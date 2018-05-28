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Все про:беженцы (950) Госпогранслужба (2823) преследование (354) религия (670) Россия (69420)

 Россиянка с тремя несовершеннолетними детьми попросила статус беженки в Украине из-за преследования в РФ, - Госпогранслужба

Статус беженки попросила вчера вечером гражданка РФ с тремя детьми на украинской границе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Во время пограничного контроля в пункте пропуска "Сеньковка" женщина, которая прибыла с детьми 2005, 2007 и 2009 годов рождения, обратилась к пограничникам Черниговского отряда с просьбой о предоставлении ей статуса беженки. Россиянка сообщила, что на территории РФ ее преследуют по религиозным мотивам", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1,5 млн переселенцев из Крыма и Донбасса состоят на учете в Украине, - Минсоцполитики

Сообщается, что гражданку России пропустили на территорию Украины и проинформировали ГМС Украины в Киевской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3068422
 
   
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Та у них там свідетелі Х**ла гноблять свідетелей Ієгови. Конкуренти, б**н!
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Так это к Пастору,может у себя приютит сестру во Христе с детьми. Или хотя бы скажет "Трымайтэсь !!!"
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Неадекватный перевод димоновского мема Росіянка з трьома неповнолітніми дітьми попросила статус біженки в Україні через переслідування в РФ, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4913
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С сектой "Свидетели Иеговы" связаны целую совокупность смертей детей по причине отказа их родителей в переливании крови, лечения антибиотиками, пересадки органов и под. Немало таких случаев. Умирают и взрослые, конечно, но особый резонанс вызывают смерти детей. Кроме того, эта организация очень жестко контролирует жизнь своих членов. Сейчас уже доступны свидетельские показания о том, что людям запрещали самостоятельно выбирать работу, получать образование, ограничивали их круг общения
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Ну, а сюди чого пертись? Свідєтєлєй, плять, злякались. Себе б боялися.
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так они и есть Свидетели, утикают от педриллы гундяева
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Если человек (приверженец свидетеле хре...знает кого - ид...т), флаг ему... Естественный отбор плохо работает последние 100 лет
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Мне на это пофиг, но если сектанты лишают деток без необходимой медпомощи, тогда я могу смириться с их деятельностью только в том случае, если они перед вступлением в секту будут проходить кастрацию
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вы бывали в больницах Украины ?
как там, порядок ?
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Права ребёнка выше прав родителей.В Швеции или Финляндии детей уже бы отобрали.А вообще Украина не должна отказывать таким.У нас тоже есть иеговисты,они приютят..Мы не должны уподобляться орде.
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главное подальше от педриллы гундяева держаться,
как то так
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а сколько детей умирает без необходимой медпомощи в Украине ?
сколько родителей в Украине смогут оплатить операцию по пересадке органов ?
по сути Свидетели отказываются от переливания, так как есть
опасность заражения различными вирусами, хотя это и не употребление
крови в пищу, что прямо запрещено писанием
не думаю, что они чем-то хуже остальных конфессий,
например как вам гомосексуализм и педофилия среди попов МП ?
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Аргументация в стиле "а в америке негров линчуют" для меня неприемлема. Каждую проблему нужно решать. Одно дело проблемы вследствие экономико-политических причин или субьективных факторов, а второе если религия прямо вследствие антинаучных заблуждений запрещает лечить людей. Для меня это не религия, а сектанство, кеак и для любого зравомыслящего человека.
Когда мать по ее словам "отдает дитя на волью божью", а на самом оставляет ребенка без лечения и ребенок вследствие этого не просто умирает , а умирает в адских муках, то это не мать, а зверь
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так не прибегайте к стилю "в америке негров линчуют"
и не прикрывайтесь наукой для обвинения в сектантстве
тех, кто думает не так, как вы
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Никто там неумирает, они выбирают сначала альтернативный способ лечения, и только когда все способы исключены тогда соглашаются и на переливание или пересадку.
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О каких альтернативных методах лечения идет речь, если ребенок в критическом состоянии и ему СРОЧНО нужно переливание крови? Вероятно лечение святой водой?
Им религия прямо запрещает переливание крови, т.е. ни при каких обстоятельствах. По всему миру тысячи смертей из-за отказа СИ лечения своих детей. Их бы давно уже запретили везде, если бы не распространенной организации и сильное влияние на власти , в т.ч. из-за большого количества членов СИ в органах власти
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Да хватит нам рашистские сказки брехливые постить! Знаю свидетелей хорошо (30 лет у нас реботают) - никто никого там незаставляет. Все прекрасно знают за что преследуют свидетелей в рашке.
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Они могут быть самими лучшими людьми в плане человеческих качеств, но если они лишают жизни своих детей из-за своих религиозных убеждений, то значит это обычные сектанты. И это не рашистские сказки . В Штатах вопрос отказа СИ от переливания крови своим больным детям несколько раз поднимался на федеральный уровень. В Канаде из-за этого задумались об ограничении деятельности организации.
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А якщо вони відмовлялись підкорюватись, то їх мабуть з'їдали ? Хоча всі ці "віруючі" , в тому числі інших церков, трошки йобнуті.
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Можно ёмнуться от такого разнообразия в любви, а ватники ещё хотят любить того, кого укажет их великий Фюрер.
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чверть расеян ще вірять в Алаха, а не в Хріста. Та третина в антіхриста, атеісти та комуняки.
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Можливо, "Свідки Єгови". На Расії нещодавно їх заборонили.


