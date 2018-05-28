 Сегодня в Московском горсуде состоятся прения в деле Сущенко, - Фейгин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Укринформу" общественный защитник украинца Марк Фейгин.

"Напомню, что 28 мая пройдут прения в деле Сущенко. После чего – последнее слово Романа Владимировича. И суд уйдет на написание приговора. В среднем это может длиться 2-3 недели. То есть приговор по делу Сущенко может появиться в середине июня. Подчеркну, что это лишь некие умозрительные предположения", - сказал Фейгин.

Однако, по его словам, здесь влияние могут оказать многие факторы, в том числе и чемпионат мира по футболу, начинающийся 14 июня в России. "Это может как ускорить процесс, в случае если российское руководство захочет продемонстрировать свою "добрую волю", так и затянуть его, если все переключатся на решение организационных проблем мундиаля, оставив в стороне всё остальное", - считает Фейгин.

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Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подсудимый находится под стражей. Сущенко свою вину не признал в полном объеме.