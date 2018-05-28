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 Россия вмешивалась в выборы и референдумы в пяти странах-членах Альянса, - доклад Комитета по вопросам науки и технологий ПА НАТО

Россия в течение последних двух лет вмешивалась в выборы и референдумы в пяти странах-членах НАТО.

Об этом говорится в генеральном докладе Комитета по вопросам науки и технологий "Вмешательство России в процессы выборов и референдумов в государствах-членах НАТО", аннотацию которого приводит на своей странице в Facebook председатель парламентской делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат от БПП Ирина Фриз, передает Цензор.НЕТ .

Так, автор документа Сьюзан Дэвис (США) отмечает, что вмешательство анализируется на конкретных случаях в государствах-членах НАТО: США (президентские выборы 2016 г.), Соединенном Королевстве (референдум о Brexit 2016 г. и всеобщие выборы 2017 г.), Франции (президентские выборы 2017 г.), Германии (парламентские выборы 2017 г.), Испании (конституционный кризис, вызванный сецесионными процессами в Каталонии в 2017 г.).

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При этом, как отмечается, используется одна типовая схема: несанкционированное вмешательство в сети политических партий и правительственных структур; взлом личной и профессиональной почты, хищение персональных данных; системные выбросы похищенной информации с последующим массовым распространением в социальных медиа, тиражированием ботами, троллями и другими средствами; передача информации в публичное пространство прессой, которая находится под традиционным влиянием; формирование контролируемыми российским правительством органами ложной и лживой информации, которая подпитывает полемику и конспиративные темы; как результат, создание атмосферы неуверенности, хаоса и скандалов в обществах, которые были мишенью таких действий.

По мнению докладчика, путем такого вмешательства Россия преследует несколько целей: обострение уже существующей в обществах этих стран социальной напряженности; подрыв доверия граждан к либеральным демократическим институтам; продвижение личностей и политических групп, которые рассматриваются ею как доступные для российского влияния, и дискредитация тех, кто воспринимается как настроеные враждебно; создание атмосферы хаоса и неуверенности в западных странах.

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Как возможные меры реагирования Сьюзан Дэвис предлагает:

- в области избирательной инфраструктуры: предвыборные тестирование, сертификация систем для голосования, введения операций контроля и сверки результатов, отказ от машин электронного голосования;

- в области информационных систем: образования в заинтересованных структурах информационной службы системного характера, которая могла бы оказывать необходимую помощь всем персонала; выработка четких процедур оперативного реагирования на случаи вмешательства;

- в области средств массовой информации и социальных медиа: усиление ответственности предприятий средств массовой информации и технологий (принятия дополнительных мер для противодействия злоупотреблению злоумышленниками их сайтами); с одной стороны, и органов власти (обязанность информировать общественность о рисках вмешательства, недопущения/устранения предпосылок для успеха внешней подрывной деятельности), с другой.

Россия вмешивалась в выборы и референдумы в пяти странах-членах Альянса, - доклад Комитета по вопросам науки и технологий ПА НАТО 01
Россия вмешивалась в выборы и референдумы в пяти странах-членах Альянса, - доклад Комитета по вопросам науки и технологий ПА НАТО 02

