 Россиянка с тремя несовершеннолетними детьми попросила статус беженки в Украине из-за преследования в РФ, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Во время пограничного контроля в пункте пропуска "Сеньковка" женщина, которая прибыла с детьми 2005, 2007 и 2009 годов рождения, обратилась к пограничникам Черниговского отряда с просьбой о предоставлении ей статуса беженки. Россиянка сообщила, что на территории РФ ее преследуют по религиозным мотивам", - сказано в сообщении.

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Сообщается, что гражданку России пропустили на территорию Украины и проинформировали ГМС Украины в Киевской области.