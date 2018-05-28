 Фейгин о сроке для Сущенко: "Надеюсь, Кремль будет осмотрителен в желаниях, поскольку Вышинскому запросят взаимообразно"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написал общественный защитник Сущенко Марк Фейгин.

"Сегодня в Мосгорсуде пройдут прения сторон по делу украинца Романа Сущенко, обвиняемого по ст.276 УК. От стороны обвинения мы услышим о запрошенном сроке наказания для моего подзащитного. Надеюсь, Кремль будет осмотрителен в желаниях, поскольку Вышинскому запросят взаимообразно", - написал он.

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Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подсудимый находится под стражей.Сущенко свою вину не призналв полном объеме.