 Главе международного комитета Совфеда РФ аннулировали визу ООН из-за санкций США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание The Insider.
По словам российского сенатора, из-за этого он не смог участвовать в заседании Генасcамблеи в конце мая. Косачев заявил, что аннулирование визы произошло в течение двух недель после того, как Вашингтон внес его имя в санкционные списки.
Как отметил Косачев, он отправил дополнительное обращение к американским властям по этому вопросу, но оно не дало результата.
Напомним, в начале апреля Вашингтон объявил о расширении санкций в отношении России. В список попали 24 чиновника и предпринимателя. Новые ограничительные меры стали "реакцией на действия России по подрыву западных демократических устоев", а также на события в Крыму и в Украине.
В ответ на это в России приняли законопроект о контрсанкциях. Документ позволяет вводить ограничительные меры "в ответ на недружественные шаги США и других стран". Санкции могут коснуться государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан.
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не изменилось ни-че-го..значит,нехер им там делать от слова "вообще"..
«Генсек Турбйорн Ягланд підтвердив, що готовий надалі працювати в напрямку повернення російської делегації в асамблею. Я не задоволений самою його позицією, тому що в цьому плані позиція України і генсека не збігаються. Хоча у нас є і позитивні приклади співпраці. Але в питанні Росії наші погляди кардинально розходяться», - зазначив Кулеба.
23 січня має відбутися закрите засідання Ради Європи за участю російської делегації. За словами Кулеби, змін регламенту поки не передбачається. Однак, саме такою є вимога РФ, що хоче винести на розгляд зняття санкцій.
28.05.18 15:21 Голові міжнародного комітету Ради Федерації РФ анулювали візу ООН через санкції США
С этим не поспоришь...
Власти Канады обратились в суд, чтобы лишить гражданства сына российских разведчиков
28.05.2018 | 15:46
Chris Wattie/Reuters
Родившегося в Торонто сына российских разведчиков Алекса Вавилова пытаются лишить канадского гражданства, сообщает Associated Press.
Как отмечается, 23-летний Алекс родился на территории Канады, что по законодательству страны дает ему право на гражданство страны.
Власти страны решили аннулировать его гражданство, так как родители Алекса Андрей Безруков и Елена Вавилова были работавшими на канадской территории шпионами из России.