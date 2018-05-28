 Прокурор в ходе прений попросил для Сущенко наказания в виде 14 лет колонии строгого режима, - Фейгин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Интерфаксу" в понедельник защитник украинца Марк Фейгин.

"Прокурор в ходе прений попросил для Сущенко наказания в виде 14 лет колонии строгого режима", - сказал он.

В ходе прений защита настаивает на невиновности Р.Сущенко, который, по словам адвоката, стал жертвой провокации.

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Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подсудимый находится под стражей. Сущенко свою вину не признал в полном объеме.