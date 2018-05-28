 Россия вмешивалась в выборы и референдумы в пяти странах-членах Альянса, - доклад Комитета по вопросам науки и технологий ПА НАТО

Об этом говорится в генеральном докладе Комитета по вопросам науки и технологий "Вмешательство России в процессы выборов и референдумов в государствах-членах НАТО", аннотацию которого приводит на своей странице в Facebook председатель парламентской делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат от БПП Ирина Фриз, передает Цензор.НЕТ .

Так, автор документа Сьюзан Дэвис (США) отмечает, что вмешательство анализируется на конкретных случаях в государствах-членах НАТО: США (президентские выборы 2016 г.), Соединенном Королевстве (референдум о Brexit 2016 г. и всеобщие выборы 2017 г.), Франции (президентские выборы 2017 г.), Германии (парламентские выборы 2017 г.), Испании (конституционный кризис, вызванный сецесионными процессами в Каталонии в 2017 г.).

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При этом, как отмечается, используется одна типовая схема: несанкционированное вмешательство в сети политических партий и правительственных структур; взлом личной и профессиональной почты, хищение персональных данных; системные выбросы похищенной информации с последующим массовым распространением в социальных медиа, тиражированием ботами, троллями и другими средствами; передача информации в публичное пространство прессой, которая находится под традиционным влиянием; формирование контролируемыми российским правительством органами ложной и лживой информации, которая подпитывает полемику и конспиративные темы; как результат, создание атмосферы неуверенности, хаоса и скандалов в обществах, которые были мишенью таких действий.

По мнению докладчика, путем такого вмешательства Россия преследует несколько целей: обострение уже существующей в обществах этих стран социальной напряженности; подрыв доверия граждан к либеральным демократическим институтам; продвижение личностей и политических групп, которые рассматриваются ею как доступные для российского влияния, и дискредитация тех, кто воспринимается как настроеные враждебно; создание атмосферы хаоса и неуверенности в западных странах.

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Как возможные меры реагирования Сьюзан Дэвис предлагает:

- в области избирательной инфраструктуры: предвыборные тестирование, сертификация систем для голосования, введения операций контроля и сверки результатов, отказ от машин электронного голосования;

- в области информационных систем: образования в заинтересованных структурах информационной службы системного характера, которая могла бы оказывать необходимую помощь всем персонала; выработка четких процедур оперативного реагирования на случаи вмешательства;

- в области средств массовой информации и социальных медиа: усиление ответственности предприятий средств массовой информации и технологий (принятия дополнительных мер для противодействия злоупотреблению злоумышленниками их сайтами); с одной стороны, и органов власти (обязанность информировать общественность о рисках вмешательства, недопущения/устранения предпосылок для успеха внешней подрывной деятельности), с другой.



