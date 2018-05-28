 Могерини о сбитом Боинге MH17: Евросоюз призывает Россию взять на себя эту ответственность

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом 28 мая заявила верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини перед началом заседания европейских министров иностранных дел.
"Все 28 государств-членов еще раз подтвердили нашу полную поддержку последних результатов этого расследования... Мы призываем Россию взять на себя эту ответственность и присоединиться к усилиям, чтобы установить виновных", – заявила Могерини.
В конце прошлой недели в адрес России звучало немало призывов со стороны ЕС, США и НАТО признать свою ответственность и начать сотрудничество для выявления и наказания виновных в трагедии в небе над Донбассом.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур,был сбит17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
"Цензор.НЕТ"неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.
В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.
мировую общественность
Поэтому будут отнекиваться до конца.
Тут не в боинге дело.. дело в « гражданской Войне» и « нас там нет»
Так что «нас там нет» уже не прокатывает.
Но не обезьяне с гранатой без чеки.
Поэтому, обезьяну просят - отложи гранату и признай, что ты нагадила с MH17....
Изначально ясно, что это бесперспективно, но попробовать стоило, чтоб потом вата не кричала" нам не сказали" ...
а доказывать ничего и не надо
Эхма! Умеют же евродипломаты завернуть...
Молчаниемычание ягнят
"Всё отрицай!"...
"Да не брал я ничего. Может Зинка ?"
путин же уже ответил на вопрос, была ли ракета российской: "нет конечно, конечно нет".
Что вы думаете, государь-анпяратор себя брехуном признает?
- оказывается надо так можно...
Меркельша с геронтофилом Макроном уже раком перед Путиным постояли.
Теперь тихо сольют жертв сбития самолета.
А чему удивляться?
Великий дыпломат-гешефтмахер Пеця так поставил украинскую внешнюю политику.
Делай что хочешь.
Никто и не вякнет...
Хуйло-->Шлангу-->Командующий ПВО-->Командир бригады-->Командир подразделения бригады-->Командир экипажа-->Весь экипаж
Россия признает. В России наконец-то раскрывается "заговор" генерала/генералов/военных (опять же, можно армию "под шумок" почистить), или делаются крайними "гиркины". Не важно. Европа делает вид, что не замечает причинно-следственных связей, и делается заявление, что Россия "меняется", что Россия возвращается к "ответственной" политике, и т.п., и т.д.
Выплачиваются компенсации, и Европа со спокойной "совестью" возобновляет свой традиционный бизнес с Московией (снимается часть санкций). Это Европе крайне выгодно особенно в связи с жесткой позицией США по Ирану.
Другое дело, что Путин на это вряд ли пойдет - по внутриполитическим мотивам.
Врал же совок про южнокорейский Боинг. И что? Врали про Афганистан. И что? Врали про Чечню. И что? Врали про Украину. И что? А НИЧЕГО! Они вечно врут. А лицемерная продажная Европа с ними вечно делает деньги.
А если пойдет на это Путин, даже учитывая эти горы лжи, то Европа с Росией это так отпиарят, что про ложь никто и не вспомнит.
Вот что означают эти призывы "признать". Это - оферта.
Надо, хотя бы, ввести визовый режим (ну, если вы себя рассматриваете, как часть империи, тога - не нужно, конечно), выгнать гэбовскую "РПЦ", выгнать российский бизнес, закрыть пропагандистские СМИ, заблокировать временно оккупированные территории, а не торговать с ними.
Для начала.
А то, по законодательству Украины "ДНР" и "ЛНР" - это террористические организации, и сама же Украина с ними торгует.
Так на вас санкции можно наложить, как на спонсоров терроризма. Причем, в соответствии с вашим же законодательством.