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 Политика Украины
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Все про:визит (2167) Германия (3068) Порошенко (14857) Штайнмайер (361) реформы (3008) Мельник Андрей (57) Маас (15)

 Двойной визит в Украину Штайнмайера и Мааса в течение одной недели - четкий сигнал поддержки лично Порошенко и реформ, - посол Мельник

Визиты в Украину глав немецкого государства и его внешнеполитического ведомства свидетельствуют о том, что Украина остается одним из приоритетов внешней политики ФРГ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Укринформу" заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"Этот двойной визит в Киев главы государства и шеф-дипломата Германии в течение только одной недели - это максимально четкий сигнал поддержки лично президента Петра Порошенко и реформаторских усилий руководства государства и правительства. В то же время, это своего рода "желтая карточка" всем тем, кто ошибочно утверждает о якобы "усталости" или "разочаровании" от Украины в Европе в целом и в Германии в частности", - считает посол.

По его убеждению, такой мощный "политический десант" из Берлина имеет в первую очередь очень глубокое символическое значение: Украина остается приоритетом внешней политики ФРГ, занимая важное место в коалиционном соглашении вновь созданного федерального правительства. Тот факт, что в течение 4 дней двое высокопоставленных лиц из Германии- федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер и федеральный министр иностранных дел Гайко Маас - совершают полноценные визиты в Украину, Мельник назвал без преувеличения историческим событием, которое не имеет аналогов в новейшей истории отечественной дипломатии и нашего государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко обсудит со Штайнмайером во время его визита в Украину размещение миротворцев ООН на Донбассе, - АП

Не менее символической, по его мнению, является и география двух визитов. В то время как Штайнмайер, кроме столицы, посетит также Львов с главным акцентом на тесной европейской принадлежности Украины и культурной близости с Германией, в центре внимания главы МИДа Мааса будет находиться российская агрессия на востоке - именно поэтому министр целый день проведет рядом с линией фронта, чтобы активизировать усилия для скорейшего прекращения военной интервенции.

"Поэтому у нас нет никаких сомнений в том, что именно Германия как мощнейшая страна в ЕС и экономический мотор Европы, ее высшее руководство - прежде всего, лично федеральный канцлер Ангела Меркель - и впредь будет играть главную роль адвоката Украины внутри Евросоюза, в том числе в вопросе сохранения санкционного давления на Россию как государства-агрессора", - подытожил Мельник.

Как уже сообщало агентство, Штайнмайер осуществит визит в Украину 29-30 мая, Маас - 31 мая - 1 июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3068410
 
   
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Професійно підлизнув петі... Майстерно.. Двойной визит в Украину Штайнмайера и Мааса в течение одной недели - четкий сигнал поддержки лично Порошенко и реформ, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 9997
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А Ви завернули увагу, шо пан Порошенко вчора не привітав ізґоєв з Трійцею. Й за це мужнє мовчання йому також респект Подвійний візит в Україну Штайнмаєра та Мааса протягом одного тижня - чіткий сигнал підтримки особисто Порошенка та реформ, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 2756
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Хвали, хвали мене, моя губонько, бо роздеру до вух


Перед этим Маас к )(уйлу ездил, а потом Меркель и Макрон ......
Так это что получается, )(уйло больше поддерживают? А может ПоПА и )(уйло равнозначны? Подвійний візит в Україну Штайнмаєра та Мааса протягом одного тижня - чіткий сигнал підтримки особисто Порошенка та реформ, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 7540
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вполне возможно, приезжали склонять петю к какой-нибудь муйне.
даже, скорее всего.
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Двойной визит в Украину Штайнмайера и Мааса в течение одной недели - четкий сигнал поддержки лично Порошенко и реформ, - посол Мельник
Ау нас что, умнее послов нет?.. только такие?
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Посол не должен быть умнее министра иностранных дел, министр иностранных дел не должен быть умнее премьер-министра, а премьер-министр не должен быть умнее президента. А не то уся вертикаль влады поломаеться. Так шо маемо тэ, що маемо.
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не поламается))) надежно, по семейному корни пустили. Хотел бы я видеть эту семейку на этом деревце....
Подвійний візит в Україну Штайнмаєра та Мааса протягом одного тижня - чіткий сигнал підтримки особисто Порошенка та реформ, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 2103
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Двойной визит в Украину Штайнмайера и Мааса в течение одной недели - четкий сигнал поддержки лично Порошенко и реформ, - посол Мельник
***********
Мощно лизнув.
Двойной візіт, - дабл пенітрейшн лічно в шоколядну дупу.
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Обоснуй почему? Он как-то навредил интересам Германии?
Ах да, он же "подкидывал дровишки в костёр"

