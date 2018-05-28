 Глава МИД Польши назвал ситуацию между Украиной и Венгрией "семейной ссорой": Здесь мог бы быть полезен генсек НАТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал 112.ua со ссылкой на Рolsatnews.

Ситуацию с Венгрией и Украиной Чапутович назвал "семейной ссорой".

"Я думаю, что это семейная ссора, надо ознакомиться с этим вопросом и предложить решение, которое развенчает любые сомнения. Возможно, третья сторона была бы здесь полезна – например, генеральный секретарь НАТО, я думаю, что у него есть некоторые инструменты для решения этого вопроса", - отметил Чапутович, пишет издание.

Он также сообщил, что несколько дней назад обсуждал эту проблему с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

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Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия инициирует пересмотр программ поддержки НАТО для Украины. В частности, венгерское правительство направило союзникам по НАТО документ, в котором доказывает, что "реформирование Украины провалилось".

В такой способ руководство Венгрии выражает протест относительно языковой статьи украинского закона об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года. В Венгрии видят в законе нарушения прав венгерского меньшинства. Переходные положения закона предусматривают постепенное увеличение количества учебных предметов, которые изучаются на украинском языке.

В апреле Венгрия в третий раз заблокировала министерскую комиссию Украина-НАТО. А министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал заблокировать участие президента Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.