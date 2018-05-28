 Несовершеннолетняя девочка убита осколком вражеского снаряда на Донбассе, - Аброськин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на своей странице в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.
"Война не закончилась, она продолжается и каждый день от нее страдают тысячи наших граждан, жителей Донетчины и Луганщины. Самое ужасное, что страдают и погибают дети. Сегодня в ходе обстрелов боевиками мирного поселка Зализное (Торецк) погибла несовершеннолетняя девочка. Ребенок вышел во двор, где был убит осколком вражеского снаряда. На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Соболезнования родным", - написал Аброськин.
http://newsader.com/46948-fox-news-moskva-proigraet-i-budet-vybroshena/
себямирняк". Как ты предлагаешь уничтожить батарею внутри двора и не зацепить дома?