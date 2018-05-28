"Россия представляет собой самую серьезную угрозу безопасности Европы и мира, - Дуда"

Президент Польши Анджей Дуда в ходе последнего дня Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве заявил, что Россия представляет собой самую серьезную угрозу глобальному миру. По его словам, ключом к обеспечению безопасности евроатлантического региона являются связи между Европой и Северной Америкой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.
Глава Польши подчеркнул, что необходимо стремиться к укреплению этих связей, а также отметил, что лучшей инвестицией США в мире является стабильность и безопасность в Европе: "Для всех нас важно развитие политики безопасности и оборонного сотрудничества в Евросоюзе, а также развитие сотрудничества ЕС с США. Укрепление обороноспособности европейских государств расширяет возможности всего Североатлантического альянса, в том числе США".
Президент Дуда отметил, что Россия представляет собой самую серьезную угрозу безопасности Европы и мира: "Нападение на Грузию в 2008 году, а также незаконная аннексия Крыма и военная интервенция в Украине в 2014 году показывают, каковы реальные намерения России. События последних дней доказали, что Кремль позволяет себе совершать покушения при использовании химического оружия на территории государств НАТО и вмешиваться в демократические процессы".
По словам Анджея Дуды, второй серьезной угрозой является дестабилизация ситуации на южных границах НАТО, где действуют террористические группировки, угрожающие всей Европе.
Эту проблему лучше всего рассматривать с двух точек зрения. На самом деле, Меркель права в оценке роли США в НАТО. Однако, лидерство Вашингтона подкреплено самыми большими возможностями ее огромных армии, авиации и флота, что выражается не только в количестве конкретной боевой техники или численности личного состава, но и в размере оборонного бюджета. А ведь затраты на оборону всегда политически мотивированы. Это уже в самом конце все измеряется суммой, выделенной на эти цели, например 700 миллиардов долларов, как это сейчас заложено в бюджет США. Сумма выделена и утверждена под четкое обоснование необходимости таких огромных затрат. Это значит, что понимание проблемы, есть на высшем политическом уровне страны. В сравнении с этим, ни одна европейская страна не может продемонстрировать сходные параметры расходов на оборону, даже не в абсолютном выражении, а относительно процента к ВВП. Та же Германия, в относительном исчислении, тратит впятеро меньше Штатов, а масштабы вооруженных сил ФРГ таковы, что могли быть сопоставлены лишь с частью сил Национальной Гвардии США, но не армии и уж тем более - боевой авиации или флота Штатов. О чем можно вести речь, если количество танков и легкой бронетехники Германии меньше того, что РФ нагнала своим прокси на Донбасс?
Закрывая первый вопрос, можно сделать простой вывод. Для того, чтобы заместить Штаты на лидирующей позиции в плане безопасности Европы, надо сначала создать соответствующие предпосылки, а именно, в течение пары десятков лет выделять 4-5% ВВП для создания мощных, современных вооруженных сил и уже после этого предлагать их как ядро новой военной структуры.
Именно это Путин имел в виду, когда отпустил указанную выше шпильку Европе, в лице Макрона. Он четко понимает, что оторвавшись от Штатов, Европа становится сладким пряником для кого угодно и тогда может сбыться его сумасшедшая мечта и мечта всех российских императоров о протекторате над Европой.
Меркель, после своего ухода с поста канцлера, станет самым большим антигероем в истории Германии. В тонких вопросах безопасности она продавливает примерно такую же деструктивную политику, как и в вопросах приема беженцев. То есть, она впихнула Германию в проблему, для решения которой нет инструментов. С беженцами и вообще - мигрантами, уже все понятно. Только слепой не видит, что это не просто недальновидная, а опасная и разрушительная политика. Сейчас баба Ангела взялась за оборону и действует в том же ключе.
За Вейшнорієй дєло нє заржавєєт.
Это - правда. Каждая буква. Мир на волосок от гибели.
28th Май 2018 anti-colorados
Варшава. парламентская ассамбблей стран-участниц НАТО и стран-партнеров НАТО
Уже стала притчей во языцех, позиция Германии и Франции по поводу необходимости создания некой чисто европейской военной структуры, которая будет действовать вне рамок НАТО. Мы уже отмечали, что риторика на эту тему, выглядит весьма забавно, поскольку любая новая структура, особенно - военная, должна создаваться для обороны и если уже обороняться, то надо представлять, от кого именно. Логика подсказывает, что наибольшая угроза Европе исходит от РФ, которая непосредственно и прямо угрожает применением силы против стран, членов НАТО и уже применяет оружие против стран, которые не успели присоединиться к Альянсу.
