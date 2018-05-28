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Все про:агрессия (1311) Польша (4346) Россия (69420) США (13757) военнослужащие (3661)

 Польша готова выделить $1,5-2 млрд для размещения на своей территории военной базы США

В Польше готовы выделить $2 млрд для размещения в стране постоянной военной базы США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает издание Onet. 

В польском военном ведомстве подтвердили подлинность документа и сообщили, что предложения направлены администрации и Конгрессу США.

В документе под названием "Предложение о постоянном присутствии США в Польше" отмечается, что постоянное присутствие бронетанковой дивизии США в Польше "поможет достичь безопасности, о которой говорил президент США Дональд Трамп".

"Создание такой силы необходимо для того, чтобы сдерживать Россию, которая угрожает Европе", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что согласно опубликованной администрацией Трампа Стратегии национальной безопасности США -2017 Россия идентифицируется "как угроза для США и глобальной безопасности", в доказательство упоминаются события 2008 года в Грузии и на Украине в 2014 году.

"Вплоть до настоящего момента - это угроза международной стабильности и международному праву", - говорится в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Грузия должны как можно скорее стать членами НАТО, - министр нацобороны Польши Блащак на заседании ПА Альянса

По мнению польской стороны, присутствие американских сил укрепит безопасность в регионе, в частности в так называемом коридоре Сувалки - отрезке польско-литовской границы длиной около 100 (участок примыкает на юге к Беларуси, на севере к Калининградскому анклаву России). По мнению авторов документа, "коридор Сувалки" - "потенциальная мишень военной агрессии России", поскольку это единственная сухопутная связь НАТО с прибалтийскими государствами бывшего СССР, что в случает агрессии может лишить Прибалтику доступа к союзникам по НАТО.

"Это предложение показывает явную необходимость в постоянной военной дивизии США в Польше, обязательство Польши предоставить значительную поддержку, которая может достичь $1,5-2 млрд, посредством создания общих военных объектов и обеспечения мобильности сил США,— говорится в документе.

Материалы, кроме этого, включают в себя информацию о польско-американских переговорах, в том числе о финансовых предложениях. В документах содержатся данные о возможном расположении военных объектов, госпиталей, школ. Как утверждается, власти Польши хотят "сделать решение более рентабельным для правительства США и развеять опасения Конгресса насчет таких вложений".

Источник: https://censor.net.ua/n3068420
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Украина тоже может разместить на своей территории американскую базу, если американцы будут платить Украине за неё 10 миллиардов долларов в год .
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Рыгоблевота с комуняками в свое время (когда имели большинство в Раде) заблокировала вступление, как и ассоциацию с ЕС.
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Ото тепер нехай колоради не скиглять коли по їхніх домівках стріляють сепари з важкої артилерії.
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Спасибо представителям путлера в НАТО - Франции и Германии. Это надо помнить!
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От тільки не треба на Захід свої косяки вішати. Як Україна могла в НАТО вступити з базою чф рф у Севастополі???
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А кабан годований готов взяти транш 1,5-2 міл. доларів. Полякі Лошари тупі не розуміють нічого!
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. - "Нет базам НАТЫ в Крыму, эта апасна для расии!"...
- Польша готова выделить $1,5-2 млрд для размещения на своей территории военной базы США - Цензор.НЕТ 1594...)))
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Всё просто - выделить деньги на помощь Украине и не дать чиновникам-коррупционерам ни цента.
А на эти деньги развернуть в Украине базу НАТО.
Вообще, любая помощь Украине должнат проходить мимо воровских лап чиновництва.
Хотят "отрымуваты доходы"? Пусть восстанавливают производства в Украине и уберут всякие надуманные и антинародные "податки".
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Запомни раз и навсегда: любая помощь с 14-года находится под жестчайшим контролем ЕС и США - после того, как хряк с кровосисями сбежали и всю казну с собой прихватили.
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А смысл? При первой же заворушке эти Америкашек первые слиняют.
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А ТЫ, СОЕВЫЙ ПЕЦЯ, ШО ДЛЯ СВОЕЙ СТРАНЫ СДЕЛАЛ, ПИДР?
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Заставил таких ватных гнид как ты от страха дрожать и срать круглосуточно на сайтах.
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Лучше бы под любым предлогом США разместили свои базы в Украине, это предотватило бы будущую широкомасштабную войну в Европе.
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Не волнуйся ты так, негласно кое-что есть уже. Американцы не такие дураки, чтобы вбухивать сюда кучу бабла для того, чтобы цапам это досталось.
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Параша уже столько должна Украине за Крым и Донбасс, что в счёт этого долга можно разместить сотни баз НАТО в Украине. А Штаты долги выбивать умеют... Польща готова виділити $1,5-2 млрд для розміщення на своїй території військової бази США - Цензор.НЕТ 3694
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПольша готова выделить $1,5-2 млрд для размещения на своей территории военной базы США
 
 
 
 
 
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