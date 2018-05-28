 РФ ушла от языка разума, а кооперацию заменила силой и запугиванием, - председатель ПА НАТО Алли

Об этом в понедельник в Варшаве сказал председатель Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Россия предпринимает разнообразные усилия, чтобы взорвать стабильность, используя разные методы: начиная от дезинформации и заканчивая введением в заблуждение, пропагандой и манипуляцией в СМИ. Она ушла от языка разума, а кооперацию заменила силой и запугиванием", - подчеркнул Алли.

Он добавил, что мощная и быстрая реакция НАТО на эти действия стала "неожиданностью для России".

Алли подчеркнул, что на агрессию России против Грузии и Украины отреагировали не только в НАТО, но и в ЕС и других странах мира.

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"Я убежден, что этот ответ предупредит дальнейшее ухудшение ситуации. Мы отреагировали, когда Россия действовала в Грузии в 2008 году и предприняли решительные шаги, когда Россия захватила Крым" - констатировал политик.

Он подчеркнул, что действия России являются "лекцией" для Запада и выразил надежду, что в свете угроз НАТО будет оставаться "объединенным и сильным".

Алли подчеркнул, что с 2014 года НАТО значительно укрепило общую оборону на востоке, чтобы удержать Россию от дальнейших агрессивных действий. В частности, были размещены четыре батальонных боевых группы в странах Балтии и Польши.