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 Политика Украины, Происшествия
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 Приговор Сущенко будет оглашен 4 июня 2018 года, - Фейгин

Московский горсуд вынесет приговор по делу обвиняемого в шпионаже украинского журналиста Романа Сущенко 4 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом защитник украинца Марк Фейгин написал на своей странице в Twitter.

"Приговор Сущенко будет оглашен 4 июня 2018 года", – сообщил он.

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Приговор Сущенко будет оглашен 4 июня 2018 года, - Фейгин 01

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подсудимый находится под стражей. Сущенко свою вину не признал в полном объеме.

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Источник: https://censor.net.ua/n3068442
 
 
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Мир встал на колени перед невменяемым путлом ? ПОЗОРИЩЕ !
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Так - саме так і буде страчене нікчемне хуйло.. Ну ще й держак в сраку, як каддафі...
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который приехал в Россию по частным делам.)))) Он бы ещё в Сев.Корею "по частному зову"))) СРАННО всё это ...очень..(((((
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Valera , поцелуй ху@ло в жопу . Привет тебе из Одессы .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПриговор Сущенко будет оглашен 4 июня 2018 года, - Фейгин
 
 
 
 
 
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