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самое интересное, что на плакате - все признаки Секты Фуйла...: давление, авторитарный лидер и тп.
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Да, скорее всего, "Свидетель Иеговы"... Они в России "экстремисты" и "потенциальные террористы", потому что в армии служить не хотят и оружие в руки брать отказываются...
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Слукжить и брать оружие не хотят куча подобных сект, поэтому дело точно не в этом. Со "Свидетели Иеговы" связаны целую совокупность смертей детей по причине отказа их родителей в переливании крови, лечения антибиотиками, пересадки органов и под. Немало таких случаев. Умирают и взрослые, конечно, но особый резонанс вызывают смерти детей. Кроме того, эта организация очень жестко контролирует жизнь своих членов. Сейчас уже доступны свидетельские показания о том, что людям запрещали самостоятельно выбирать работу, получать образование, ограничивали их круг общения
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Они сами выбирают... Насильно туда их никто не гонит... Я, когда домой, из полуторалетней командировки вернулся, застал "свидетелей" у себя дома - пытались жену "охмурять". Спустил с лестницы, вместе с пачкой "Сторожевой башни" - больше не появлялись...
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А дети их в чем виноваты, что СИ оставляют без лечения и те умирают из-за этого?
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Cвоих сектантов вдосталь. Ещё кацапских принимать с личинками ... Потом рускимир захотят строить.
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100% троянська коняка...
до бабці ходити не треба
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с тремя детьми "троянский конь"? Ну ты олень, мы такие умные, что поверили в несчастную судьбу Савчинки, получили не хороший результат. Она из Свидетели Иеговы, из твоего кармана денег не заберет на соц помощь, ей есть кому помочь, а оставаться ей пид..сии не стоит
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Московити взяли на озброєння досвід Китаю? Так і пруть до нас.
УКРАЇНА не гумова, росіян і так в нас вже вдосталь, он 4 роки позбавитись не можемо.
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С каких куев ей нужно предоставлять статус в Украине,а муженёк ее наверное воюет на Донбасе и ещё троих оболтусов надо кормить
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какое глупое решение
надо было выезжать на запад и там просить убежища
огромный % что оставят
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не все так просто. Есть такой блогер - Камикадзе - у него есть видос в котором американец рассказывает как получить статус политбеженца с рашки. тот еще квест. тем более рассудим логически - чтоб свалить на запад нужен хотя б капитал какой, язык знать, а сего я думаю у этой барышни не наблюдается
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Дети, вероятно, от разных мужей, мужчин ? Вероятно, вообще не
знает от кого, но ее преследуют.... Кто и зачем втемяшил в голову слабосоображающей, что на Украине ей будет "счастье". Или важен сам факт - россиянка (имеющая статус гражданина России) попросилась ............
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Кто и зачем втемяшил в голову слабосоображающей, что на Украине ей будет "счастье"

А куда ей валить? Украина и Беларусь, больше некуда.
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Это ей Господь послал испытание, надо не роптать , а благодарить его. В крайнем случае есть Пастор-Сашко, в прошлом Комсорг-Саня,он не даст погибнуть ,приютит сестру во Христе
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и сдохнуть с детьми от голода в мордоре....Не, чувак , я понял, что ты тральнул, но людьми нужно оставаться. Я б на ее месте с рахи бы без оглядки сваливал
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Я трольнул конечно, но увы, все поповские утешения на этом построены.И про то что " это Господь посылает испытания" и " Иисус терпел и нам велел", а уж "всякая власть от Бога"-это вааще класика. И говорят на полном серьёзе, считают что утешают. Ну и свечку не забудьте поставить...
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Для иеговистов Христос не указ... Этим сектантам у нас делать нечего. ИМХО.
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Молдова, Болгария, Польша, Черногория.
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вроде вы женщина, а по написанному как будто русская сука, а не здравомыслющая украинка
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Здравомыслящие украинки вряд ли напишут:
"что НА Украине ей будет "счастье".

28.05.2018 12:59



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вы по собственному опыту ил педрилла гундяев настращял ?
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Нечего подбирать это кацапское дерьмо.
Ибо оно не меняет запах.
Чем в Параше будет хуже - тем больше будут бежать.
Не пускать...
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Дамочке надо заявить , что было ей видение,Дева Мария явилась к ней и предрекла -быть Автокефалии в Украине, и заслуга сему- Пэтро, кланяйтесь ему и молитесь и изберите на второй срок ибо он посланец Господа. Думаю и гражданство сразу получит.
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Идея весьма интересная. Есть в ней что-то рациональное.
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Свидетели того что никто никогда не видел , даже ангелы
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Свидетели Иеговы. Их в России начинают жать, как при Сралине.
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[blasphemer mode on] cвидетели по делу иеговы [blasphemer mode ALWAYS on]
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иди своё кацапьё поздравляй Андруша смыцькый...
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Розказували, що їх проповідник недавно помер в Америці, ось, вони всі і рвонули вусібіч.
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Что то все тут про христианские секты пишут, а может она из запрещённого в РФ исламистского движения ХезбутТахрир
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссиянка с тремя несовершеннолетними детьми попросила статус беженки в Украине из-за преследования в РФ, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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