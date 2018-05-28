 Нет оснований утверждать, что обнаруженные под разрушенным памятником в Грушовичах останки принадлежат членам УПА, - замдиректора Института нацпамяти Польши Швагжик

Польский Институт национальной памяти заявил, что на кладбище в Грушовичах нет останков бойцов УПА. Такой вывод эксперты сделали после проведения археологических и судебно-медицинских исследований в месте, где ранее располагался памятник УПА. Напомним, что, согласно украинской стороне, памятник нельзя было демонтировать, поскольку под ним располагались останки солдат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

Отметим, что, по словам секретаря украинской Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников Антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святослава Шереметы, на кладбище были обнаружены останки 18 человек, среди которых трое могли быть бойцами УПА. По его мнению, это достаточное основание для восстановления памятника.

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В свою очередь, замдиректора Института национальной памяти Кшиштоф Швагжик подчеркивает, что обнаруженные останки и предметы не подтверждают заявлений украинской стороны: "Невозможно утверждать, как это делает украинская сторона, что найденная немецкая пуговица времен Второй мировой войны, а также трещина в черепе одного из обнаруженных скелетов, подтверждают, что это были члены УПА. Нет оснований утверждать, что найдены останки украинцев, тем более нет оснований восстанавливать памятник. Я удивлен требованием украинской стороны восстановить памятник, который был установлен нелегально, без задокументированного согласия польской стороны".

Кшиштоф Швагжик отметил, что работы проходили при участии пяти украинских специалистов, среди них был Святослав Шеремета, в отношении которого был временно приостановлен запрет на въезд в Польшу.

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Напомним, украинско-польские исторические отношения обострились в апреле 2017 года, когда польские националисты при поддержке местной власти уничтожили на кладбище в селе Грушовичи недалеко от Перемышля памятник воинам УПА. Сразу после этого Киев заблокировал проведение поляками эксгумаций в Украине, настаивая на восстановлении уничтоженных вандалами за последние годы на юге Польши украинских мест памяти.

Раскопки начались в связи с заявлениями польской стороны, что ни о каком восстановлении памятника не может быть и речи, пока не будут представлены достоверные данные, что там действительно была могила солдат УПА.