 За неделю киевские пожарные ликвидировали 168 пожаров и 10 аварий, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в г.Киеве.

Сообщается, что для оказания помощи гражданам спасательные подразделения были задействованы 20 раз, еще 24 - для помощи другим службам столицы.

В частности, за это время было осуществлено 7 выездов на тушение пожаров в экосистемах города, их площадь - 0,8 га. Всего с начала года осуществлено 216 выездов и ликвидированы возгорания на площади 30,234 га.

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Также, по данным ведомства, в течение недели было осуществлено 10 выездов на заминирование объектов города. Всего за 2018 г. осуществлен 71 выезд по заявкам о заминировании объектов в Киеве.

На водных объектах города в течение недели обнаружено тело 1 погибшего человека. Всего с начала года на водных объектах г. Киева погибли 14 человек, спасены 5 человек.