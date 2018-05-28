EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии
 Происшествия
  1816  18
Все про:дети (3099) обстрел (6904) оккупация (6565) смерть (4946) Аброськин (394)

 Несовершеннолетняя девочка убита осколком вражеского снаряда на Донбассе, - Аброськин

Сегодня в ходе обстрелов террористами мирного поселка Зализное погибла несовершеннолетняя девочка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на своей странице в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Война не закончилась, она продолжается и каждый день от нее страдают тысячи наших граждан, жителей Донетчины и Луганщины. Самое ужасное, что страдают и погибают дети. Сегодня в ходе обстрелов боевиками мирного поселка Зализное (Торецк) погибла несовершеннолетняя девочка. Ребенок вышел во двор, где был убит осколком вражеского снаряда. На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Соболезнования родным", - написал Аброськин.

Читайте также: С погибшим добровольцем из УДА Иваном Жуковым простились в г.Дубно. ФОТОрепортаж

.Несовершеннолетняя девочка убита осколком вражеского снаряда на Донбассе, - Аброськин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3068431
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Fox News о противостоянии РФ и США: «Москва проиграет и будет выброшена на свалку истории, как Советский Союз»

http://newsader.com/46948-fox-news-moskva-proigraet-i-budet-vybroshena/


 показать весь комментарий
 
 
российских сук можно и нужно мочить не только в сортире
 показать весь комментарий
 
 
Жаль дитину. Але її сусіди закликали путіна ввести війська і тепер така смерть.
 показать весь комментарий
 
 
Ali Hasan Можливо навіть близькі родичі це говорили.
 показать весь комментарий
 
Ублюдки даунбасские сепарасты хреновы. Вы же орёте о Донбассе! Какого хрена бьёте по своим же землякам, мирным гражданам, убиваете, разрушаете??? "мирные простые" шахтёры и трактористы на службе у кремлядей. Ане же наши люди???
 показать весь комментарий
 
 
А разве жители Донбасса земляки чеченцам, бурятам да и тамбовским тоже?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Держава почне колись захищати своїх громадян? Чи тільки у футбол грати, під Гарантові соплі про зростаюче ВВП? Навіщо мені армія, яка стріляє Джавелінами і Стугною під Києвом?
 показать весь комментарий
 
 
Нужно эвакуировать всех местных мирных. Уже много лет назад.
 показать весь комментарий
 
 
Кто хотел - тех эвакуировали. Но много тех, кто "я нікуди з дому не поїду"
 показать весь комментарий
 
Ты хочешь что бы х*йло эвакуировал граждан Украины?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Как хорошо, что от снарядов ВСУ не гибнут гражданские.
 показать весь комментарий
 
Всем известно откуда из Горловки стреляют . Стреляют постоянно , днем и ночью , с разной периодичностью . И НИЧЕГО не делается , что-бы это прекратить . Армия , не защищающая свой народ - дерьмо , а не армия . А говнокомандующий и херштаб - уроды , предатели и враги народа . Можете меня банить , спамить , обзывать , но положение вещей от этого не изменится . И моё мнение то-же .
 показать весь комментарий
 
Боевики работают по принципу "вызываю огонь на себя мирняк". Как ты предлагаешь уничтожить батарею внутри двора и не зацепить дома?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНесовершеннолетняя девочка убита осколком вражеского снаряда на Донбассе, - Аброськин
 
 
 
 
 
 вверх