Источник: https://censor.net.ua/n3068403
 
   
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А в Україні ці втручання ніколи і не припинялись.
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Невже и на однотурово-лохотуровые результаты 2014 года они повлияли? Не верю! Росія втручалася у вибори і референдуми в п'ятьох країнах-членах Альянсу, - доповідь Комітету з питань науки і технологій ПА НАТО - Цензор.НЕТ 4634 Скромный патриот, жилищный аскет и яркий сторонник Майдана Охындовский дал видсич злобным попыткам кримля и его огендам злочынной власти папередников в каком-либо втручанни в выборы за что и был награждён сыаочолым правдорубом высокой государственной наградой!
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Далі буде ще гірше. Ви самі впустили троянського коника.
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какие ваши доказательства ?
чуркин, что ли?
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Та ні, він хоче цей доклад з мокрими печатками, який повинні особисто йому передати і переконати щодо цих доказів. Але от незрозумілий його прапор і країна Росія втручалася у вибори і референдуми в п'ятьох країнах-членах Альянсу, - доповідь Комітету з питань науки і технологій ПА НАТО - Цензор.НЕТ 8526
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Так, автор документа Сьюзан Дэвис (США) отмечает, что вмешательство анализируется на конкретных случаях в государствах-членах НАТО: США (президентские выборы 2016 г.), Соединенном Королевстве (референдум о Brexit 2016 г. и всеобщие выборы 2017 г.), Франции (президентские выборы 2017 г.), Германии (парламентские выборы 2017 г.), Испании (конституционный кризис, вызванный сецесионными процессами в Каталонии в 2017 г.). Источник: https://censor.net.ua/n3068403
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Треба визнати, що у всіх цих випадках втручання були результати і наслідки. А от адекватної відповіді від країн ЄС досі нема, навпаки Німеччина просуває ПП2 і задоволена Сіменсом, дозволили Нідерландам допомогти у будівництві Керченського мосту, Ізраїль ремонтує і постачає запчастини для військових безпілотників...
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прошу не путать.
Украину и ее народ, с гопникакми и барыгами у власти,
которые так же состоят на довольствии Мордора.
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Экономическая целесообразность превалирует в странах ЕС . Если есть финансовая заинтересованность,то АДЕКВАТНОГО ответа России не будет,разве что, сотая по счёту, глубокая озабоченность.
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Россия вмешивалась в выборы и референдумы не в пяти странах, а во всем Мире.
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И останавливаться не собирается. Некому укоритить эти длинные, мохнатые лапы.
Россия запустила «африканский проект», в рамках которого в странах Африки, где должны пройти выборы в ближайшие два года, проходит мониторинг социально-политической ситуации и социологические опросы. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.
По информации газеты, этот проект финансирует бизнесмен Евгений Пригожин, которого в СМИ называют «поваром президента России Владимира путина».
«Подразумевается, что проект долгосрочный, примерно на два года. Ситуация в странах Африки нестабильная, выборы могут назначить неожиданно», - сказал собеседник газеты.Среди стран, в которых работа уже ведется, источники называет ЮАР, Мадагаскар и Кения. Толкьо в этом году выборы пройдут в 14 странах, среди них Ливия, Зимбабве, Чад. В основном там работают специалисты из Санкт-Петербурга, которые «стараются не афишировать свою работу».
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скоро russisches schwein выведут на чистую воду
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Вообще то в этом нет необходимости. Они всегда плавали на поверхности воды. Даже грязной
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Во время последних выборов канцлера Германии такое вмешательство ощутили на себе более миллиона избирателей Северной Рейн Вестфалии. Их просто письменно не уведомили о дате и месте избирательного участка, не говоря уже о том, чего просто не упомню - по почте не прислали приглашения. На вопросы, почем у так получилось, а это просто нонсенс для Германии, никто не смог толком ответить
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Нет сомнения,что страны Североатлантического Альянса базируясь на этой отчётности смогут в дальнейшем построить профессиональную защиту от вмешательства России в избирательные процессы. Нам об этом даже и не мечтать. НИ РАЗУ ВР не удосужилась даже включать этот чрезвычайно важный вопрос в повестку дня сессии. А ведь ,используя эти грязные методы,Россия вовсю рулит политическими процессами в Украине.
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Сегодня 100 годовщина образования АДР( Азербайджанская Демократическая(Джумхуриат)Республика.) 1918-1936гг. После захвта Баку(Бакы) 1920г.она воевала в высоких недоступных горах,на севере( сейчас часть осталась в Дагестане,отнятом).где до 1936г.советской власти не было.А вообще бои против массонского Кремля продолжались до 1938г.Тройки лютовали -судили,расстреливали,дома взрывали, а семьи переселяли за Урал.Были задействованы огромные силы.И в Баку каждый день "расстрельные"баржи плыли на о.Наргин( Янар гюн-Горящее Солнце пер с азэри.сейчас периименовали в какието хазарии?) Уничтожалась интеллигенция и патриоты.Мвд и Кгб в Баку уже состояли из 90% арабья( эр мэн?-ворованное слово)-они истребляли интеллигенцию.Первая демократическая Республика на востоке дала право выбора и женщинам.Флаг-Герб Республики -2 квадрата рождают Луну сейчас изменен.ЭТОТ ЗНАК БЫЛ НА МАКУШКАХ ВСЕХ СЛАВЯНСКИХ ХРАМАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ..Слава и Кавказу тоже.
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Азербайджанская делегация, участвовавшая в Парижской мирной конференции. Париж, 1919
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На примере Азербайджана можно посмотреть , как может быстр* прогрессировать страна без мордора. Будучи уже свободными , на равных , а не ультимативных со стороны кремля , строить торговые отношения с той же кацапией.
