 Более 30,5 тыс. болельщиков и участников финала Лиги чемпионов уже покинули Украину, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Как и прибытие, их оформление на выезд из Украины в основном проходило в столичных аэропортах, а также в аэропортах Львова, Одессы, Харькова и Ивано-Франковска.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Почти 25 тысяч иностранцев посетили Украину во время проведения финальных матчей Лиги чемпионов, - Князев. ФОТОрепортаж

Кроме того, большое количество болельщиков, которые были на футбольном празднике, выбыли через автомобильные пункты пропуска на автобусах, автомобилях, небольшими организованными группами через западный участок границы.

Сотрудники Госпогранслужбы уже оформили на выезд из страны более 30 500 участников и болельщиков финала Лиги Чемпионов УЕФА.