 Россия вмешивалась в выборы и референдумы в пяти странах-членах Альянса, - доклад Комитета по вопросам науки и технологий ПА НАТО

Об этом говорится в генеральном докладе Комитета по вопросам науки и технологий "Вмешательство России в процессы выборов и референдумов в государствах-членах НАТО", аннотацию которого приводит на своей странице в Facebook председатель парламентской делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат от БПП Ирина Фриз, передает Цензор.НЕТ .
Так, автор документа Сьюзан Дэвис (США) отмечает, что вмешательство анализируется на конкретных случаях в государствах-членах НАТО: США (президентские выборы 2016 г.), Соединенном Королевстве (референдум о Brexit 2016 г. и всеобщие выборы 2017 г.), Франции (президентские выборы 2017 г.), Германии (парламентские выборы 2017 г.), Испании (конституционный кризис, вызванный сецесионными процессами в Каталонии в 2017 г.).
При этом, как отмечается, используется одна типовая схема: несанкционированное вмешательство в сети политических партий и правительственных структур; взлом личной и профессиональной почты, хищение персональных данных; системные выбросы похищенной информации с последующим массовым распространением в социальных медиа, тиражированием ботами, троллями и другими средствами; передача информации в публичное пространство прессой, которая находится под традиционным влиянием; формирование контролируемыми российским правительством органами ложной и лживой информации, которая подпитывает полемику и конспиративные темы; как результат, создание атмосферы неуверенности, хаоса и скандалов в обществах, которые были мишенью таких действий.
По мнению докладчика, путем такого вмешательства Россия преследует несколько целей: обострение уже существующей в обществах этих стран социальной напряженности; подрыв доверия граждан к либеральным демократическим институтам; продвижение личностей и политических групп, которые рассматриваются ею как доступные для российского влияния, и дискредитация тех, кто воспринимается как настроеные враждебно; создание атмосферы хаоса и неуверенности в западных странах.
Как возможные меры реагирования Сьюзан Дэвис предлагает:
- в области избирательной инфраструктуры: предвыборные тестирование, сертификация систем для голосования, введения операций контроля и сверки результатов, отказ от машин электронного голосования;
- в области информационных систем: образования в заинтересованных структурах информационной службы системного характера, которая могла бы оказывать необходимую помощь всем персонала; выработка четких процедур оперативного реагирования на случаи вмешательства;
- в области средств массовой информации и социальных медиа: усиление ответственности предприятий средств массовой информации и технологий (принятия дополнительных мер для противодействия злоупотреблению злоумышленниками их сайтами); с одной стороны, и органов власти (обязанность информировать общественность о рисках вмешательства, недопущения/устранения предпосылок для успеха внешней подрывной деятельности), с другой.
чуркин, что ли?
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Треба визнати, що у всіх цих випадках втручання були результати і наслідки. А от адекватної відповіді від країн ЄС досі нема, навпаки Німеччина просуває ПП2 і задоволена Сіменсом, дозволили Нідерландам допомогти у будівництві Керченського мосту, Ізраїль ремонтує і постачає запчастини для військових безпілотників...
Украину и ее народ, с гопникакми и барыгами у власти,
которые так же состоят на довольствии Мордора.
Россия запустила «африканский проект», в рамках которого в странах Африки, где должны пройти выборы в ближайшие два года, проходит мониторинг социально-политической ситуации и социологические опросы. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.
По информации газеты, этот проект финансирует бизнесмен Евгений Пригожин, которого в СМИ называют «поваром президента России Владимира путина».
«Подразумевается, что проект долгосрочный, примерно на два года. Ситуация в странах Африки нестабильная, выборы могут назначить неожиданно», - сказал собеседник газеты.Среди стран, в которых работа уже ведется, источники называет ЮАР, Мадагаскар и Кения. Толкьо в этом году выборы пройдут в 14 странах, среди них Ливия, Зимбабве, Чад. В основном там работают специалисты из Санкт-Петербурга, которые «стараются не афишировать свою работу».
Азербайджанская делегация, участвовавшая в Парижской мирной конференции. Париж, 1919
Как- то случайно нашла в инете фото центра Баку. Это просто фантастика! Там и эмиратам делать нечего.
А ведь это бывшая совдепия как и мы.
ясно как божий день,
что в Украине
Мордор уже ДВАЖДЫ как минимум решил исход выборов президентов в свою пользу.
и оба раза магических 54% , которых не было .
кидаловы и пидрахуевы и сейчас состоят в мордоровской кодле.
а вибирать надо тех, кого они реально боятся и начинается собачий вой власти и ее писак при первом же упоминании.
Порошенко и без кремля победит вадинтур второй раз. Он сделал все для этого. У него свои мэры, свои главы областей, которые призваны дать определенный результат на выборах. Под ним все силовые структуры. А после выборов вся антипутенская риторика порошенко потихоньку испарится.
Это на Цензоре, если провести выборы, то порошенко получит один процент голосов и то от своих троллей. А в Украине есть огромное количество абсолютно обезбашенный людей с короткой памятью. И которые выбирают для себя между порошенко , бойко и рабиновичем.
Если президентом станет кто- то из этой мусорной кучи, нам трындец. Страна больше не выдержит, станет депрессивным государством без молодежи , страной пенсионеров и субсидантов.
"престол утверждается правдою"
Статья 5
"Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону... окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся... подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона".
І - що???
Первое означает агрессию и убийство местных жителей. Второе - пресечение агрессии, умиротворение.
чекисты у руля - это их ремесло и источник на хлеб с маслом