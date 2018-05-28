 Минобразования может выделить до 3 миллионов на морские исследования

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь на сайте Минобразования.

"Каждый год, объявляя конкурс, мы утверждаем приоритетные направления, по которым участники могут подавать свои проекты. На этот раз таких направлений 5: литературоведение, языкознание и искусствоведение; социально-исторические науки; право, инфраструктурные исследования; а также впервые - морские исследования", - рассказал генеральный директор директората науки Минобразования Дмитрий Чеберкус.

Он подчеркнул, что такая новация является очень важной, ведь незаконная аннексия Крыма РФ нанесла критические потери украинскому научно-исследовательскому потенциалу в этой сфере.

"После аннексии мы потеряли большинство ключевых научных учреждений и вузов, исследовавших моря, вместе с их инфраструктурой - лабораториями, станциями, научно-исследовательскими судами и тому подобное. В частности, у нас отобрали контроль над уникальными базами данных многолетних исследований Мирового океана, Черного и Азовского морей. К сожалению, научный потенциал Украины в этой сфере уменьшился до минимума за все годы независимости. Однако сейчас мы начинаем системную работу над восстановлением нашей морской науки", - отметил глава директората.

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По его словам, главный стратегический шаг - это разработка соответствующей концепции. В ней будет отражена политика государства по восстановлению морских исследований и научно-исследовательской инфраструктуры до 2023 года. Документ уже начало делать Минобразования совместно с НАН и другими стейкхолдерами.

"Вместе с тем, готовя программу, мы уже сейчас должны делать реальные вещи для поддержки морских исследований. Включение этой тематики в конкурс является хорошим инструментом. Высшие учебные заведения и научные учреждения Минобразования могут получить от 600 до 3 млн гривен или даже больше на 2-х или 3-хлетний научный проект. В рамках таких проектов мы хотим собрать наших ученых, а также дать сигнал научной молодежи, это направление будет и в дальнейшем в приоритете", - подчеркнул Чеберкус.

Конкурс состоится в несколько этапов. До 1 июля будет первый, который проводят сами высший учебные заведения и учреждения в единой электронной системе "Наука в университетах". Отобранные работы представят на экспертизу в соответствующих секциях. Это второй этап. На основе экспертизы Научный совет Минобразования утверждает список победителей конкурса. Их выберут до 20 сентября.

Напоминаем, что в Минобразования определили победителей конкурса стартапов, разработчики которых получат средства на внедрение и развитие проектов, а также менторскую помощь.