За чем вобще жить в стране где Меркель тварь, бундеспрезидент сука?
Собрал монатки и на родину, где все и всё лучше.
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А оно и так на родине, в Задрыщенске.......... Просто прокси.......
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На твоё, Schwanz­lut­scher. Тебе ведь не привыкать.....
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Там у вас ещё Шредер есть, ну тот шо у Хуйла на подсосе...
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Любой "путинферштеер" вредит интерсам Германии. А этот выкормыш Шрёдера именно такой.
Ты догадываешься, куда ты идёшь со своими советами?
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ти диви-професійно лиже.звідки такі шарікови беруться?
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Как всегда. Из кликы злочынного режиму папередныкив.
"З 2012 по 2014 рр. - Директор Третього територіального департаменту Міністерства закордонних справ України"
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Штенмайр ведь за снятие санкций с Путина? Это многое говорит о "Порошенко" и его "реформах".
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сигнал поддержки лично Порошенко и реформ Подвійний візит в Україну Штайнмаєра та Мааса протягом одного тижня - чіткий сигнал підтримки особисто Порошенка та реформ, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 4456
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скорее всего немцы чувствуют некоторое раскаяние за то, что отбирают украинский газовый транзит...этож непросто - трещать о свободе и поддержке боротьбы с кацапией и европейских перспективах, одновременно с этим залезая в ваш карман...
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штангенциркуль приїхав очи замилювати.
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дело не в деньгах, а в том, что таким образом они полностью реализуют планы Хуйла для Европы.
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немцы ...раскаяние ...не сміши...після "будапешту" Україну ніхто взагалі в куй не ставить ...але живущеепоновому кодло цю країну втоптало в бруд так що ХУЙЛО сидить у Кремлі і заздрить ...хоча ні ...не заздрить...пишається своїм агентом
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Как для проффесианального дипломата, лизать можно было бы и поделикатнее.
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"это личная заслуга Леонида Ильича"..
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Да нет, это уже другой уровень....... более высокий....... Подвійний візит в Україну Штайнмаєра та Мааса протягом одного тижня - чіткий сигнал підтримки особисто Порошенка та реформ, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 3486

Подвійний візит в Україну Штайнмаєра та Мааса протягом одного тижня - чіткий сигнал підтримки особисто Порошенка та реформ, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 2606
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четкий сигнал поддержки лично Порошенко, я так понял они к нему домой приехали Подвійний візит в Україну Штайнмаєра та Мааса протягом одного тижня - чіткий сигнал підтримки особисто Порошенка та реформ, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 4663
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цікава позиція) - тоді зустрічі-поїздки до хуйла Меркельши з Макроном -
це підтримка кацапів і хуйла ?! Подвійний візит в Україну Штайнмаєра та Мааса протягом одного тижня - чіткий сигнал підтримки особисто Порошенка та реформ, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 1269
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поросенко поставят перед фактом сп-2, который "никогда не построят"
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Порошенко - это Украина! Об этом знает весь мир! Подвійний візит в Україну Штайнмаєра та Мааса протягом одного тижня - чіткий сигнал підтримки особисто Порошенка та реформ, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 5774 Что на всех постах поставлены не спецы, а его личные холуи, забывшие, что они на службе Украины, подтверждает посол Мельник. Дурной тон гордиться поддержкой пророссийского Штайнмайера.
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Визит Штайнмаера говорит скорее о том , что Порошенко - та ещё сука !
Этот типчик агент влияния Хуйла .
При чём тут личностная поддержка ???
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Дійсно, що тут можуть йти перемовини про ПП2 і ніякої підтримки. Не ті політики приїхали.
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Та невже...?!! Зважаючи на тісну співпрацю німецького бізнесу з Хуйлом, яке в останні часи навіть поглибилось (!!!), вже не кажучи про лобіювання Німеччиною стратегічно важливого виключно для Хуйла трубопроводу "ПП-2", візит Штайнмаєра та Мааса можна розцінити і як замилювання очей українцям, і, навіть, як спробу "натиснути" на продажного пріпіздєнта, щоб здав іще якісь українські інтереси, окрім зради у Мінську.
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Агент Лолита уже давно работает на ВВХ.
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Так радуйся, вы одного поля ягодки.
Жаль не заскринила твои украинофобскии комментарии.
Никому доверять нельзя...
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Прекратите кормить Петра амфетаминами!!!
Смотрите до чего довели Президента! Его начали посещать НАВЯЗЧИВЫЕ видЕния! Да еще и в публичных местах!...