Как- то случайно нашла в инете фото центра Баку. Это просто фантастика! Там и эмиратам делать нечего.
А ведь это бывшая совдепия как и мы.
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Прекратите. Сынок первого секретаря ЦК компартии Азербайджана и члена Политбюро ЦК КПСС, унаследовавший в лучших традиціях халифата пост шаха от папаши, строит процветающую демократию Это как той, что организовывал прокацапские партии и вкладывал шекель в экономику Кацапстана, покупая карамельные мануфактуры будет бороться с российской агрессией. Ага! Щаз!
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Я верю фактам. Трубопровод в обход рашки один из них.
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і шо з того ...розслабтесь і отримуйте задоволення від російського газу ...
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теперь уже и бабке не ходи,
ясно как божий день,
что в Украине
Мордор уже ДВАЖДЫ как минимум решил исход выборов президентов в свою пользу.
и оба раза магических 54% , которых не было .
кидаловы и пидрахуевы и сейчас состоят в мордоровской кодле.
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молодцы. НО это же про НАТО. А что же потужные лиформаторы?
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Если есть неопровержимая констатация,значит будут запущены механизмы воздействия,сопротивления и наказания.
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А Вы считаете НАТО это проглотит? Вот тут и наивность.
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Сам факт появления отчёта это отрицает. Поживём-увидим.
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Ну, втулят еще какую то несущественную санкцию.
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и под лежачий камень вода не течет.
а вибирать надо тех, кого они реально боятся и начинается собачий вой власти и ее писак при первом же упоминании.
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- Россия не пропустила ни одних украинских выборов за 27 лет, так что она точно будет участвовать в президентских выборах 2019 года. Причем с таким финансированием, которого не будет ни у одного проукраинского кандидата. В том же году пройдут парламентские выборы, так что кого-то будут выдвигать в президенты с прицелом на Верховную Раду. На ряд украинских политиков у России есть компромат или способы их шантажировать. Однозначно будут использовать оккупированные территории для влияния на всю территорию страны. Если в Кремле поймут, что смогут получить там большой ресурс, то могут поспешить с передачей Донбасса обратно в состав Украины - возможно, даже до зимы 2018 года.(С)
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Всё верно,кроме "БУДЕТ участвовать". Вы разве не заметили,что УЖЕ участвует? И кто бы сомневался,что УЖЕ финансирует .
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Зачем им бамбас отдавать? Это веревка, на которой мы будем привязаны ещё долгие годы и не сможем с таким камнем никуда двигаться. Как это в Молдове , например.
Порошенко и без кремля победит вадинтур второй раз. Он сделал все для этого. У него свои мэры, свои главы областей, которые призваны дать определенный результат на выборах. Под ним все силовые структуры. А после выборов вся антипутенская риторика порошенко потихоньку испарится.
Это на Цензоре, если провести выборы, то порошенко получит один процент голосов и то от своих троллей. А в Украине есть огромное количество абсолютно обезбашенный людей с короткой памятью. И которые выбирают для себя между порошенко , бойко и рабиновичем.
Если президентом станет кто- то из этой мусорной кучи, нам трындец. Страна больше не выдержит, станет депрессивным государством без молодежи , страной пенсионеров и субсидантов.
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Взагалі то і зараз ми без молоді, та більшість пенсіонерів і до депресії недалеко. Але кого пропонуєте у президенти?
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Любой кроме этих троих будет лучше. Порошенко на определенном этапе сыграл свою роль. Плохую или хорошую - это второй вопрос. Нужно ему уходить
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Про Порошенко згоден, що повинен піти, щодо інших кандидатур, то всі вони дійсно сміттєва купа. Давайте іншу кандидатуру.
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не надо уходить, другие еще хуже, и потом перетряска команды, потом "ознайомлення", на работу времени не останется. Пусть тянет, да и охранять на одного меньше.
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А есть место в мире куда не всунула свой пятак эта свинья?
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ибо рано или поздно ей лупят по пятаку и больно Росія втручалася у вибори і референдуми в п'ятьох країнах-членах Альянсу, - доповідь Комітету з питань науки і технологій ПА НАТО - Цензор.НЕТ 6134 кстати сегодня ещё одна дата лупасения свино собакии- только катаной по жопе Окончание Цусимского сражения сдачей в плен остатков эскадры Рожественского Росія втручалася у вибори і референдуми в п'ятьох країнах-членах Альянсу, - доповідь Комітету з питань науки і технологій ПА НАТО - Цензор.НЕТ 5695
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Бабуся, а почему она дожна вмешиваться? У вас, свиней, это считается нормой?
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Несчастный... Я говорю тебе о преступлении и наказании. Все только шипят из своих норок, брызгают ядом- попадают капли. Вместо того, что бы всем миром настучать по сусалам да разобрать каждый свое.
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ну совок вон в стойло ставили 40 лет Росія втручалася у вибори і референдуми в п'ятьох країнах-членах Альянсу, - доповідь Комітету з питань науки і технологій ПА НАТО - Цензор.НЕТ 2169
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Дак это тянется ВСЮ историю. Ударили- отбежали, вернулись- пожалели. А росия тем временем, пока с ней игры играют, делает свое дело.
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ну судя по сокращению территории анчурии не удачно- 3й развал может и увидим Росія втручалася у вибори і референдуми в п'ятьох країнах-членах Альянсу, - доповідь Комітету з питань науки і технологій ПА НАТО - Цензор.НЕТ 1946
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дай Бог увидеть это

