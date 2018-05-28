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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:захоронения (58) история (1449) памятник (1768) Польша (4346) УПА (550) раскопки (19)

 Нет оснований утверждать, что обнаруженные под разрушенным памятником в Грушовичах останки принадлежат членам УПА, - замдиректора Института нацпамяти Польши Швагжик

По результатам работ, проведенных польским ИНП на кладбище в Грушовичах на месте разрушенного памятника воинам УПА, нет оснований утверждать, что обнаруженные останки 18 человек принадлежали воинам УПА.

Польский Институт национальной памяти заявил, что на кладбище в Грушовичах нет останков бойцов УПА. Такой вывод эксперты сделали после проведения археологических и судебно-медицинских исследований в месте, где ранее располагался памятник УПА. Напомним, что, согласно украинской стороне, памятник нельзя было демонтировать, поскольку под ним располагались останки солдат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

Отметим, что, по словам секретаря украинской Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников Антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святослава Шереметы, на кладбище были обнаружены останки 18 человек, среди которых трое могли быть бойцами УПА. По его мнению, это достаточное основание для восстановления памятника.

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В свою очередь, замдиректора Института национальной памяти Кшиштоф Швагжик подчеркивает, что обнаруженные останки и предметы не подтверждают заявлений украинской стороны: "Невозможно утверждать, как это делает украинская сторона, что найденная немецкая пуговица времен Второй мировой войны, а также трещина в черепе одного из обнаруженных скелетов, подтверждают, что это были члены УПА. Нет оснований утверждать, что найдены останки украинцев, тем более нет оснований восстанавливать памятник. Я удивлен требованием украинской стороны восстановить памятник, который был установлен нелегально, без задокументированного согласия польской стороны".

Кшиштоф Швагжик отметил, что работы проходили при участии пяти украинских специалистов, среди них был Святослав Шеремета, в отношении которого был временно приостановлен запрет на въезд в Польшу.

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Напомним, украинско-польские исторические отношения обострились в апреле 2017 года, когда польские националисты при поддержке местной власти уничтожили на кладбище в селе Грушовичи недалеко от Перемышля памятник воинам УПА. Сразу после этого Киев заблокировал проведение поляками эксгумаций в Украине, настаивая на восстановлении уничтоженных вандалами за последние годы на юге Польши украинских мест памяти.

Раскопки начались в связи с заявлениями польской стороны, что ни о каком восстановлении памятника не может быть и речи, пока не будут представлены достоверные данные, что там действительно была могила солдат УПА.

Источник: https://censor.net.ua/n3068439
 
 
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Пора сносить к хренам пшецкие погосты.
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Польская скотина, но нет оснований утверждать и обратное. А если и то и другое не доказано,но памятник -то воинам УПА, то кто там лежит скорее всего? А? Там лежат убитые поляками украинцы, однозначно.Польские фашисты их убили.
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тоді виникає питання, то хто ж їх вбив - тих чоловіків, жінок та дітей? І чому саме пам'ятник УПА? Може то замордовані українці за походженням, яким не пощастило вижити у той страшний період коли перевдягнуті НКВДісти стравлювали два словянських народи між собою
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Наскільки я чув, там отака історія. Бійців УПА таємно вночі ховали серед (чи поверх) існуючих могил на кладовищі. Тому навіть сама їхня - поляків - відповідь - маніпуляція. Наші кажуть - принаймні 3 упівці. Поляки кажуть - ці 18 - не упівці (що також правда, бо не ВСІ 18, а лише частина)
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В Беслане ,Норд Осте и Кемерове мы побеждали украинскую Буржуазную РЕВОЛЮЦИЮ профессора Грушевского и писателя Винниченко.....
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Сцуки вы Рюсския....,,а я родился на РАБсии сраной....МНЕ ПРОСТО СТЫДНО ПЕРЕД Украинским Народом......
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В одном райцентре стоит памятник Мицкевичу...
У меня нет оснований полагать, что под ним похоронен Мицкевич...
Завтра буду там, организую снос к ипиням...
Шутка, тем более, Мицкевич никакой не поляк, а литовец.
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Отож! Він ще й білоруський класик. Раджу не чіпати...
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Тоді, хай буде, хоча нагадує могилу...
Немає підстав стверджувати, що виявлені під зруйнованим пам'ятником у Грушовичах останки належать членам УПА, - заступник директора Інституту нацпам'яті Польщі Швагжик - Цензор.НЕТ 2181
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Ах да....Сцеветтскае было победило АФГАН...Мозамбикл и АНГОЛУ,а Наркотрафик МЕКСИКА-Гондуоас-Аргентина-Колумбия-Парагвай ЖИВ..........
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А в кремлёвском скотомогильнику не ленин,нельзя трогать мёртвых,а то аукнется,дебилы польские....
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Так, жінки, діти і чоловіки просто вирішили одночасно вмерти - прийшли і самі себе закопали...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНет оснований утверждать, что обнаруженные под разрушенным памятником в Грушовичах останки принадлежат членам УПА, - замдиректора Института нацпамяти Польши Швагжик
 
 
 
 
 
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