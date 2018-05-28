 В результате столкновения поезда с автомобилем на Одесчине погибла женщина, двое детей в тяжелом состоянии госпитализированы, - "Укрзализныця"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

По предварительной информации, в результате ДТП смертельно травмирована пассажирка автомобиля, двое детей, находившихся в автомобиле, госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще один человек травмирован. На место аварии была вызвана скорая помощь, полиция и военизированная охрана "Укрзализныци".

"Случай расследуется, на месте работает комиссия регионального филиала "Одесская железная дорога" ПАО "Укрзализныця"", - сказано в сообщении.

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Степень повреждения подвижного состава и инфраструктуры устанавливается. Поезд №764 Одесса - Киев задержан на 33 минуты и поезд № 25 Одесса - Яремче на 1 час.

""Укрзализныця" еще раз напоминает водителям, что неоправданный риск и нарушение правил проезда через железнодорожные переезды может стоить здоровья и жизни не только нарушителям, но и пассажирам автотранспорта и железной дороги. Поэтому призываем всех участников движения к дисциплине и взаимоуважению, а также неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения Украины", - добавили в ведомстве.