"престол утверждается правдою"
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Да небудет никакого развала. Слишком все на деньгах завязано. А все розказни- для успокоения. Сказочки, что бы на гарантов не сильно шумели.
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То есть у нас такой проблемы,как вмешательство России в избирательные кампании не существует? Знаете,это даже не смешно.
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Это проблема исключительно наша. Но никак не росии.
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Самое интересное, что гигантскую Сеть кацаПсинских троллей и хакеров раскрыл 16 летний ученик колледжа города Питтсбург,штат Пенсильвания,не какое там ФБР и ЦРУ и АНБ... Росія втручалася у вибори і референдуми в п'ятьох країнах-членах Альянсу, - доповідь Комітету з питань науки і технологій ПА НАТО - Цензор.НЕТ 1692
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Надо вмешательство в выборы приравнять к вооружённому нападению на страну НАТО, а дальше действовать немедленно так, как написано в статье 5 Договора:
Статья 5
"Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону... окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся... подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона".
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там всё очень бюрократизировано- медленно машинка НАТО срабатывает Но если работает то летят всякие муамеры с садамиями на бал к Люцеферу Росія втручалася у вибори і референдуми в п'ятьох країнах-членах Альянсу, - доповідь Комітету з питань науки і технологій ПА НАТО - Цензор.НЕТ 5557
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Значит, парашу перемелят в фарш медленно, но верно.
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Две колоны с бронетехникой движутся из Германии в Польшу...,ответочка Трампа будет не только в Сирии...
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До організації і проведення "майдану" і післямайданних "виборів президента" на Україні, також були причетні багато країн.....................
І - що???
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Да, да, 5 миллиардов, печеньки, наколотые апельсины. И ничего
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ага то то население пампася и лугандия на КПВП к хунте стадом ломятси за пожрать Росія втручалася у вибори і референдуми в п'ятьох країнах-членах Альянсу, - доповідь Комітету з питань науки і технологій ПА НАТО - Цензор.НЕТ 6297
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Андруша !!! Досить нам росіські методички постити.
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А про референдум в Нидерландах почему не вспомнили в статье?
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Между "ихтамнет" и "их там больше нет" - огромная разница.
Первое означает агрессию и убийство местных жителей. Второе - пресечение агрессии, умиротворение.
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Енакиевский прахфесар с двумя ходками на Зону со своей донбасской шоблой тоже стал "президентом" в 2010 году благодаря кацапам. Пупкин ввиди, бна нах.
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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это та же агрессия и гибридная война
чекисты у руля - это их ремесло и источник на хлеб с маслом
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия вмешивалась в выборы и референдумы в пяти странах-членах Альянса, - доклад Комитета по вопросам науки и технологий ПА НАТО
 
 
 
 
 
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