 "Северный поток-2" - гибридное оружие, нацеленное против ЕС и НАТО, - Моравецкий

Об этом он заявил во время выступления в польском Сейме в последний день работы парламентской ассамблеи НАТО, сообщает wPolityce, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Северный поток - 2" представляет угрозу для энергетической безопасности и солидарности Европы, это новое гибридное оружие, нацеленное на ЕС и НАТО, это отравленная таблетка европейской безопасности", - подчеркнул премьер-министр Польши.
По его словам, "Северный поток - 1" позволил России собрать средства для развития армии, а после - для агрессии против Украины и Грузии.
"Сегодняшняя ситуация в сфере безопасности доказывает, что историческое решение о размещении войск в нашем регионе было правильным. Мы благодарны союзникам за их вклад в безопасность", - добавил польский премьер.
Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год.
Первойстраной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на строительство "Северного потока-2". Сейчас идут процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - Швеции, России и Дании.
это понятно
ну и они хотят вытеснить США из рынка Европы
даже не знаю
братьясоюзники". отсюда и вся возня. Почему Европа должна переплачивать за американский газ?
Российский миллиардер, владелец международной компании прямых инвестиций O1 Group Борис Минц вместе с тремя сыновьями переехал в Великобританию.
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Украинская ГТС представляет угрозу для энергетической безопасности и солидарности Европы, это гибридное оружие, нацеленное на ЕС и НАТО, это отравленная таблетка европейской безопасности".
По его словам, Украинская ГТС позволила России собрать средства для развития армии, а после - для агрессии против Украины и Грузии.
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С учетом того, сколько лет УГТС существует, гигантского суммарного газа, через нее прокачанного ( и соответственно гигантской выручки России) такое утверждение звучит куда более правильным.
Так?
Тогда вперед - на раскопку, распил и распродажу!
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а говорили потоки десетилетиями окупаются
Не видят они и другой проблемы, которую инспирируют Иран и РФ. Речь идет о многочисленных беженцах из районов, где эти страны ведут боевые действия и где проводят этнические чистки. В Париже уже никого не удивляет вид замызганной семьи у входа в метро, собирающей милостыню под табличкой «беженцы из Сирии». То же самое и в Германии, где время от времени прокатываются волны погромов и насилия, которые творят эти самые беженцы, которых так сильно полюбила фрау Меркель. Кстати, из Германии пишут, что все имеющиеся в Германии места приема и содержания беженцев - переполнены и их уже некуда принимать, но они продолжают пребывать. Меркель желает перераспределять их дальше, по станам ЕС, но там не разделяют ее странной любви, что приводит ее в ярость. Так Польша уже попала под санкции ЕС именно по этой причине.
Но вот, что интересно. Милитаризм Ирана и РФ возник, в основном, на деньги, которые идут из Европы за нефть и газ. То есть, все описанные выше проблемы возникли при финансировании, в первую очередь - Германии.
Очевидно, что являясь основным потребителем того же российского газа, Меркель могла бы поставить РФ на колени, ибо без его сбыта в Европе Москва стала бы нищей за год.
Прямо сейчас Берлин демонстрирует, как свое огромное достижение, сделку с Газпромом, по которой тот отказался от ценового давления на любую страну и согласился на реверс а также на то, что, в случае нарушения этих договоренностей, с него будет взыматься автоматический штраф за любое нарушение, в размере 10% от его годового оборота в мире. Многие это действительно считают некой вершиной пилотажа фрау Меркель, которая за этим и ездила в Сочи. Некоторые говорят о том, что Путин стал не выездным и потому поездку Меркель в РФ нельзя считать слабостью позиции.
Все это замечательно, кроме одной небольшой, но фундаментальной детали, которую комментаторы сознательно умалчивают. Все эти замечательные вещи обесценены закреплением за Газпромом возможности поставок более 50% газа от совокупности его потребления. Напомним, почти 15 лет Европа шла по пути диверсификации своего энергорынка, главным принципом которого была его демонополизация. Самым первым монополистом, который попадал по действие трех «энергопакетов» законодательных актов был крупнейший монополист «Газпром».
Напомним, согласно положениям «третьего энергопаскета», было введено ограничение доли монополиста - не более 33%. Кроме того, было запрещено иметь в одних руках добычу, транспортировку и сбыт газа (и вообще - энергоносителей). Так вот, в этом замечательном соглашении, которое Меркель и ее соратники пытаются выдать как величайшее достижение, для Газпрома сделаны исключения и теперь он может продавать более 50%, оговоренных «специальными условиями». То есть, весь пятнадцатилетний труд по демонополизации энергорынка Европы - слит в унитаз и не вообще, а для Газпрома. На глазах у всего мира произошла крупнейшая коррупционная афера всех времен и это выдается за прорыв куда-то.
В плане безопасности, это означает, что ЕС, в лице Берлина, поставил крест на собственной энергетической безопасности и намерен продолжать финансировать страну, которая является глобальным дестабилизирующим фактором. А кроме того, примерно та же самая позиция ЕС выстраивается и в отношение Ирана, который открыто дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке и гонит волны беженце в в ту же Германию.
В этой связи, часто можно слышать, что Европа отстаивает свои экономические интересы. Но уже понятно, что в случае с тем же Ираном, когда Берлин торпедирует санкции США, бизнес Германии может потерять кратно больше от вторичных санкций, поскольку товарооборот с США не идет ни в какое сравнение с иранским. То же самое может возникнуть и с московскими газовыми аферами. Между прочим, это - не фантазии. Крупнейший арабский рынок сбыта в Саудовской Аравии уже начал закрываться для германских поставщиков. Берлин уже получил уведомление о том, что демарш в пользу Ирана будет иметь именно такие последствия для германского присутствия в Аравии.
В общем, такие последствия - вполне предсказуемы и пояснять ходы Меркель в этом направлении, основываясь на экономических интересах - глупо, ибо математика легко покажет, что выигрыш будет мизерным, на фоне очевидных потерь. Остается одно предположение, что часть европейских руководителей имеют в виду нечто другое и сугубо личное, когда говорят о новой системе безопасности и экономической целесообразности. Похоже на то, что там что-то умерло и сгнило.