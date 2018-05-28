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Все про:взрыв (3896) взрывчатка (601) Нацполиция (7495) Донбасс (16262)

 Житель Пивденного на Донетчине подорвался на взрывном устройстве возле своего дома, - полиция

Житель прифронтового с.Пивденное вблизи Торецка возле своего дома наступил на взрывное устройство. Пострадавший госпитализирован с многочисленными осколочными ранениями. Полиция открыла уголовное производство по факту теракта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Бахмутский отдел полиции Донецкой области

"Сообщение о происшествии поступило в Торецкое отделение полиции вчера, 27 мая. Полицейские установили, что в 17.00 мужчина, 1948 года рождения, подорвался, натолкнувшись на взрывоопасный предмет возле своего дома. Мужчину доставили в больницу с многочисленными осколочными ранениями конечностей, грудной клетки и головы. Ему была оказана необходимая медицинская помощь. Полные обстоятельства происшествия выясняются. Предварительная правовая квалификация - ст.258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование", - сказано в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3068416
 
 
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Веселуха у кормильцев не прекращается. Шоколадный голубь уже четвертый год рассказывает, как у него все краще и краще.
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Интересно, на референдум ходил? Если да, то особенно обидно...

https://youtu.be/qFVd3_yLKAM
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖитель Пивденного на Донетчине подорвался на взрывном устройстве возле своего дома, - полиция
 
 
 
 
 
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