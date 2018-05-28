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 Политика Украины, За рубежом
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 РФ ушла от языка разума, а кооперацию заменила силой и запугиванием, - председатель ПА НАТО Алли

Россия решила пойти на острую конфронтацию с Западом, поменяв диалог на силу.

Об этом в понедельник в Варшаве сказал председатель Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Россия предпринимает разнообразные усилия, чтобы взорвать стабильность, используя разные методы: начиная от дезинформации и заканчивая введением в заблуждение, пропагандой и манипуляцией в СМИ. Она ушла от языка разума, а кооперацию заменила силой и запугиванием", - подчеркнул Алли.

Он добавил, что мощная и быстрая реакция НАТО на эти действия стала "неожиданностью для России".

Алли подчеркнул, что на агрессию России против Грузии и Украины отреагировали не только в НАТО, но и в ЕС и других странах мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия вмешивалась в выборы и референдумы в пяти странах-членах Альянса, - доклад Комитета по вопросам науки и технологий ПА НАТО

"Я убежден, что этот ответ предупредит дальнейшее ухудшение ситуации. Мы отреагировали, когда Россия действовала в Грузии в 2008 году и предприняли решительные шаги, когда Россия захватила Крым" - констатировал политик.

Он подчеркнул, что действия России являются "лекцией" для Запада и выразил надежду, что в свете угроз НАТО будет оставаться "объединенным и сильным".

Алли подчеркнул, что с 2014 года НАТО значительно укрепило общую оборону на востоке, чтобы удержать Россию от дальнейших агрессивных действий. В частности, были размещены четыре батальонных боевых группы в странах Балтии и Польши.

Источник: https://censor.net.ua/n3068419
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Марно шукати розум та рацію , в діях параноїдального шизофреніка !))
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интересно...как это в фотошопе смогли так здорово нагнуть хуйла?
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"Я убежден, что этот ответ предупредит дальнейшее ухудшение ситуации. Мы отреагировали, когда Россия действовала в Грузии в 2008 году и предприняли решительные шаги, когда Россия захватила Крым" - Источник: https://censor.net.ua/n3068419
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І як ви реагували на російську агресію? Ми нічого не побачили, бо частина України і Грузії окуповані.
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Так само вони не помітять як їх самих окупують.
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Велике занепокоєння та всеосяжна зтурбованність -це реакція Європи на агресію Російських шовіністів !!))
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Ага оце реагонули , так що путену від реготу поза графіком поміняли памперса.
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Да не, просто рашка приоткрыла свое истинное рыло - убийц, подонков и дегенератов-холопов с рабской психологией, готовых идти на любые гадости ради своего царька бесноватого
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)))) бЭз особой симпатии к макрону--вид у него на форуме реально запуганный)))
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видно,шо ты умнее РФ відійшла від мови розуму, а кооперацію замінила силою і залякуванням, - голова ПА НАТО Аллі - Цензор.НЕТ 6280.он хотя бы про дураков не вспоминал
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Як же ти обридло своїм лизоблюдним вірнопідданством. Хоча гроші і не такі чудеса витворяють.
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Это что бы понять уровень быдла которое знущается з Украiны !
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В мире сейчас собственно реализуется давняя мечта Славы Черновола - Черноморско-Балтийский союз плюс США, Канада и Великобритания. Остальная Европа деградирует до состояния глухого болота. Но Рашка не смогла справится даже с Украиной один на один. С этим союзом у нее шансов нет вообще.
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Завтра выберут пророс президента во Франции, а потом канцлера в Германии и эти обе страны продвинут снятие санкций. ты тоже самое писать будешь?
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"предприняли решительные шаги, когда Россия захватила Крым" озабоченность уже так называется? Вы издеваетесь?
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Путин же им сказал:
"Если Россия не будет великой, то зачем нам такой мир"... А они про "разум"...
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Великой по культуре Россия никогда не была... Великой по науке уже "перестала быть"... Великой по своим вооружённым силам "перестаёт быть"... Осталась только ещё "великой по территории"... Ненадолго...
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Никто не не ждал мандюлины а она сама явилась
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Умом Россию не понять и вы и не пытайтесь.
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Чувак просто пророк!
И как быстро сориентировался...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРФ ушла от языка разума, а кооперацию заменила силой и запугиванием, - председатель ПА НАТО Алли
 
 
 
 
 
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