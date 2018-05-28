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 Сегодня в Московском горсуде состоятся прения в деле Сущенко, - Фейгин

В понедельник, 28 мая в 12:00 в Московском городском суде состоится заседание по делу незаконно задержанного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, на котором пройдут прения сторон обвинения и защиты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Укринформу" общественный защитник украинца Марк Фейгин.

"Напомню, что 28 мая пройдут прения в деле Сущенко. После чего – последнее слово Романа Владимировича. И суд уйдет на написание приговора. В среднем это может длиться 2-3 недели. То есть приговор по делу Сущенко может появиться в середине июня. Подчеркну, что это лишь некие умозрительные предположения", - сказал Фейгин.

Однако, по его словам, здесь влияние могут оказать многие факторы, в том числе и чемпионат мира по футболу, начинающийся 14 июня в России. "Это может как ускорить процесс, в случае если российское руководство захочет продемонстрировать свою "добрую волю", так и затянуть его, если все переключатся на решение организационных проблем мундиаля, оставив в стороне всё остальное", - считает Фейгин.

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Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подсудимый находится под стражей. Сущенко свою вину не признал в полном объеме.

Источник: https://censor.net.ua/n3068400
 
 
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Сущенко журналіст і знав суть терористичної росії, але приїхав туди у приватних справах (для чого?). Звичайно, що його треба захищати.
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Треба, але впершу чергу захист мають отримати викрадені з території України.
Цей сам поїхав, мав розуміти..
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Так Фейгин же больше не адвокат. Петя нашел ему должность?
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Странно, что в такой большой стране осталось всего 130 деятелей культуры и учёных , которые призвали освободить Сенцова !!
А что, остальные уже покинули страну? Докатились-на 140 млн. всего 130 деятелей-по одному на миллион! Или это только тех, у кого совесть и достоинство есть? А остальные-прикормленных преступники... как их сцарь ху*** ло ?
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСегодня в Московском горсуде состоятся прения в деле Сущенко, - Фейгин
 
 
 
 
 
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