Теперь становится очевидной и еще одна угроза, исходящая от Ирана, который форсирует свою ракетную программу и уже уличен в создании и применении ХО в Сирии. Фактически, Иран уже располагает средствами доставки ХО до территории Европы. Правда, пока его воинственная риторика ограничивается угрозами Саудовской Аравии, ну и конечно - Израилю. Тем не менее, риторика аятолл настолько откровенно агрессивна, что это должно иметь адекватную реакцию всех стран, до которых уже могут долететь персидские подарки. В этой связи, становится очевидной дальновидная политика США, которая еще 10 лет назад начала создание позиционных районов ПРО на восточном фланге Альянса. Было сломано столько копий и даже были явные демарши например, со стороны Чехии, отказавшейся от размещения у себя систем ПРО и в конечном итоге, они уже размещены в Польше и Румынии.
Кроме того, Европа регулярно подвергается террористическим атакам структур, которые так или иначе - связаны с РФ или Ираном. Как известно, Иран почти открыто снабжает оружием боевиков ХАМАС, Хихболы и многочисленных йеменских группировок. Что интересно, боевиков Талибана, в Афганистане вооружают как Иран, так и РФ. Причем, недавно Московия была уличена в поставках новейшего оружия. В ответ, из Афганистана в Сирию, в распоряжение асадовско-московско-иранских войск, прибывают все новые отряды афганских бойцов.
То есть, характер угроз для Европы, не требует никаких дополнительных комментариев и если создавать новую структуру, то она должны быть направлена именно против этих угроз. Но по удивительному совпадению, Германия и Франция стали настоящими лидерами по сотрудничеству как Ираном, так и с РФ и почти откровенно рушат все мероприятия, связанные с противодействием именно этим угрозам. В таком случае, становится вопрос о том, какие цели планируют достичь Париж и Берлин, создавая такую новую организацию?
В противовес этой позиции, Польша высказывается за срочное и существенное укрепление НАТО. Выступая на парламентской ассамблее стран, участниц НАТО, прошедшей в Варшаве и где принимали участие две с половиной сотни парламентариев и з всех стран Альянса и стран Партнеров, президент Польши Анджей Дуда озвучил именно такую позицию.
Его речь была посвящена необходимости увеличения финансирования оборонных расходов для того, чтобы сделать затраты на поддержание обороноспособности АЛьянса, более справедливыми. Он открыто заявил, что на сегодня, большую часть расходов несут США и так не может продолжаться и дальше.
При этом, он подчеркнул, что ситуация в мире и вблизи границ Альянса, существенно обострилась и это не должно остаться без соответствующей реакции. Он отметил, что наибольшую и непосредственную угрозу несет РФ, которая демонстрирует открытую агрессию как в Грузии, так и в Украине. При этом, он не отрицает необходимость канала диалога с Москвой, но замечает, что Москва последовательно предпринимает действия, которые сужают этот канал до самого минимума и нет никаких признаков того, что это положение может как-то измениться.
Поэтому, президент Польши настаивает на том, чтобы Альянс предпринял решительные меры для возобновления своей боеспособности перед лицом все более реальной угрозы со стороны Московии. Напутствуя делегатов ассамблеи, он призвал их донести этот посыл до своих правительств и парламентов с тем, чтобы к июльскому саммиту руководителей стран-членов НАТО, делегации были способны принять соответствующие решения именно по этому поводу.
Кроме того, на фоне постепенно затухающего диалога с Москвой, Дуда отметил интенсивно развивающиеся контакты с Грузией и Украиной, что безусловно ведет к усилению позиций Европы на самом опасном направлении.
В общем, постепенно вырисовываются две диаметрально противоположных концепции безопасности Европы. Это не может не настораживать хотя бы потому, что Путин уже почти полтора десятка лет предпринимает усилия для развала НАТО или по крайней мере - исключению из него США и Канады. С другой стороны, действительно может произойти переконфигурация системы европейской безопасности, но она может произойти отнюдь не так, как это предполагают в Кремле и американские войска, на основе союзнических договоров, могут оказаться гораздо ближе к Москве, чем это можно наблюдать сейчас и это будет вне рамок НАТО. Просто для справки, ни Южная Корея, ни Япония, ни Израиль - не входят в НАТО и тем не менее, поставить под вопрос их безопасность, не говоря уже о территориальной целостности, вряд ли кто-то решится. Это говорит о том, что там НАТО нет, а безопасность есть. Подобная ситуация может повториться и в других местах.