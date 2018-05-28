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Все про:Киев (15914) пожар (3200) ГСЧС (1523)

 За неделю киевские пожарные ликвидировали 168 пожаров и 10 аварий, - ГСЧС

За неделю столичные пожарные ликвидировали 168 пожаров и 10 аварий, спасли 1 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в г.Киеве.

Сообщается, что для оказания помощи гражданам спасательные подразделения были задействованы 20 раз, еще 24 - для помощи другим службам столицы.

В частности, за это время было осуществлено 7 выездов на тушение пожаров в экосистемах города, их площадь - 0,8 га. Всего с начала года осуществлено 216 выездов и ликвидированы возгорания на площади 30,234 га.

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Также, по данным ведомства, в течение недели было осуществлено 10 выездов на заминирование объектов города. Всего за 2018 г. осуществлен 71 выезд по заявкам о заминировании объектов в Киеве.

На водных объектах города в течение недели обнаружено тело 1 погибшего человека. Всего с начала года на водных объектах г. Киева погибли 14 человек, спасены 5 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3068404
 
   
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа неделю киевские пожарные ликвидировали 168 пожаров и 10 аварий, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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