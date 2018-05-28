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 Общество
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Все про:Донбасс (16262) пункт пропуска (387)

 Пункты пропуска на линии разграничения с 1 июня переходят на новый режим работы, - штаб ООС

1 июня КПВВ на линии соприкосновения перейдут на летний режим работы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает штаб ООС.

В сообщении отмечается: "С 1 июня 2018 года и в течение всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные мероприятия во всех контрольных пунктах въезда - выезда (КПВВ), действующих на линии соприкосновения, будут осуществляться с 06.00 до 20.00.

В частности, на летний режим работы будут переведены:

дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск" - КПВВ "Золотое";

дорожный коридор "Горловка - Бахмут" - КПВВ "Майорское";

дорожный коридор "Донецк - Курахово" - КПВВ "Марьинка";

дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)" - КПВВ "Новотроицкое";

дорожный коридор "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь" - КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик)

дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар" - КПВВ "Станица Луганская".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы будем стремиться к упрощению пропускного режима на Донбассе", - командующий ООС Наев

Источник: https://censor.net.ua/n3068451
 
 
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Нахер ваши пропуски ! Освобождение давай !
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ніяких пропусків..най там сидять до спочину....МИРОТВОРЦІВ та гнати бидлоту на сродіну -на ЧМ-най дивляться аби вже ті очі ім повилазили....
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усі сєпари мають бумаги і їздять за грошима
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Бамбаз аканчательна перестает кормить Украину?))))
А как же теперь маладые риспублики без караванов с колбасой...молочкой...камфетами ПАРАШАн...и бытовой химией?)))
Эта же ГЕНАЦЫД МАЛАДАРЕСПУБЛИКАНЦЕВ!)))
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Грустная улыбка. Это уже все не аргумент. Цены сравнялись. А комуналка гараздо выше. Лола завершила этап привлекательности Украины на ноль.
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Ты все меряешь ценниками...
Мне тебя искренне жаль)
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Мне тебя тоже. Ты далек от реалий жизни. Хотя я не уверен,что ты согласишься закрыть амбразуру жопой.
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Летний режим это что шорты и гавайки?Почему при усилении боевой активности не переходят на усиленный режим пропуска?Да и вообще на линии разграничения не должно быть никакого движения гражданских.Кто хочет то пускай ездит к ,,родственникам,,через кацапию.
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я вообще не понимаю как может нормальный патриотически настроенный человек жить под оккупацией..
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Купи себе там дом,завези родственников,открой предприятие с цехами. Потом все это брось ))
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спасибо огромное((( Теперь этой шушвали у нас будет больше и чаще.
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Елена,Елена... Этой шушвали полный Киев. Вы просто не сможете вообразить,насколько просто и недорго проникнуть в Украину врагу. Пропуск делают буквально у кассы. За 250 грн. По телефону. За 15 минут. Вопросы есть ? А пропускающие делают вид,что не понимают. Коррупция,матушка-с.
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все это я знаю. Как знаю,что на всех этих "делков-доброхотов" даже никто не заводит никаких дел. То,что там их полный Киев - это забота киевлян. Это их головная боль. Лично я не хочу,чтоб этот мусор плыл прямым потоком в мой город. Они ,как крысы,с Покровска по прямой к нам - на работу,за баблом,квартиры скупать.. Если 4 года назад у нас была куча брошенных квартир,то теперь - у нас куча автомобилей,стоящих на тротуарах как-попало. Если местную босоту милиция знала с рождения,то прошлым летом говнина с Горловки чуть не убила бабульку на крыльце магазина за последние 200 грн в кошельке старушки.
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полный Киев - это забота киевлян...... Нет. Это ваша забота в том числе. Узко мыслите. Моя хата скраю...По сути вы живете на пороховой бочке. И не знаете когда она взорвется.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПункты пропуска на линии разграничения с 1 июня переходят на новый режим работы, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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