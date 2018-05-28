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Все про:дети (3099) обстрел (6904) оккупация (6565) смерть (4946) Аброськин (394)

 Несовершеннолетняя девочка убита осколком вражеского снаряда на Донбассе, - Аброськин (обновлено)

Сегодня в ходе обстрелов террористами мирного поселка Зализное погибла несовершеннолетняя девочка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на своей странице в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Война не закончилась, она продолжается и каждый день от нее страдают тысячи наших граждан, жителей Донетчины и Луганщины. Самое ужасное, что страдают и погибают дети. Сегодня в ходе обстрелов боевиками мирного поселка Зализное (Торецк) погибла несовершеннолетняя девочка. Ребенок вышел во двор, где был убит осколком вражеского снаряда. На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Соболезнования родным", - написал Аброськин.

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.Несовершеннолетняя девочка убита осколком вражеского снаряда на Донбассе, - Аброськин 01

Относительно убийства российскими террористами девочки высказалась на своей странице в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко: "Боевики убили девочку, которая 3 дня назад отпраздновала пьятнадцатилетие... Это просто ужас. Последние недели приносят страшные новости с линии фронта, погибают военные и гражданские, от обстрелов погибло несколько детей. По каждому факту убийства украинского ребенка должно быть открыто уголовное производство и этот фактаж должна лечь и в иски Украины к РФ, которая спонсирует терроризм на Донбассе, в международные суды", - отметила Геращенко.

Несовершеннолетняя девочка убита осколком вражеского снаряда на Донбассе, - Аброськин 02

Источник: https://censor.net.ua/n3068431
 
 
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Fox News о противостоянии РФ и США: «Москва проиграет и будет выброшена на свалку истории, как Советский Союз»

http://newsader.com/46948-fox-news-moskva-proigraet-i-budet-vybroshena/


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российских сук можно и нужно мочить не только в сортире
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Жаль дитину. Але її сусіди закликали путіна ввести війська і тепер така смерть.
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Ali Hasan Можливо навіть близькі родичі це говорили.
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Закликали лише 10-20 відсотків.
Інші теж винні, тому що нічого не зробили, але на так званий референдум з'явилось менш ніж 20% мешканців Донбасу та туристів з Московщини.
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Ублюдки даунбасские сепарасты хреновы. Вы же орёте о Донбассе! Какого хрена бьёте по своим же землякам, мирным гражданам, убиваете, разрушаете??? "мирные простые" шахтёры и трактористы на службе у кремлядей. Ане же наши люди???
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А разве жители Донбасса земляки чеченцам, бурятам да и тамбовским тоже?
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На Донбассе идёт бурятоубийственная война… Местные русскоязычные бандеровцы мочат не братский, а бурятский народ.
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Держава почне колись захищати своїх громадян? Чи тільки у футбол грати, під Гарантові соплі про зростаюче ВВП? Навіщо мені армія, яка стріляє Джавелінами і Стугною під Києвом?
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Нужно эвакуировать всех местных мирных. Уже много лет назад.
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Кто хотел - тех эвакуировали. Но много тех, кто "я нікуди з дому не поїду"
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Якщо відмовляються вивозити дітей, то потрібно батьківських прав позбавляти і тоді вивозити.
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Ты хочешь что бы х*йло эвакуировал граждан Украины?
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"Недограждан". Мені під боком непотрібні представники 5-ї колони, гопники та бандити. Кричали "януковоч наш президент, усьо буде дамбац" - нехай кричать і далі. Більшість політологів відкритим текстом назвали їх "електоральне сміття".
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Нельзя грести всех одними граблями, Андрей Луганский тому большое подтверждение и у него как раз есть несколько роликов на єту тему. Еще кто не читал найдите и почитайте Таня Адамс "Записки переселенца", там вообще без слез не прочтешь....
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Сорри, читать нужно начинать с "Новейшая история кошмара".
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Детей на время каникул можно было бы вывезти, заодно и от роств отдохнули бы.
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Чиїх дітей? Чи всі діти загиблих, поранених та діючих українських вояків провели канікули так як вони на це заслуговують? Усі чи не усі? Ось ними слід опікуватися а не кидатися гаслами.
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Как хорошо, что от снарядов ВСУ не гибнут гражданские.
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наши стараются сберечь жизнь гражданских - ты прав...
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Всем известно откуда из Горловки стреляют . Стреляют постоянно , днем и ночью , с разной периодичностью . И НИЧЕГО не делается , что-бы это прекратить . Армия , не защищающая свой народ - дерьмо , а не армия . А говнокомандующий и херштаб - уроды , предатели и враги народа . Можете меня банить , спамить , обзывать , но положение вещей от этого не изменится . И моё мнение то-же .
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Боевики работают по принципу "вызываю огонь на себя мирняк". Как ты предлагаешь уничтожить батарею внутри двора и не зацепить дома?
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Часто - да , так и есть. Но не в этом случае .
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При чем тут это. Государство должно защищать своих граждан. Оно и должно думать. А не мир и разведение сторон подписывать. Раз это нифига не помогает.
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Так именно дома и надо уничтожать - ведь это и есть естественная защита и укрепместа террористов - не будет домов им труднее будет прятаться и маневрировать при обстрелах .
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Влупили бы ответку, была бы такая же жертва с той стороны.
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РуSSко-фашистские каратели ответственны за геноцид населения на Донбассе.
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Они так делали всегда - стравливали, разделяли, клеветали... начиная с битвы на реке Калка 1223 года заканчивая Арменией 1878 года, Осетией 1990 года, Приднестровьем, Чечней... да всего не перечислишь. Тактика чингизидов - рашефашистов. Но конец "тюрьмы народов", "империи зла" близок. Слава Украине!
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За что забанили, разве я неправду сказал: "Как хорошо, что от снарядов ВСУ не гибнут гражданские".
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Дорогие УКРАИНЦЫ, Орде ЧИНГИЗ кагана и его потомкам москали не родня, не мы учили их как жить, срать и жрать одновременно у себя в квартире, и врать на исконном языке 1721 года выпуска , с кыпчакском алфавитом. Пожалуиста, не сравнивайте нас москалями. СЛАВЕ УКРАИНЕ.
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Кайырлы каза болсын, жаль не уберегли ПЕРІШТЕНІ.
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Держава почне колись захищати своїх громадян? Чи тільки у футбол грати, під Гарантові соплі про зростаюче ВВП? Навіщо мені армія, яка стріляє Джавелінами і Стугною під Києвом?
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Тебе зараз забанять, стережись. Не можна на соєвого гідранта гнати.
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Дівчинку убито осколком ворожого снаряда на Донбасі, - Аброськін - Цензор.НЕТ 2995Роман Донік з Roman Donik.5 год
Вчера боевики обстреляли из 120 минометов Чермалык. Населенный пункт в котором работает детский сад и школа. Позиций и опорных пунктов ЗСУ в нем нет. Обстреляли после того как понесли потери три убитых и три раненых, в другом месте. В районе с Павлополь. .Отомстили мирняку, так сказать. Я так понимаю, что слово "мирняк", мирное население, гражданские для террористов утратило всякое значение окончательно. На то они и террористы.Среди местного населения жертв нет.
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за что удалили мой предыдущий пост???? продублирую: закройте комментарии нахрен. ребенок погиб, а пишут удоды, не имеющие детей. вы хоть вдумайтесь в то , что произошло на самом деле
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Так, хєращєнка, це жах, що ваша мафіозна держава похерила евакуацію дітей з зони бойових дій.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНесовершеннолетняя девочка убита осколком вражеского снаряда на Донбассе, - Аброськин (обновлено)
 
 
 
 
 
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