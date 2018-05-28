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 Минобразования может выделить до 3 миллионов на морские исследования

В этом году Минобразования проводит конкурс научных проектов для высших учебных заведений и научных учреждений министерства по новым направлением - морские исследования. Победители получат бюджетное финансирование на свои научные разработки на 2 или 3 года, начиная с 2019-го.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь на сайте Минобразования.

"Каждый год, объявляя конкурс, мы утверждаем приоритетные направления, по которым участники могут подавать свои проекты. На этот раз таких направлений 5: литературоведение, языкознание и искусствоведение; социально-исторические науки; право, инфраструктурные исследования; а также впервые - морские исследования", - рассказал генеральный директор директората науки Минобразования Дмитрий Чеберкус.

Он подчеркнул, что такая новация является очень важной, ведь незаконная аннексия Крыма РФ нанесла критические потери украинскому научно-исследовательскому потенциалу в этой сфере.

"После аннексии мы потеряли большинство ключевых научных учреждений и вузов, исследовавших моря, вместе с их инфраструктурой - лабораториями, станциями, научно-исследовательскими судами и тому подобное. В частности, у нас отобрали контроль над уникальными базами данных многолетних исследований Мирового океана, Черного и Азовского морей. К сожалению, научный потенциал Украины в этой сфере уменьшился до минимума за все годы независимости. Однако сейчас мы начинаем системную работу над восстановлением нашей морской науки", - отметил глава директората.

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По его словам, главный стратегический шаг - это разработка соответствующей концепции. В ней будет отражена политика государства по восстановлению морских исследований и научно-исследовательской инфраструктуры до 2023 года. Документ уже начало делать Минобразования совместно с НАН и другими стейкхолдерами.

"Вместе с тем, готовя программу, мы уже сейчас должны делать реальные вещи для поддержки морских исследований. Включение этой тематики в конкурс является хорошим инструментом. Высшие учебные заведения и научные учреждения Минобразования могут получить от 600 до 3 млн гривен или даже больше на 2-х или 3-хлетний научный проект. В рамках таких проектов мы хотим собрать наших ученых, а также дать сигнал научной молодежи, это направление будет и в дальнейшем в приоритете", - подчеркнул Чеберкус.

Конкурс состоится в несколько этапов. До 1 июля будет первый, который проводят сами высший учебные заведения и учреждения в единой электронной системе "Наука в университетах". Отобранные работы представят на экспертизу в соответствующих секциях. Это второй этап. На основе экспертизы Научный совет Минобразования утверждает список победителей конкурса. Их выберут до 20 сентября.

Напоминаем, что в Минобразования определили победителей конкурса стартапов, разработчики которых получат средства на внедрение и развитие проектов, а также менторскую помощь.

Источник: https://censor.net.ua/n3068446
 
 
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Погибает высшее образование в Украине . Пора утопиться в морской пучине . Міносвіти може виділити до 3 мільйонів гривень за морські дослідження - Цензор.НЕТ 8592
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