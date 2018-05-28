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 Украинского бойца, пропавшего на мариупольском направлении, до сих пор ищут, - представитель ООС Шубец (обновлено)

Представитель пресс-центра штаба операции Объединенных сил Виктор Шубец сообщил, озвученная им ранее информация о том, что пропавший на Донбассе украинский морской пехотинец 36 отдельной бригады вернулся в свою часть, была ошибочной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Громадське".

Утром представитель пресс-центра Операции объединенных сил Виктор Шубец в комментарии телеканалу "112 Украина" сообщил, что пропавший  военнослужащий вернулся, состояние его здоровья удовлетворительное и его жизни ничего не угрожает.

"С сегодняшнего дня военнослужащий, который во время боя потерял связь со своим подразделением, успешно прибыл в расположение. Он сам вернулся", – отметил Шубец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский военнослужащий пропал при боестолкновении на Мариупольском направлении, - 36-я ОБрМП

Позже представитель пресс-центра штаба операции Объединенных сил Виктор Шубец сообщил "Громадському", что украинского военнослужащего, пропавшего 27 мая после боевого столкновения с боевиками на мариупольском направлении на Донбассе, до сих пор ищут.

"По состоянию на 8 утра мне из источников стало известно, что он нашелся, но вот по состоянию на 12 мне официально сообщили, что его до сих пор ищут. Произошла такая досадная ошибка", – сказал Шубец.

Он добавил, что в настоящее время выясняет информацию и детали.

Напомним, вечером 27 мая в бригаде сообщили исчезновение во время боя под Мариуполем своего военнослужащего.

Как сообщалось, за минувшую сутки на Донбассе боевики нарушили режим прекращения огня 22 раза, из них 4 раза - из тяжелого вооружения. В результате боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3068412
 
 
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Дуже добре! Радий за бійця,за його рідних та друзів,та,загалом,і за всю Україну!
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Головне, що повернувся живий та здоровий , а все інше, то військова таємниця !!
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Щоб не була росiйська військова таємниця Військовослужбовець 36 ОБрМП, зниклий після вчорашнього бою під Павлополем, успішно прибув у розташування, - представник ООС Шубець - Цензор.НЕТ 5143
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Рада за него и его родственников - даже не представляю,что они натерпелись
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Де всі порохоботи?
Поки ви тут уміляєтєсь, на сосєднєй вєткє Порошенка жостко дрючать нє по дєццкі.

Впірьот! За Пітра Ліксєічя! Військовослужбовець 36 ОБрМП, зниклий після вчорашнього бою під Павлополем, успішно прибув у розташування, - представник ООС Шубець - Цензор.НЕТ 2832
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Слышь чучело петушиное, когда сосешь тебе шеколадом отдает?
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С какой целью інтєресуєшся? Любітєль пососать?
Ізиді, пратівний!
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зрадоботам стає все важче і важче:
- Якщо ти проти Луценко, то ти за Вілкула.
- Якщо ти проти порохоботів, то ти за Лукаш.
Чи може вони завжди і були за Вілкула і Лукаш??
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та у вас же от слова "Порошенко" в заголовке начинается дикая словесная диарея. устали читать одно и то же. да и нарасеянией воняет, шо аж глаза режет.
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От, якби ще порохоботам платили за досконале володіння українською мовою, - вам би взагалі ціни б не було.
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Ватан,ты ещё сюда портрет Ивана Грозного повесь Військовослужбовець 36 ОБрМП, зниклий після вчорашнього бою під Павлополем, успішно прибув у розташування, - представник ООС Шубець - Цензор.НЕТ 5111
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Хорошая новость. Я, честно говоря, был уверен, что в плену.
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То питання не по блогу. Там ВКР СБ України розбреться.
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Де був , де був ? Кацапів ху**** рив 😂
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Під час Полтавської битви цілий резервний полк генерала Роса заблудився - і це стало фатальною помилкою. Заблукати може кожен, головне, що добре закінчилось.
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Вот и отлично. Вчера в ФБ пост мамы одной был. Ждет сына с 14 года. И вестей нет. И в списках на обмен нет. И среди погибших нет.. За каждым ее словом - огромная вера и надежда.. И море слез. И в этих слезах виновны не только кацапсины. Но и любая мразь из "нашелюдей",которые в поисках жратвы оттуда сунет в наши города. Которая моет оккупантские берцы и готовит для оккупантов еду. Которая ходит на все их парады и собачьи тички по поводу дохлых "батянь-комбатов".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинского бойца, пропавшего на мариупольском направлении, до сих пор ищут, - представитель ООС Шубец (обновлено)
 
 
 
 
 
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