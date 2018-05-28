 Украинского бойца, пропавшего на мариупольском направлении, до сих пор ищут, - представитель ООС Шубец (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Громадське".
Утром представитель пресс-центра Операции объединенных сил Виктор Шубец в комментарии телеканалу "112 Украина" сообщил, что пропавший военнослужащий вернулся, состояние его здоровья удовлетворительное и его жизни ничего не угрожает.
"С сегодняшнего дня военнослужащий, который во время боя потерял связь со своим подразделением, успешно прибыл в расположение. Он сам вернулся", – отметил Шубец.
Позже представитель пресс-центра штаба операции Объединенных сил Виктор Шубец сообщил "Громадському", что украинского военнослужащего, пропавшего 27 мая после боевого столкновения с боевиками на мариупольском направлении на Донбассе, до сих пор ищут.
"По состоянию на 8 утра мне из источников стало известно, что он нашелся, но вот по состоянию на 12 мне официально сообщили, что его до сих пор ищут. Произошла такая досадная ошибка", – сказал Шубец.
Он добавил, что в настоящее время выясняет информацию и детали.
Напомним, вечером 27 мая в бригаде сообщили исчезновение во время боя под Мариуполем своего военнослужащего.
Как сообщалось, за минувшую сутки на Донбассе боевики нарушили режим прекращения огня 22 раза, из них 4 раза - из тяжелого вооружения. В результате боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения.
Поки ви тут уміляєтєсь, на сосєднєй вєткє Порошенка жостко дрючать нє по дєццкі.
Впірьот! За Пітра Ліксєічя!
Ізиді, пратівний!
- Якщо ти проти Луценко, то ти за Вілкула.
- Якщо ти проти порохоботів, то ти за Лукаш.
Чи може вони завжди і були за Вілкула і Лукаш??