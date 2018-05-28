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 В результате столкновения поезда с автомобилем на Одесчине погибла женщина, двое детей в тяжелом состоянии госпитализированы, - "Укрзализныця"

Сегодня в 8:15 на перегоне Абамеликово - Кодыма в Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиль Nissan при работающей световой и звуковой сигнализации выехал на переезд и столкнулся с поездом № 764 Одесса - Киев, который двигался со скоростью 115 км / ч.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

По предварительной информации, в результате ДТП смертельно травмирована пассажирка автомобиля, двое детей, находившихся в автомобиле, госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще один человек травмирован. На место аварии была вызвана скорая помощь, полиция и военизированная охрана "Укрзализныци".

"Случай расследуется, на месте работает комиссия регионального филиала "Одесская железная дорога" ПАО "Укрзализныця"", - сказано в сообщении.

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Степень повреждения подвижного состава и инфраструктуры устанавливается. Поезд №764 Одесса - Киев задержан на 33 минуты и поезд № 25 Одесса - Яремче на 1 час.

""Укрзализныця" еще  раз напоминает водителям, что неоправданный риск и нарушение правил проезда через железнодорожные переезды может стоить здоровья и жизни не только нарушителям, но и пассажирам автотранспорта и железной дороги. Поэтому призываем всех участников движения к дисциплине и взаимоуважению, а также неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения Украины", - добавили в ведомстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3068426
 
 
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Никогда не понимал таких людей... вообще не представляю как можно заехать авто в поезд.
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Странно - интересные действия паренька на авто перед шлагбаумом . - назад не здал , вышел какого то беса с авто .шо у людей в головах фиг их знает ..
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Самоликвидаторы, в таких делах проявляют удивительную изобретательность.
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Я сам когда то видел как баран выехал на переезд , при всех работающих сигналах .и еле быдлота проскочило .
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То все затмение и магнитная буря виновата.Косит наши ряды.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате столкновения поезда с автомобилем на Одесчине погибла женщина, двое детей в тяжелом состоянии госпитализированы, - "Укрзализныця"
 
 
 
 
 
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