ТОВАРИЩИ! Прекратите кормить Петра амфетаминами! Он и без них в астрале, а тут еще вы...

Смотрите до чего довели Президента! Его начали посещать НАВЯЗЧИВЫЕ видЕния! Да еще и в публичных местах!...

Порошенко заявил, что у него есть видЕние.. как за 5 лет "покращить" жизнь людей в стране...

Цуко... он еще и угрожает! "Про це він сказав на засіданні Національної інвестиційної ради в Києві".

"Яким чином стимулювати економічне зростання, яким чином забезпечувати підвищення стандартів життя, яким чином будувати конкурентну економіку і залучати інвестиції..."

О... он еще и Конституцию не читал ((( Гарант хренов... компетенции путает... 4 года ипьот страну по мальдивски и ВАУ!!!!.... перед неизбежностью расплаты его вдруг посетило видЕние как нужно работать! ЙЕТИТЬ!

Прости, беретик, а все эти годы ты, *****дь, чем занимался? А сейчас? Ты БПП свою со всоим НФ в зеркале видел? Яныки - ДЕТИ В КЕДАХ по сравнению с ТВОИМИ мародерами и тобой лично...

Шо там... РНБО с СБУ уже установили тоталитарный контроль за соблюдением регламентированной свободы слова и ограниченного права на собственность? ТЫ!!!! Подписывал все это!

Санкции с МСЛ и Патриота аккурат перед матчем снять, а через запрет вебмани обобрать 4 млн собственных граждан!

Здец нах.

