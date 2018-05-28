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Все про:виза (1058) Косачев (8) ООН (2472) санкции (6781) США (13757)

 Главе международного комитета Совфеда РФ аннулировали визу ООН из-за санкций США

Главе международного комитета Совета федерации РФ Константину Косачеву аннулировали визу ООН из-за американских санкций.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание The Insider.

По словам российского сенатора, из-за этого он не смог участвовать в заседании Генасcамблеи в конце мая. Косачев заявил, что аннулирование визы произошло в течение двух недель после того, как Вашингтон внес его имя в санкционные списки.

Как отметил Косачев, он отправил дополнительное обращение к американским властям по этому вопросу, но оно не дало результата.

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Напомним, в начале апреля Вашингтон объявил о расширении санкций в отношении России. В список попали 24 чиновника и предпринимателя. Новые ограничительные меры стали "реакцией на действия России по подрыву западных демократических устоев", а также на события в Крыму и в Украине.

В ответ на это в России приняли законопроект о контрсанкциях. Документ позволяет вводить ограничительные меры "в ответ на недружественные шаги США и других стран". Санкции могут коснуться государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан.

Источник: https://censor.net.ua/n3068450
 
   
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Нехай щастить і надалі.. Насолоджуйтесь бярьозкамі , юродиві..
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ну,пропустил тов."косачев" Генассамблею - и что?
реки потекли вспять?
небеса упали на Землю?
расиянцы стали людьми?
не изменилось ни-че-го..значит,нехер им там делать от слова "вообще"..
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Представники України в ПАРЄ протестують проти участі у засіданні Ad hoc комітету голови комітету Ради Федерації Росії у міжнародних справах Костянтина Косачова, оскільки він перебуває під санкціями.Повідомляється, що з цієї ж причини Косачова видалили із останнього засідання політичного комітету ПАРЄ, яке відбулося в Парижі.
«Генсек Турбйорн Ягланд підтвердив, що готовий надалі працювати в напрямку повернення російської делегації в асамблею. Я не задоволений самою його позицією, тому що в цьому плані позиція України і генсека не збігаються. Хоча у нас є і позитивні приклади співпраці. Але в питанні Росії наші погляди кардинально розходяться», - зазначив Кулеба.
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28.05.18 15:21 Голові міжнародного комітету Ради Федерації РФ анулювали візу ООН через санкції СШАГолові міжнародного комітету Ради Федерації РФ анулювали візу ООН через санкції США - Цензор.НЕТ 6629
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Да уж...раися вяликая страна!)))
С этим не поспоришь...
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Может им всем анулировать ? Чтобы правом вето не могли приезжать,накладывать.
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Кляча накладе на робочому столі і вишле "Новою поштою"
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А чему радоваться,если кацапия не посетит ООН то члены этой организации сами по одному посетят кацапию.
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В этом ничего удивительного нет. Эффективно сработано. Получайте, господа! А вы чего-то иного ожидали?
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на эхе с высеров-бложиков этого клоуна даже расеяне ржут
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Голові міжнародного комітету Ради Федерації РФ анулювали візу ООН через санкції США - Цензор.НЕТ 3266
Власти Канады обратились в суд, чтобы лишить гражданства сына российских разведчиков
28.05.2018 | 15:46
Голові міжнародного комітету Ради Федерації РФ анулювали візу ООН через санкції США - Цензор.НЕТ 319 Chris Wattie/Reuters

Родившегося в Торонто сына российских разведчиков Алекса Вавилова пытаются лишить канадского гражданства, сообщает Associated Press.
Как отмечается, 23-летний Алекс родился на территории Канады, что по законодательству страны дает ему право на гражданство страны.

Власти страны решили аннулировать его гражданство, так как родители Алекса Андрей Безруков и Елена Вавилова были работавшими на канадской территории шпионами из России.
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Число пострадавших от укусов клещей россиян достигло 129 тысяч
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Пора начинать тролить этих свино-собак дипломатических на Ривердэйле! В пятницу ,после обеда , врубили какую то музычку на полную громкость. Вроде англоязычную,но вопит из-за заборо на весь район! Люди ходят оглядываться! Хорошо что я свалил оттуда на три дня! Пора натягивать футболку "дякую Богу що я не поскаль" на прогулку с собачкой!
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Нак0нец срузький молодец, сможит пасвятить сибя спорту, скоро стартьі " Коровяка, да И в якутии скульптуру Сцарю нужн0 даляпить, к0краз растаило гавно. пидаРаССия уРя!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлаве международного комитета Совфеда РФ аннулировали визу ООН из-за санкций США
 
 
 
 
 
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