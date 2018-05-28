 Фейгин о сроке для Сущенко: "Надеюсь, Кремль будет осмотрителен в желаниях, поскольку Вышинскому запросят взаимообразно"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написал общественный защитник Сущенко Марк Фейгин.
"Сегодня в Мосгорсуде пройдут прения сторон по делу украинца Романа Сущенко, обвиняемого по ст.276 УК. От стороны обвинения мы услышим о запрошенном сроке наказания для моего подзащитного. Надеюсь, Кремль будет осмотрителен в желаниях, поскольку Вышинскому запросят взаимообразно", - написал он.
Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подсудимый находится под стражей.Сущенко свою вину не призналв полном объеме.
Плевать там на Вышинского. Используют для пропаганды.