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 Политика Украины
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 Чубаров: Похищенный в оккупированном Крыму Эрвин Ибрагимов жив и продолжает бороться

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что член исполнительного совета Всемирного Конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов, которого похитили в оккупированном Крыму в 2016 году, жив и продолжает бороться.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом он сказал в своем вступительном слове перед началом футбольного матча в поддержу Эрвина Ибрагимова в Киеве 27 мая.

"Ему был 31 год, когда его выкрали. Вот уже два года мы не знаем его судьбу. Мы верим и исходим из того, что Эрвин жив и борется. Рано или поздно мы все вернемся. Мы обязательно дождемся и Эрвина, и других наших соотечественников. Мы обязательно будем в Крыму", – сказал Чубаров.

В мае 2016 года в Бахчисарае неизвестные похитили члена исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как два человека в форме российских дорожных инспекторов остановили машину Ибрагимова и затащили его в свой микроавтобус.

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Крымская правозащитная группа предполагает, что похищение совершили российские оккупанты или подконтрольные им парамилитарные группы.

Российское так называемое управление Следственного комитета России по Крыму возбудило уголовное дело о похищении, однако информация о местонахождении Эрвина Ибрагимова по сей день отсутствует.

Источник: https://censor.net.ua/n3068399
 
 
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Пройшло два роки і чесно сказати важко вірити, що він живий. Зазвичай російські окупанти вбивають.
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федеральная служба бандитов-на ее фоне гестапо померкло
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧубаров: Похищенный в оккупированном Крыму Эрвин Ибрагимов жив и продолжает бороться
 
 
 
 
 
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