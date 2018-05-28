 Двойной визит в Украину Штайнмайера и Мааса в течение одной недели - четкий сигнал поддержки лично Порошенко и реформ, - посол Мельник

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Укринформу" заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
"Этот двойной визит в Киев главы государства и шеф-дипломата Германии в течение только одной недели - это максимально четкий сигнал поддержки лично президента Петра Порошенко и реформаторских усилий руководства государства и правительства. В то же время, это своего рода "желтая карточка" всем тем, кто ошибочно утверждает о якобы "усталости" или "разочаровании" от Украины в Европе в целом и в Германии в частности", - считает посол.
По его убеждению, такой мощный "политический десант" из Берлина имеет в первую очередь очень глубокое символическое значение: Украина остается приоритетом внешней политики ФРГ, занимая важное место в коалиционном соглашении вновь созданного федерального правительства. Тот факт, что в течение 4 дней двое высокопоставленных лиц из Германии- федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер и федеральный министр иностранных дел Гайко Маас - совершают полноценные визиты в Украину, Мельник назвал без преувеличения историческим событием, которое не имеет аналогов в новейшей истории отечественной дипломатии и нашего государства.
Не менее символической, по его мнению, является и география двух визитов. В то время как Штайнмайер, кроме столицы, посетит также Львов с главным акцентом на тесной европейской принадлежности Украины и культурной близости с Германией, в центре внимания главы МИДа Мааса будет находиться российская агрессия на востоке - именно поэтому министр целый день проведет рядом с линией фронта, чтобы активизировать усилия для скорейшего прекращения военной интервенции.
"Поэтому у нас нет никаких сомнений в том, что именно Германия как мощнейшая страна в ЕС и экономический мотор Европы, ее высшее руководство - прежде всего, лично федеральный канцлер Ангела Меркель - и впредь будет играть главную роль адвоката Украины внутри Евросоюза, в том числе в вопросе сохранения санкционного давления на Россию как государства-агрессора", - подытожил Мельник.
Как уже сообщало агентство, Штайнмайер осуществит визит в Украину 29-30 мая, Маас - 31 мая - 1 июня.
Перед этим Маас к )(уйлу ездил, а потом Меркель и Макрон ......
Так это что получается, )(уйло больше поддерживают? А может ПоПА и )(уйло равнозначны?
даже, скорее всего.
Ау нас что, умнее послов нет?.. только такие?
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Мощно лизнув.
Двойной візіт, - дабл пенітрейшн лічно в шоколядну дупу.
Ах да, он же "подкидывал дровишки в костёр"
За чем вобще жить в стране где Меркель тварь, бундеспрезидент сука?
Собрал монатки и на родину, где все и всё лучше.
Ты догадываешься, куда ты идёшь со своими советами?
"З 2012 по 2014 рр. - Директор Третього територіального департаменту Міністерства закордонних справ України"
це підтримка кацапів і хуйла ?!
Этот типчик агент влияния Хуйла .
При чём тут личностная поддержка ???
Жаль не заскринила твои украинофобскии комментарии.
Никому доверять нельзя...
Смотрите до чего довели Президента! Его начали посещать НАВЯЗЧИВЫЕ видЕния! Да еще и в публичных местах!...
ТОВАРИЩИ! Прекратите кормить Петра амфетаминами! Он и без них в астрале, а тут еще вы...
Смотрите до чего довели Президента! Его начали посещать НАВЯЗЧИВЫЕ видЕния! Да еще и в публичных местах!...
Порошенко заявил, что у него есть видЕние.. как за 5 лет "покращить" жизнь людей в стране...
Цуко... он еще и угрожает! "Про це він сказав на засіданні Національної інвестиційної ради в Києві".
"Яким чином стимулювати економічне зростання, яким чином забезпечувати підвищення стандартів життя, яким чином будувати конкурентну економіку і залучати інвестиції..."
О... он еще и Конституцию не читал ((( Гарант хренов... компетенции путает... 4 года ипьот страну по мальдивски и ВАУ!!!!.... перед неизбежностью расплаты его вдруг посетило видЕние как нужно работать! ЙЕТИТЬ!
Прости, беретик, а все эти годы ты, *****дь, чем занимался? А сейчас? Ты БПП свою со всоим НФ в зеркале видел? Яныки - ДЕТИ В КЕДАХ по сравнению с ТВОИМИ мародерами и тобой лично...
Шо там... РНБО с СБУ уже установили тоталитарный контроль за соблюдением регламентированной свободы слова и ограниченного права на собственность? ТЫ!!!! Подписывал все это!
Санкции с МСЛ и Патриота аккурат перед матчем снять, а через запрет вебмани обобрать 4 млн собственных граждан!
