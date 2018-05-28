 Пункты пропуска на линии разграничения с 1 июня переходят на новый режим работы, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает штаб ООС.
В сообщении отмечается: "С 1 июня 2018 года и в течение всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные мероприятия во всех контрольных пунктах въезда - выезда (КПВВ), действующих на линии соприкосновения, будут осуществляться с 06.00 до 20.00.
В частности, на летний режим работы будут переведены:
дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск" - КПВВ "Золотое";
дорожный коридор "Горловка - Бахмут" - КПВВ "Майорское";
дорожный коридор "Донецк - Курахово" - КПВВ "Марьинка";
дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)" - КПВВ "Новотроицкое";
дорожный коридор "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь" - КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик)
дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар" - КПВВ "Станица Луганская".
А как же теперь маладые риспублики без караванов с колбасой...молочкой...камфетами ПАРАШАн...и бытовой химией?)))
Эта же ГЕНАЦЫД МАЛАДАРЕСПУБЛИКАНЦЕВ!)))
Мне тебя искренне жаль)