Миха Анархист Чаплыга
http://ua24ua.net/prekratite-kormit-petra-amfetaminami/
😛
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Они говорили о важности создания антикор. суда по рекомендациям венецианской комиссии. А у нас перекрутили и уже сам визит показали как "перемогу".
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....четкий сигнал поддержки лично порошенко…... Подвійний візит в Україну Штайнмаєра та Мааса протягом одного тижня - чіткий сигнал підтримки особисто Порошенка та реформ, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 5025
Ломают они петю...ломают!!!через силу и через колено,хотят чтоб Украина приняла условия крембля,ну и посулят ему че нить,ввиде второго срока.
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Наш президент- самый президенистый в мире!Такого в Европе не ждут и боятся от него заразиться клептоманией величия.
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Швайнмаеру то чего бояться? Он давно на газпромовских деньгах прикормленный.
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Надо книгу писать "Петя и его 144 реформы".
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Зачем, книга уже написана Онищенко "Пётр пятый"... Подвійний візит в Україну Штайнмаєра та Мааса протягом одного тижня - чіткий сигнал підтримки особисто Порошенка та реформ, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 5177
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штайнмайер и маас приехали убеждать пороха сбавить обороты по поводу сп-2. Потом за этим же поедут в Польшу. Еще немного, и сутулая комсомолка уже будет в открытую поддерживать и иран, и рф.
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Порох играет в длинную. В четверг стало известно, что под чудовищным давлением Германии, контролирующие органы ЕС окончили шестилетнее расследование в отношение монопольных действий Газпрома в Европе. В ходе расследования было нарыто столько фактов недобросовестного поведения Газпрома на европейском рынке, что ему светил штраф в размере 10% годового оборота, что могло вылиться в десятки миллиардов долларов. Но расследование завершено ничем. Газпром пообещал, что больше не будет душить клиентов несправедливыми ценами и угрозами прикрутить вентиль, а за это его не стали штрафовать.
Этот финт следует запомнить, ибо когда в Европе появится новый лидер, а не то, что есть прямо сейчас, то мы еще узнаем, насколько богаче стали те товарищи, которые приняли такое кошерное решение по Газпрому. Коррупцией оттуда уже не просто пахнет, но смердит. На этом фоне чьи-то требования о необходимости учреждения у нас антикоррупционного суда, выглядят как неудачная шутка. Европейские и в первую очередь - немецкие чиновники, так или иначе, связанные с обслуживанием российских интересов, генерируют уже такой сигнал о запредельной коррупции, что мы таких даже не слышали.
Это все делается для того, чтобы Москва впихнула в Германию еще одну трубу, которая при полной загрузке окупит себя через лет 50-60 и представляет собой огромный монумент российско-германской коррупции. По этой причине Британия выходит из ЕС, а вслед за нею оказывается массированное давление на Польшу, по разным причинам. Например - за не желание принимать сирийских беженцев, но на самом деле - Польша является открытым оппонентом интересов РФ, в том числе, и касательно газопровода СП-2, поэтому и давление такое организуется именно с подачи фрау Меркель. Так что Британия - первая ласточка.
А тем временем, мы много слышали о том, как Штаты перебрасывают в Европу свои войска, вместо войск Германии и Франции, которые имеют мизерные армии, но огромные амбиции. Как мы помним, транспорты с техникой приходили прямо в Германию или Голландию, после чего - перебрасывались в Европу.
Но несколько дней назад в Антверпене началась выгрузка новых американских подразделений и техники, в основном - танков. Известно, что прибыло около 800 единиц различной техники и примерно 2500 личного состава. После выгрузки они располагаются в городке Гроббендонк, после чего - грузятся на баржи и железнодорожные составы, для отправки в ту самую Польшу, которая стоит поперек горла Меркель.
В общем, Борис Джонсон прав, мы наблюдаем две Европы, одна - почти легла под Путина, а вторая - только разворачивается для того, чтобы дать ему отпор. Как не удивительно, главную деструктивную скрипку, в этой партии играет именно Германия.
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порох играет, чтоб переизбраться с рейтингом 8%
всё остальное средства для достижения этой цели
тчк
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да. На фоне действующей "палитическай илиты" переизберется однозначно. Даже сейчас. И это он еще Томос не привез. Тогда не только армия родными за него голосовать будут, а еще и верующие. А это не сырник с хлоридом кальция, я вам скажу.
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та никто за него голосовать не будет, кроме админресурса
даже представить не могу, кто может быть хуже этого гражданина на посту президента...
достаточно любить УКРАИНУ и НЕ ВОРОВАТЬ и успех гарантирован!
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Будут-будут. Кулек гречки, 200 гривен и животворящий телевизор творят чудеса.
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Які 8% - звідкі?
Коли в його кума Йющенко було 5% і українці крутили носом на ціни на продукти і лікі при уряді Ю.Тимошенко,думали,що донецькій зека зробить ще нищими ціни і покращить їхнє життя не сьогодні,а вже.
http://www.ua-tenders.com/legislation/prices/

А що відбувається при "ефективному менеджері"- соєве рило?!!
Хто небудь бачив,як пенсіонери ходять годинами по базару шукаючі,щось подешевше,а більш голодні,так ті просять в сельськіх продавчинь пару картоплин,або кусочок сала?!!
А,хтось чув як вони стогнуть в аптеці,коли провізор називає їм нову ціну на лікі?!!
Молодь тікає за кордон,напевно втомились від " чесних європейськіх розцінок" за свою працю.
Зато в "майданівському"уряді цього не помічають ізбираються підняти ціну на газ на 65% - і це все йде не від МВФ,а тількі від соєвого рила і його друзів.

