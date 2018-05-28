 Глава МИД Польши назвал ситуацию между Украиной и Венгрией "семейной ссорой": Здесь мог бы быть полезен генсек НАТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал 112.ua со ссылкой на Рolsatnews.
Ситуацию с Венгрией и Украиной Чапутович назвал "семейной ссорой".
"Я думаю, что это семейная ссора, надо ознакомиться с этим вопросом и предложить решение, которое развенчает любые сомнения. Возможно, третья сторона была бы здесь полезна – например, генеральный секретарь НАТО, я думаю, что у него есть некоторые инструменты для решения этого вопроса", - отметил Чапутович, пишет издание.
Он также сообщил, что несколько дней назад обсуждал эту проблему с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия инициирует пересмотр программ поддержки НАТО для Украины. В частности, венгерское правительство направило союзникам по НАТО документ, в котором доказывает, что "реформирование Украины провалилось".
В такой способ руководство Венгрии выражает протест относительно языковой статьи украинского закона об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года. В Венгрии видят в законе нарушения прав венгерского меньшинства. Переходные положения закона предусматривают постепенное увеличение количества учебных предметов, которые изучаются на украинском языке.
В апреле Венгрия в третий раз заблокировала министерскую комиссию Украина-НАТО. А министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал заблокировать участие президента Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.
И венгры лишь выполняют данную им установку.
Похоже на анекдот, когда кацап проходит мимо двора, где господарь-украинец сидит за столом и аппетитно уплетает сало с цибулькой. А рядом сидит без привязи здоровенный пёс.
И так кацапу захотелось сала, что он из-за паркана спросил: - Эй, хохол! Не угостишь ли салом?
- Та, чого ж - пригощу!
- И лучка дашь?
- Та, чого ж - и цибульки дам!
- Так я зайду? - Та, заходь...
Кацап открывает калитку и делает шаг. Пёс подымается на ноги и угрожающе рычит.
Кацап: - Ой!.. -Да, как же я войду? Собака же...
В ответ господарь сокрушённо разводит руками: - Так, ото ж!!
Невже всі угорці хворі?Що за пошесть така на них? Тут вже МОЗ повинен втрутитись,а не НАТО,бо схоже на епідемію
те еще лидеры - разруливатели....побесятся венгры и заглохнут.
Только время и холодильник - наши помощники. 😄 Тогда - сссровской идеологией было пропитано буквально всё, каждый вздох и каждый помысл. Понятно шо, всё сссровскок население и лагерей тоже - было поделённое на две части: те которые одобрям и на репрессированных.
Это остатки динозавров сейчас в Венгрии - карёжась сдыхают. Покусанные советами и подпитаны финансово кремлёвским фюрером , они свой яд по крови передали.
Оглянитесь вокруг - сколько вокруг нас зомби ходит. А мы - за четыре года ухитрились перевернуть историю почти всей Европы. Так что прорвёмся , всё будет нормально 😀
Х.йло руками венгров совершает доёпки - а вся гей-ропа толерантно пляшет под дудку...
срань...