в Луганской области.

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Панихида по погибшему состоится сегодня в 17:00 в Доме Скорби. Похоронят офицера завтра, 29 мая, в 10:00 на Микулинецком кладбище Тернополя.

Руслан Муляр родился 24.01.1975 года. Занимался спортом, выполнял задачи в зоне АТО / ООС с 2014 года.

У него остались жена и трое детей.

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"Коллектив Тернопольского управления СБУ попрощался с подполковником Русланом Муляром. Сегодня Руслан последний раз побывал в стенах родного Управления, в котором прослужил более семнадцати лет своей жизни. Друзья, коллеги и боевые побратимы склонили головы в молитве, отдавая дань уважения офицеру спецслужбы, который посвятил свою жизнь служению народу и защите Родины", - сообщили в УСБУ в Тернопольской области

Заупокойное богослужение по погибшему воину Альфы Руслану Муляру состоялось в Тернополе 01
Заупокойное богослужение по погибшему воину Альфы Руслану Муляру состоялось в Тернополе 02
Заупокойное богослужение по погибшему воину Альфы Руслану Муляру состоялось в Тернополе 03
Заупокойное богослужение по погибшему воину Альфы Руслану Муляру состоялось в Тернополе 04
Заупокойное богослужение по погибшему воину Альфы Руслану Муляру состоялось в Тернополе 05
Заупокойное богослужение по погибшему воину Альфы Руслану Муляру состоялось в Тернополе 06
Заупокойное богослужение по погибшему воину Альфы Руслану Муляру состоялось в Тернополе 07
Заупокойное богослужение по погибшему воину Альфы Руслану Муляру состоялось в Тернополе 08

Фото: УСБУ в Тернопольской области

Заупокойное богослужение по погибшему воину Альфы Руслану Муляру состоялось в Тернополе 09

Источник: https://censor.net.ua/n3068453
 
 
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗаупокойное богослужение по погибшему воину "Альфы" Руслану Муляру состоялось в Тернополе. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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