МВФ не схвалив пропозиції "Нафтогазу" підвищити ціну на газ для населення до 65%
https://ukranews.com/ua/news/562935-mvf-ne-skhvalyv-propozycii-naftogazu-pidvyshhyty-cinu-na-gaz-dlya-naselennya-do-65
Подвійний візит в Україну Штайнмаєра та Мааса протягом одного тижня - чіткий сигнал підтримки особисто Порошенка та реформ, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 7919

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Это Поддержка Мавзолейной Моли Плешивого Педофила Подвійний візит в Україну Штайнмаєра та Мааса протягом одного тижня - чіткий сигнал підтримки особисто Порошенка та реформ, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 5927от Харькова до Адессы мы построим НовоОТСОССИЮ...
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Тем временем две колоны танков и броневиков США идут из Германии в Польшу...
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Навіщо б їм було їздити, якби все було в порядку? Вбачається чіткий сигнал, що відпетрушили як Петрофана особисто, так і його 12х12 реформ.
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Ну и бред, в России кто только не побывал за последние дни но это не значит ничего.
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Нам наплевать кто кого поддерживает, но нам наплевать на Порошенко-брехливой собаке.
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Плюватися будеш в своїй антиукраїнській ботофермі !
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Кста, порохоботы, почему ПАП не прокомментировал книгу, написанную в его честь?
Ну сказал бы, что он не виноват.
Неужели ещё одна ложь что-то поменяет?)))
Или даже сказать нечего?
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Цікаво.. За глум над українською мовою вже не банять..
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Головне щоб дописувач був проти Порошенка. А там хай хоч і матами пише, і Ху...ла вихваляє- все можна.
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Двайно кацапе те саме, але українською...
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Фу, бридота. Навіть гидко з тобою тут знаходитись..
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Взагалі після такого бридко тут знаходитись.
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Реформи проводяться в Україні тількі спеціалістами широкого профілю фірмочкі"рошен",а всі закордонні світила,тількі аплодують цим нововеденням і співають оди незабесплатно і обов"язково соєвому рилу.
Голова Національної комісії держрегулювання енергетики й комунальних послуг (НКРЕП) Дмитро Вовк прогнозує збільшення ціни на газ для населення до 70%.
https://ukranews.com/ua/news/565122-ciny-na-gaz-dlya-naselennya-zrostut-na-70-golova-nackomisii-z-energetyky-i-komposlug

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Чіткий сигнал ставлення до Бариги -
Макрон і Меркель, що підставили дупи Путіну.
Це все, що треба знати Українцям.
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Как знать, как знать... возможно, чтобы выразить личную поддержку, а возможно и донести пожелания об ускорении так и не начатых толком реформ. А может, - и передать "черную метку". На месте посла не стоит уж так глубоко проникать в неоткрытую пока суть вещей.
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На месте посла не стоит уж так глубоко проникать в неоткрытую пока суть вещей.
***********
Так у посла була зовсім інша мета, - глубокоє пронікновєніє язиком.
Оральная стімуляція сєдаліщного нєрва с глубокім пронікновєнієм.
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Цель приезда одна-будут уговаривать согласия на Северный Поток-2!!И обещать будут за это золотые горы!!Только этим гандонам верить нельзя!!Шулера еще те!!
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Цель приезда одна-будут уговаривать согласия на Северный Поток-2!!И обещать будут за это золотые горы!!Только этим гандонам верить нельзя!!Шулера еще те!!
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про плёнки онищенко приехали просить тет-а-тет.
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Подвійний візит в Україну Штайнмаєра та Мааса протягом одного тижня - чіткий сигнал,
що барижна влада вже зовсім забрехалася,
в тому числі і сам Порошенко
та у відсутності реальних, а не паперових реформ, - народ України.
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Ну да , поддержка ..... и после этого Черноморск обязательно объявят вольным городом..))) Подвійний візит в Україну Штайнмаєра та Мааса протягом одного тижня - чіткий сигнал підтримки особисто Порошенка та реформ, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 9021
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДвойной визит в Украину Штайнмайера и Мааса в течение одной недели - четкий сигнал поддержки лично Порошенко и реформ, - посол Мельник
 
 
 
 
 
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