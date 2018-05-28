 "РИА Новости Украна" входило в тройку украинских СМИ, больше всех распространяющих фейки, - "Стоп Фейк". ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в исследовании Украинского кризисного медиа-центра и инициативы "Стоп Фейк".

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Аналитики проанализировали новости топовых российских каналов за последние три года и представили шесть основных нарративов российской пропаганды об Украине.

По информации экспертов УКМЦ, третья часть всех новостей на ведущих российских телеканалах посвящена Украине. Более 90% из них – упоминание об Украине в негативном контексте.

33% всех упоминаний об Украине связаны с тезисом, что в Украине продолжается гражданская война. Руслан Кавацюк, аналитик Группы по анализу гибридных угроз УКМЦ, советник вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины объяснил, что фактически проводится кампания по делегитимизации Вооруженных Сил Украины, путем утверждения, что ВСУ якобы совершают преступления против мирного населения.

Второй нарратив - российская пропаганда представляет Украину как "недогосударство". В 15% всех упоминаний об Украине российская пропаганда освещает разнообразную помощь России Донбасса. "Это одно из свидетельств того, как российские власти пытаются обосновать для своего населения, с одной стороны, почему Крым приняли в "русский мир", а Донбасс - не взяли. С другой стороны, снижается уровень напряженности в самом Донбассе, так как местное население, которое там живет, также хочет понимать ответ на этот вопрос", - отметил Кавацюк.

Среди других нарративов российской пропаганды - освещение Украина как государства, в котором царит русофобия, преследуется русскоязычное население, а у власти - радикальное и "фашистское" меньшинство, захватившее власть. В 6% российские СМИ используют тезис, что Украина - марионетка Запада.

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Кроме того, что российские СМИ освещают события в Украине только с негативной стороны, медиа РФ часто представляют ложную информацию. Эксперты инициативы "Стоп Фейк" нашли более 2000 фейковых новостей в российских медиа за последние 4 года.

"Если коротко говорить, какие российские медиа-организации участвуют в производстве фейков - все или почти все. Это не зависит от того, имеют организации государственную форму собственности или они частную. В российских реалиях нет никакой разницы, потому что, де-факто, информационный поток, новостной цикл регулируется централизованно", - отметил Евгений Федченко, соучредитель "Стоп Фейк".

Вместе с тем, отмечается, что некоторые украинские СМИ также распространяют главные тезисы российской пропаганды. Обычно такую ​​информацию освещают информационные каналы. "Мы понимаем, что некоторые украинские СМИ напрямую не являются украинскими и финансируются, в том числе, и из России. К сожалению, недостаточно эффективно работает СБУ, чтобы доводить эти денежные потоки, которые идут из России, каким образом финансируются так называемые "украинские СМИ". С другой стороны, проблемой является то, что сейчас распространение российских пропагандистских тезисов часто соотносится с критикой украинской власти по разным политическим мотивам", - пояснила Наталья Лигачева, председатель правления "Детектор Медиа".

Группа по анализу гибридных угроз УКМЦ представила также основные нарративы российской пропаганды о Европе. Презентации этого исследования состоялись в Лондоне, Брюсселе, Париже, Стокгольме и Таллинне.

"У меня был личный опыт презентации этого исследования, и я слышал, как это комментировали в западных странах. Реакция была шокирующей, особенно в скандинавских странах: 85% абсолютно негативного восприятия", - подчеркнул Рауль Ребане, медиа-эксперт из Эстонии.