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Все про:пропаганда (1959) СМИ (3062)

 "РИА Новости Украна" входило в тройку украинских СМИ, больше всех распространяющих фейки, - "Стоп Фейк". ИНФОГРАФИКА

Информагенство "РИА Новости Украина" входило в тройку украинских СМИ, распространяющих фейковые новости о событиях в стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в исследовании Украинского кризисного медиа-центра и инициативы "Стоп Фейк".

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Аналитики проанализировали новости топовых российских каналов за последние три года и представили шесть основных нарративов российской пропаганды об Украине.

По информации экспертов УКМЦ, третья часть всех новостей на ведущих российских телеканалах посвящена Украине. Более 90% из них – упоминание об Украине в негативном контексте.

33% всех упоминаний об Украине связаны с тезисом, что в Украине продолжается гражданская война. Руслан Кавацюк, аналитик Группы по анализу гибридных угроз УКМЦ, советник вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины объяснил, что фактически проводится кампания по делегитимизации Вооруженных Сил Украины, путем утверждения, что ВСУ якобы совершают преступления против мирного населения.

Второй нарратив - российская пропаганда представляет Украину как "недогосударство". В 15% всех упоминаний об Украине российская пропаганда освещает разнообразную помощь России Донбасса. "Это одно из свидетельств того, как российские власти пытаются обосновать для своего населения, с одной стороны, почему Крым приняли в "русский мир", а Донбасс - не взяли. С другой стороны, снижается уровень напряженности в самом Донбассе, так как местное население, которое там живет, также хочет понимать ответ на этот вопрос", - отметил Кавацюк.

Среди других нарративов российской пропаганды - освещение Украина как государства, в котором царит русофобия, преследуется русскоязычное население, а у власти - радикальное и "фашистское" меньшинство, захватившее власть. В 6% российские СМИ используют тезис, что Украина - марионетка Запада.

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Кроме того, что российские СМИ освещают события в Украине только с негативной стороны, медиа РФ часто представляют ложную информацию. Эксперты инициативы "Стоп Фейк" нашли более 2000 фейковых новостей в российских медиа за последние 4 года.

"Если коротко говорить, какие российские медиа-организации участвуют в производстве фейков - все или почти все. Это не зависит от того, имеют организации государственную форму собственности или они частную. В российских реалиях нет никакой разницы, потому что, де-факто, информационный поток, новостной цикл регулируется централизованно", - отметил Евгений Федченко, соучредитель "Стоп Фейк".

РИА Новости Украна входило в тройку украинских СМИ, больше всех распространяющих фейки, - Стоп Фейк 01

Вместе с тем, отмечается, что некоторые украинские СМИ также распространяют главные тезисы российской пропаганды. Обычно такую ​​информацию освещают информационные каналы. "Мы понимаем, что некоторые украинские СМИ напрямую не являются украинскими и финансируются, в том числе, и из России. К сожалению, недостаточно эффективно работает СБУ, чтобы доводить эти денежные потоки, которые идут из России, каким образом финансируются так называемые "украинские СМИ". С другой стороны, проблемой является то, что сейчас распространение российских пропагандистских тезисов часто соотносится с критикой украинской власти по разным политическим мотивам", - пояснила Наталья Лигачева, председатель правления "Детектор Медиа".

РИА Новости Украна входило в тройку украинских СМИ, больше всех распространяющих фейки, - Стоп Фейк 02

Группа по анализу гибридных угроз УКМЦ представила также основные нарративы российской пропаганды о Европе. Презентации этого исследования состоялись в Лондоне, Брюсселе, Париже, Стокгольме и Таллинне.

"У меня был личный опыт презентации этого исследования, и я слышал, как это комментировали в западных странах. Реакция была шокирующей, особенно в скандинавских странах: 85% абсолютно негативного восприятия", - подчеркнул Рауль Ребане, медиа-эксперт из Эстонии.

Источник: https://censor.net.ua/n3068424
 
   
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Лол)) Так ту же на Цензоре постоянно новости были со ссылкой на эти РИА.
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Все очень просто - репостят тех кто бабки платит...
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А шо ж вы спамите, правда глаза режет. Цензор тут постоянно давал новости со ссылкой на эти РИА - это факт.

