 Пункты пропуска на линии разграничения с 1 июня переходят на новый режим работы, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает штаб ООС.

В сообщении отмечается: "С 1 июня 2018 года и в течение всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные мероприятия во всех контрольных пунктах въезда - выезда (КПВВ), действующих на линии соприкосновения, будут осуществляться с 06.00 до 20.00.

В частности, на летний режим работы будут переведены:

дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск" - КПВВ "Золотое";

дорожный коридор "Горловка - Бахмут" - КПВВ "Майорское";

дорожный коридор "Донецк - Курахово" - КПВВ "Марьинка";

дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)" - КПВВ "Новотроицкое";

дорожный коридор "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь" - КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик)

дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар" - КПВВ "Станица Луганская".

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