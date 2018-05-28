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 Могерини о сбитом Боинге MH17: Евросоюз призывает Россию взять на себя эту ответственность

Европейский союз полностью поддерживает усилия международного расследования дела о сбитом самолете рейса MH17 и вновь призывает Россию признать свою ответственность и помочь в выявлении виновных.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом 28 мая заявила верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини перед началом заседания европейских министров иностранных дел.

"Все 28 государств-членов еще раз подтвердили нашу полную поддержку последних результатов этого расследования... Мы призываем Россию взять на себя эту ответственность и присоединиться к усилиям, чтобы установить виновных", – заявила Могерини.

В конце прошлой недели в адрес России звучало немало призывов со стороны ЕС, США и НАТО признать свою ответственность и начать сотрудничество для выявления и наказания виновных в трагедии в небе над Донбассом.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур,был сбит17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

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"Цензор.НЕТ"неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

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В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.

Источник: https://censor.net.ua/n3068417
 
   
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Да,маскалі зараз жа хуценька збяруцца і прызнаюць сваю адказнасць за збіты Боінг ! Зараз...
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А Нідерланди повинні розкрити своїх колаборантів, що допомагали будувати Керченський міст. Непогано, якщо ці колаборанти зустрінуться з родичами загиблих у прямому ефірі.
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...это пустое: родственники примут искренние очередные соболезнования и с пониманием, в свою очередь, отнесутся к тому, что бизнес - есть бизнес...не удивлюсь, если кто-то из них в этой стройке принимал участие
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Срать он хотел на вашу мировую общественность.
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Найти виновного в России за сбитый самолет - это тоже самое, что найти виновного за коррупцию в Украине...
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Виновен за коррупцию в Украине сам народ, вернее население.В дет. садик носите, врачам даете за фальшивые больничные, ментам, чиновникам и прочее.
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Властным ворам, систематически разворовывающим бюджет страны, удобно обвинять в этом "весь народ"...
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...ну да, плохая коррумпированная власть и безгрешный , хороший народ)))))))))))...а кого ж тогда они за гречку покупают (или они силой заставляют ее брать?), а если не пакет гречки, а пять пакетов, а если десять???? и машину угля!? на сколько увеличится количество голосов...а почему поезда из Львова на парашу к врагам всегда плотно упакованные....одни на коленях встречают своих погибших, а сколько ходит к москальским попам??????????????
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А зачем из Львова едут на рашку? Почему не в Польшу?
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Не нужно называть все одним словом-коррупция. Взятка врачам может и коррупция, но кража миллиардов из бюджета -это не коррупция. Воровство, казнокрадство,мародёрство,ка угодно , но не коррупция.
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Признание сбитого боинга = признанию руссо - войск на территории Украины.
Поэтому будут отнекиваться до конца.
Тут не в боинге дело.. дело в « гражданской Войне» и « нас там нет»
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Да уже ПАСЕ признало, что Россия ответственна и за Крым и за Донбасс.
Так что «нас там нет» уже не прокатывает.