На вскидку как пример, и таких примеров миллион было ...

https://censor.net.ua/news/3063830/medvedev_predlojil_vvodit_individualnye_sanktsii_protiv_grajdan_ssha

https://censor.net.ua/news/3067978/yavno_feyik_v_gosdume_ne_soglasny_s_vyvodami_sovmestnoyi_sledstvennoyi_gruppy_po_mh17

Шо ж вы теперь носом воротите..
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+++
просто функция "мне нравится" исчезла.
расспамил....
правда, зачем спамить? факты - вещь упрямая.
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Ты, ублюдочный, "РИА Новости-Украина" входило в трійку українських ЗМІ, що найбільше поширюють фейки, - "Стоп Фейк" - Цензор.НЕТ 3124 Олег Тихонов 055f40a1 не засоряй людям мозг...... Цензор давал ссылки на РИА, когда давал КАЦАПСКИЕ !!!!!! обрати внимание, тварь "РИА Новости-Украина" входило в трійку українських ЗМІ, що найбільше поширюють фейки, - "Стоп Фейк" - Цензор.НЕТ 3124 Олег Тихонов 055f40a1.... давал ссылки на КАЦАПСКИЕ!!!!!!! новости.... а инфа, под которой ты решил высраться, четко говорит - РИА давала почти 90% фейков, когда генерила новости из Украины!!!!!!! Чувствуешь РАЗНИЦУ, тролль -свонособака!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Стадо не способно думать! Им только зраду подавай!
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Ну так на цензоре прямые ссылки и на российские сайты были! И шо?
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обозреватель клянется..что он самый честный..
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Такий же чесний як і самий чесний в світі журналіст Грем Сіфіліс
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Интер под личным контролем и курируеца лично ВОной Тимошенко

Власть должна прекратить террор против "Интера", - Тимошенко. ВИДЕО

https://censor.net.ua/video_news/409417/vlast_doljna_prekratit_terror_protiv_intera_timoshenko_video
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шось не туда вліпив....
повторю....Олег, мне на йулю такой же болт как и на ПОПа, Всю эту непотребь в компостную яму. крапка...
из-за рекламы страница прыгает и живет своей жизнью. достало.
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Так я целиком поддерживаю такую позицию. Шо Юля, шо Петя - одно кодло мафиозное просто с разных кланов. Я бы их в одну камеру засадил, шо б они там выясняли чьё место на ПаРаше.
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Страна юа тоже постоянно какую-то пургу пишет.
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А что же здесь про фейки от шоколадного папы не вспоминают?
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О своих офшорах, о продаже рошена, об окончании войны за пару дней, "жить стало лучше, жить стало веселей".
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Бред сивой кобылы и Старого Ворчуна! "РИА Новости-Украина" входило в трійку українських ЗМІ, що найбільше поширюють фейки, - "Стоп Фейк" - Цензор.НЕТ 8145
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Они могут годами находиться на иждивении государства. Вот хорошо это или плохо?» Уральский депутат - о людях с инвалидностью
https://meduza.io/news/2018/05/28/oni-mogut-godami-nahoditsya-na-izhdivenii-gosudarstva-vot-horosho-eto-ili-ploho-uralskiy-deputat-o-lyudyah-s-invalidnostyu
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скоро заговорят об "эффективном" решении вопроса: в лагеря на самообеспечение или усыплять.

Мордор, что вы хотите...
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Дебилы любят хавать всякие фейки и верить в мировые заговоры.
Раз СМИ в рашке этим занимается в полный рост, значит с количеством подобного контингента у них все в порядке.
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Вы когда-нибудь читали журнал "Корея"? Вот это и есть состояние рашинских СМИ. Что там обсуждать, но посмеяться можно.
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"РИА Новости Украна"(((. УкраИна, блин, УкраИна!!! Нацепите на нос очки, блин, или вставьте куда-нибудь себе линзы, бо стыдоба получается!!!
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зайдите на одесские новостные сайты: думская,048, таймер сплошной рассадник кацапской ереси и пропаганда.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"РИА Новости Украна" входило в тройку украинских СМИ, больше всех распространяющих фейки, - "Стоп Фейк". ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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