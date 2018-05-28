 Несовершеннолетняя девочка убита осколком вражеского снаряда на Донбассе, - Аброськин (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на своей странице в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Война не закончилась, она продолжается и каждый день от нее страдают тысячи наших граждан, жителей Донетчины и Луганщины. Самое ужасное, что страдают и погибают дети. Сегодня в ходе обстрелов боевиками мирного поселка Зализное (Торецк) погибла несовершеннолетняя девочка. Ребенок вышел во двор, где был убит осколком вражеского снаряда. На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Соболезнования родным", - написал Аброськин.

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Относительно убийства российскими террористами девочки высказалась на своей странице в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко: "Боевики убили девочку, которая 3 дня назад отпраздновала пьятнадцатилетие... Это просто ужас. Последние недели приносят страшные новости с линии фронта, погибают военные и гражданские, от обстрелов погибло несколько детей. По каждому факту убийства украинского ребенка должно быть открыто уголовное производство и этот фактаж должна лечь и в иски Украины к РФ, которая спонсирует терроризм на Донбассе, в международные суды", - отметила Геращенко.