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 Более 30,5 тыс. болельщиков и участников финала Лиги чемпионов уже покинули Украину, - Госпогранслужба

Оформление фанатов футбольных клубов со всего мира, которые побывали в Киеве на финале Лиги Чемпионов УЕФА, завершают сотрудники Госпогранслужбы Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Как и прибытие, их оформление на выезд из Украины в основном проходило в столичных аэропортах, а также в аэропортах Львова, Одессы, Харькова и Ивано-Франковска.

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Кроме того, большое количество болельщиков, которые были на футбольном празднике, выбыли через автомобильные пункты пропуска на автобусах, автомобилях, небольшими организованными группами через западный участок границы.

Сотрудники Госпогранслужбы уже оформили на выезд из страны более 30 500 участников и болельщиков финала Лиги Чемпионов УЕФА.

Источник: https://censor.net.ua/n3068418
 
 
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Президент УЄФА Александер Чеферін піддав жорсткій критиці владу Києва за те, що вони не змогли забезпечити уболівальникам, які приїхали на фінал Ліги чемпіонів, гідні місця ночівлі за адекватними цінами. Про це йдеться в інтерв'ю президента УЄФА Александера Чеферіна для New York Times, пише Варта1.

"Раніше люди, які приймали рішення про місце проведення фіналу ЛЧ говорили: "Хочу дати вам гру".

Тепер же місто надає повне досьє, а також свої конкурентні переваги. Київ прекрасний, але фанати не можуть орендувати кімнату за сотні євро. В майбутньому, я пропонуватиму, щоб присутність готельної інфраструктури було визначальним при виборі міста, яке приймає фінал єврокубка
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБолее 30,5 тыс. болельщиков и участников финала Лиги чемпионов уже покинули Украину, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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