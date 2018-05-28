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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Россия (69420) суд (20935) Фейгин (464) Сущенко (352) Вышинский (28)

 Фейгин о сроке для Сущенко: "Надеюсь, Кремль будет осмотрителен в желаниях, поскольку Вышинскому запросят взаимообразно"

В понедельник, 28 мая в 12:00 в Московском городском суде должны озвучить срок, который обвинение запрашивает для незаконно задержанного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написал общественный защитник Сущенко Марк Фейгин.

"Сегодня в Мосгорсуде пройдут прения сторон по делу украинца Романа Сущенко, обвиняемого по ст.276 УК. От стороны обвинения мы услышим о запрошенном сроке наказания для моего подзащитного. Надеюсь, Кремль будет осмотрителен в желаниях, поскольку Вышинскому запросят взаимообразно", - написал он.

Фейгин о сроке для Сущенко: Надеюсь, Кремль будет осмотрителен в желаниях, поскольку Вышинскому запросят взаимообразно 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал на 2 месяца руководителя "РИА Новости-Украина" Вышинского

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подсудимый находится под стражей.Сущенко свою вину не призналв полном объеме.

Источник: https://censor.net.ua/n3068414
 
   
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для нас и Сущенко беда в том что тот же Вышинский для них кусок дерьма ... он им и в член не уперся .. тем паче что предоставляется возможность нагадить Украине .. а для шайтаната это бальзам на душу... хотя о какой душе речь....
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так и есть. для них все кусок дерьма
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Оптимист...
Плевать там на Вышинского. Используют для пропаганды.
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А фейгина нужно гнать поганой метлой. Из него адвокат, как...
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У нас Вышинскому присудят ношение браслета. По ночам. Целую неделю не снимать! Фейгін про термін для Сущенка: "Сподіваюся, Кремль буде обачний у бажаннях, оскільки для Вишинського проситимуть відповідно" - Цензор.НЕТ 1688
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"......................поскольку Вышинскому запросят взаимообразно".......................... Виходить що Вишинський не злочинець, а жертва - на якій відігруються за сущенка???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФейгин о сроке для Сущенко: "Надеюсь, Кремль будет осмотрителен в желаниях, поскольку Вышинскому запросят взаимообразно"
 
 
 
 
 
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