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Ну и дура! Неужели в Европе все такие дебилы.
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Чё за пурга "пожалуйста признайте себя виновными, а то мы лоханулись, и неможем на 100 процентов доказать"
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Если не могут доказать, то может и не было мальчика то?
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Что-то доказать можно нормальному, вменяемому государству.
Но не обезьяне с гранатой без чеки.
Поэтому, обезьяну просят - отложи гранату и признай, что ты нагадила с MH17....
Изначально ясно, что это бесперспективно, но попробовать стоило, чтоб потом вата не кричала" нам не сказали" ...
Могеріні про збитий Боїнг MH17: Євросоюз закликає Росію взяти на себе цю відповідальність - Цензор.НЕТ 3889
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скоро получишь пендаля и поедешь на родину, коцапчег,
а доказывать ничего и не надо
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"...и присоединиться к усилиям, чтобы установить виновных"...
Эхма! Умеют же евродипломаты завернуть...
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Это та самая Могерини, которая "не знала", кто начал войну в Грузии? Чето правда видать сдохло в лесу....
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Дежурное бла-бла-бла. Всего навсего.
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Они не знакомы с принципами уголовников:
"Всё отрицай!"...
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Ахах. Наблюдаем в стотыщпиццотый раз реплику от Хуйла на эти "призывы" :
"Да не брал я ничего. Может Зинка ?"
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Святая наивность...
путин же уже ответил на вопрос, была ли ракета российской: "нет конечно, конечно нет".
Что вы думаете, государь-анпяратор себя брехуном признает?
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"Конечно, нет. Нет, конечно" - В. В. Х..ло.
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Ты смари...
- оказывается надо так можно...
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Без пожалуйста точно не возмет. Клоунесса
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Один звиздеш.
Меркельша с геронтофилом Макроном уже раком перед Путиным постояли.
Теперь тихо сольют жертв сбития самолета.
А чему удивляться?
Великий дыпломат-гешефтмахер Пеця так поставил украинскую внешнюю политику.
Делай что хочешь.
Никто и не вякнет...
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Да не возьмёт Россия на себя эту ответственность... блин, чтоже делать, на когоже ее повесить? ...
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Пэтро за хороший лавэ готов обсудить эту тему, подадут пересичным как пэрэмогу
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а тебе хорошей лаве платят, или только на боярышник хватает?
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"... помочь в выявлении виновных". Помогаю:
Хуйло-->Шлангу-->Командующий ПВО-->Командир бригады-->Командир подразделения бригады-->Командир экипажа-->Весь экипаж
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Вы что, не понимаете, для чего идут эти призывы? Европа хочет найти предлог для смягчения санкций. и возобновления бизнеса. Да, Россия завралась (т.е. - как всегда), но для лицемерной Европы это будет не проблема.

Россия признает. В России наконец-то раскрывается "заговор" генерала/генералов/военных (опять же, можно армию "под шумок" почистить), или делаются крайними "гиркины". Не важно. Европа делает вид, что не замечает причинно-следственных связей, и делается заявление, что Россия "меняется", что Россия возвращается к "ответственной" политике, и т.п., и т.д.
Выплачиваются компенсации, и Европа со спокойной "совестью" возобновляет свой традиционный бизнес с Московией (снимается часть санкций). Это Европе крайне выгодно особенно в связи с жесткой позицией США по Ирану.

Другое дело, что Путин на это вряд ли пойдет - по внутриполитическим мотивам.

Врал же совок про южнокорейский Боинг. И что? Врали про Афганистан. И что? Врали про Чечню. И что? Врали про Украину. И что? А НИЧЕГО! Они вечно врут. А лицемерная продажная Европа с ними вечно делает деньги.

А если пойдет на это Путин, даже учитывая эти горы лжи, то Европа с Росией это так отпиарят, что про ложь никто и не вспомнит.

Вот что означают эти призывы "признать". Это - оферта.
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Та то такоє. Останні вояжі "євролідерів" за порєбрік свідчать, що їм всі ці злочини до одного місця. До чого всі ці фальшиві зойки? Одною рукою грозять пальчиком, другою підписують капітуляцію. Пупкін за 4 роки не відступив ні на крок, а ці - все губки дують. А Могеріниха - це взагалі окремий випадок. Після відставки буде разом із Шредером газпромити.
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Ёсць такі горад - Роттэрдам. Там ёсць біржа. На гэтай біржы продаецца расейская нафта.
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не надо никого призывать... молча отключить СВИФТ... и не останется от кацапстана козломордого ничего в течение максимум одного года...
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Действительно, не надо.

Надо, хотя бы, ввести визовый режим (ну, если вы себя рассматриваете, как часть империи, тога - не нужно, конечно), выгнать гэбовскую "РПЦ", выгнать российский бизнес, закрыть пропагандистские СМИ, заблокировать временно оккупированные территории, а не торговать с ними.

Для начала.

А то, по законодательству Украины "ДНР" и "ЛНР" - это террористические организации, и сама же Украина с ними торгует.

Так на вас санкции можно наложить, как на спонсоров терроризма. Причем, в соответствии с вашим же законодательством.
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А може ліпше б було, замість подібних закликів - провести справжнє розслідування та покарати справжніх злочинців?!
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справжні злочинці сховалися за ядерною бімбою і ввімкнули дурачка "етанєми".
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Самалєт . Самалєт. Какой самалєт!? (В. )(уйло. )
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Наивная Могерини, Россия никогда на себя не возьмёт эту ответственность.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМогерини о сбитом Боинге MH17: Евросоюз призывает Россию взять на себя эту ответственность
 
 
 
 
 
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