Здец нах.
Миха Анархист Чаплыга
http://ua24ua.net/prekratite-kormit-petra-amfetaminami/
😛
Ломают они петю...ломают!!!через силу и через колено,хотят чтоб Украина приняла условия крембля,ну и посулят ему че нить,ввиде второго срока.
Этот финт следует запомнить, ибо когда в Европе появится новый лидер, а не то, что есть прямо сейчас, то мы еще узнаем, насколько богаче стали те товарищи, которые приняли такое кошерное решение по Газпрому. Коррупцией оттуда уже не просто пахнет, но смердит. На этом фоне чьи-то требования о необходимости учреждения у нас антикоррупционного суда, выглядят как неудачная шутка. Европейские и в первую очередь - немецкие чиновники, так или иначе, связанные с обслуживанием российских интересов, генерируют уже такой сигнал о запредельной коррупции, что мы таких даже не слышали.
Это все делается для того, чтобы Москва впихнула в Германию еще одну трубу, которая при полной загрузке окупит себя через лет 50-60 и представляет собой огромный монумент российско-германской коррупции. По этой причине Британия выходит из ЕС, а вслед за нею оказывается массированное давление на Польшу, по разным причинам. Например - за не желание принимать сирийских беженцев, но на самом деле - Польша является открытым оппонентом интересов РФ, в том числе, и касательно газопровода СП-2, поэтому и давление такое организуется именно с подачи фрау Меркель. Так что Британия - первая ласточка.
А тем временем, мы много слышали о том, как Штаты перебрасывают в Европу свои войска, вместо войск Германии и Франции, которые имеют мизерные армии, но огромные амбиции. Как мы помним, транспорты с техникой приходили прямо в Германию или Голландию, после чего - перебрасывались в Европу.
Но несколько дней назад в Антверпене началась выгрузка новых американских подразделений и техники, в основном - танков. Известно, что прибыло около 800 единиц различной техники и примерно 2500 личного состава. После выгрузки они располагаются в городке Гроббендонк, после чего - грузятся на баржи и железнодорожные составы, для отправки в ту самую Польшу, которая стоит поперек горла Меркель.
В общем, Борис Джонсон прав, мы наблюдаем две Европы, одна - почти легла под Путина, а вторая - только разворачивается для того, чтобы дать ему отпор. Как не удивительно, главную деструктивную скрипку, в этой партии играет именно Германия.
всё остальное средства для достижения этой цели
тчк
даже представить не могу, кто может быть хуже этого гражданина на посту президента...
достаточно любить УКРАИНУ и НЕ ВОРОВАТЬ и успех гарантирован!
Коли в його кума Йющенко було 5% і українці крутили носом на ціни на продукти і лікі при уряді Ю.Тимошенко,думали,що донецькій зека зробить ще нищими ціни і покращить їхнє життя не сьогодні,а вже.
http://www.ua-tenders.com/legislation/prices/
А що відбувається при "ефективному менеджері"- соєве рило?!!
Хто небудь бачив,як пенсіонери ходять годинами по базару шукаючі,щось подешевше,а більш голодні,так ті просять в сельськіх продавчинь пару картоплин,або кусочок сала?!!
А,хтось чув як вони стогнуть в аптеці,коли провізор називає їм нову ціну на лікі?!!
Молодь тікає за кордон,напевно втомились від " чесних європейськіх розцінок" за свою працю.
Зато в "майданівському"уряді цього не помічають ізбираються підняти ціну на газ на 65% - і це все йде не від МВФ,а тількі від соєвого рила і його друзів.
МВФ не схвалив пропозиції "Нафтогазу" підвищити ціну на газ для населення до 65%
https://ukranews.com/ua/news/562935-mvf-ne-skhvalyv-propozycii-naftogazu-pidvyshhyty-cinu-na-gaz-dlya-naselennya-do-65
........
Ну сказал бы, что он не виноват.
Неужели ещё одна ложь что-то поменяет?)))
Или даже сказать нечего?
Голова Національної комісії держрегулювання енергетики й комунальних послуг (НКРЕП) Дмитро Вовк прогнозує збільшення ціни на газ для населення до 70%.
https://ukranews.com/ua/news/565122-ciny-na-gaz-dlya-naselennya-zrostut-na-70-golova-nackomisii-z-energetyky-i-komposlug
Макрон і Меркель, що підставили дупи Путіну.
Це все, що треба знати Українцям.
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Так у посла була зовсім інша мета, - глубокоє пронікновєніє язиком.
Оральная стімуляція сєдаліщного нєрва с глубокім пронікновєнієм.
що барижна влада вже зовсім забрехалася,
в тому числі і сам Порошенко
та у відсутності реальних, а не паперових реформ, - народ України.