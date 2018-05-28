 "Северный поток-2" - гибридное оружие, нацеленное против ЕС и НАТО, - Моравецкий

Об этом он заявил во время выступления в польском Сейме в последний день работы парламентской ассамблеи НАТО, сообщает wPolityce, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Северный поток - 2" представляет угрозу для энергетической безопасности и солидарности Европы, это новое гибридное оружие, нацеленное на ЕС и НАТО, это отравленная таблетка европейской безопасности", - подчеркнул премьер-министр Польши.

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По его словам, "Северный поток - 1" позволил России собрать средства для развития армии, а после - для агрессии против Украины и Грузии.

"Сегодняшняя ситуация в сфере безопасности доказывает, что историческое решение о размещении войск в нашем регионе было правильным. Мы благодарны союзникам за их вклад в безопасность", - добавил польский премьер.

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Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год.

Первойстраной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на строительство "Северного потока-2". Сейчас идут процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - Швеции, России и Дании.