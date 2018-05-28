 Россиянка с тремя несовершеннолетними детьми попросила статус беженки в Украине из-за преследования в РФ, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Во время пограничного контроля в пункте пропуска "Сеньковка" женщина, которая прибыла с детьми 2005, 2007 и 2009 годов рождения, обратилась к пограничникам Черниговского отряда с просьбой о предоставлении ей статуса беженки. Россиянка сообщила, что на территории РФ ее преследуют по религиозным мотивам", - сказано в сообщении.
Сообщается, что гражданку России пропустили на территорию Украины и проинформировали ГМС Украины в Киевской области.
как там, порядок ?
как то так
сколько родителей в Украине смогут оплатить операцию по пересадке органов ?
по сути Свидетели отказываются от переливания, так как есть
опасность заражения различными вирусами, хотя это и не употребление
крови в пищу, что прямо запрещено писанием
не думаю, что они чем-то хуже остальных конфессий,
например как вам гомосексуализм и педофилия среди попов МП ?
Когда мать по ее словам "отдает дитя на волью божью", а на самом оставляет ребенка без лечения и ребенок вследствие этого не просто умирает , а умирает в адских муках, то это не мать, а зверь
и не прикрывайтесь наукой для обвинения в сектантстве
тех, кто думает не так, как вы
Им религия прямо запрещает переливание крови, т.е. ни при каких обстоятельствах. По всему миру тысячи смертей из-за отказа СИ лечения своих детей. Их бы давно уже запретили везде, если бы не распространенной организации и сильное влияние на власти , в т.ч. из-за большого количества членов СИ в органах власти
до бабці ходити не треба
УКРАЇНА не гумова, росіян і так в нас вже вдосталь, он 4 роки позбавитись не можемо.
надо было выезжать на запад и там просить убежища
огромный % что оставят
знает от кого, но ее преследуют.... Кто и зачем втемяшил в голову слабосоображающей, что на Украине ей будет "счастье". Или важен сам факт - россиянка (имеющая статус гражданина России) попросилась ............
А куда ей валить? Украина и Беларусь, больше некуда.
"что НА Украине ей будет "счастье".
28.05.2018 12:59
Ибо оно не меняет запах.
Чем в Параше будет хуже - тем больше будут бежать.
Не пускать...