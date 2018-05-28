"Россия представляет собой самую серьезную угрозу безопасности Европы и мира, - Дуда"

Президент Польши Анджей Дуда в ходе последнего дня Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве заявил, что Россия представляет собой самую серьезную угрозу глобальному миру. По его словам, ключом к обеспечению безопасности евроатлантического региона являются связи между Европой и Северной Америкой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

Глава Польши подчеркнул, что необходимо стремиться к укреплению этих связей, а также отметил, что лучшей инвестицией США в мире является стабильность и безопасность в Европе: "Для всех нас важно развитие политики безопасности и оборонного сотрудничества в Евросоюзе, а также развитие сотрудничества ЕС с США. Укрепление обороноспособности европейских государств расширяет возможности всего Североатлантического альянса, в том числе США".

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Президент Дуда отметил, что Россия представляет собой самую серьезную угрозу безопасности Европы и мира: "Нападение на Грузию в 2008 году, а также незаконная аннексия Крыма и военная интервенция в Украине в 2014 году показывают, каковы реальные намерения России. События последних дней доказали, что Кремль позволяет себе совершать покушения при использовании химического оружия на территории государств НАТО и вмешиваться в демократические процессы".

По словам Анджея Дуды, второй серьезной угрозой является дестабилизация ситуации на южных границах НАТО, где действуют террористические группировки, угрожающие всей Европе.

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