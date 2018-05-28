 Главе международного комитета Совфеда РФ аннулировали визу ООН из-за санкций США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание The Insider.

По словам российского сенатора, из-за этого он не смог участвовать в заседании Генасcамблеи в конце мая. Косачев заявил, что аннулирование визы произошло в течение двух недель после того, как Вашингтон внес его имя в санкционные списки.

Как отметил Косачев, он отправил дополнительное обращение к американским властям по этому вопросу, но оно не дало результата.

Читайте также: Украина готовит предложения для ЕС и США относительно усиления санкций против РФ, - зампредставителя Президента в АРК Гданов

Напомним, в начале апреля Вашингтон объявил о расширении санкций в отношении России. В список попали 24 чиновника и предпринимателя. Новые ограничительные меры стали "реакцией на действия России по подрыву западных демократических устоев", а также на события в Крыму и в Украине.

В ответ на это в России приняли законопроект о контрсанкциях. Документ позволяет вводить ограничительные меры "в ответ на недружественные шаги США и других стран". Санкции могут коснуться государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан.