 Двойной визит в Украину Штайнмайера и Мааса в течение одной недели - четкий сигнал поддержки лично Порошенко и реформ, - посол Мельник

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Укринформу" заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"Этот двойной визит в Киев главы государства и шеф-дипломата Германии в течение только одной недели - это максимально четкий сигнал поддержки лично президента Петра Порошенко и реформаторских усилий руководства государства и правительства. В то же время, это своего рода "желтая карточка" всем тем, кто ошибочно утверждает о якобы "усталости" или "разочаровании" от Украины в Европе в целом и в Германии в частности", - считает посол.

По его убеждению, такой мощный "политический десант" из Берлина имеет в первую очередь очень глубокое символическое значение: Украина остается приоритетом внешней политики ФРГ, занимая важное место в коалиционном соглашении вновь созданного федерального правительства. Тот факт, что в течение 4 дней двое высокопоставленных лиц из Германии- федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер и федеральный министр иностранных дел Гайко Маас - совершают полноценные визиты в Украину, Мельник назвал без преувеличения историческим событием, которое не имеет аналогов в новейшей истории отечественной дипломатии и нашего государства.

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Не менее символической, по его мнению, является и география двух визитов. В то время как Штайнмайер, кроме столицы, посетит также Львов с главным акцентом на тесной европейской принадлежности Украины и культурной близости с Германией, в центре внимания главы МИДа Мааса будет находиться российская агрессия на востоке - именно поэтому министр целый день проведет рядом с линией фронта, чтобы активизировать усилия для скорейшего прекращения военной интервенции.

"Поэтому у нас нет никаких сомнений в том, что именно Германия как мощнейшая страна в ЕС и экономический мотор Европы, ее высшее руководство - прежде всего, лично федеральный канцлер Ангела Меркель - и впредь будет играть главную роль адвоката Украины внутри Евросоюза, в том числе в вопросе сохранения санкционного давления на Россию как государства-агрессора", - подытожил Мельник.

Как уже сообщало агентство, Штайнмайер осуществит визит в Украину 29-30 мая, Маас - 31 мая - 1 июня.