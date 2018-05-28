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 Политика Украины
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 Глава МИД Польши назвал ситуацию между Украиной и Венгрией "семейной ссорой": Здесь мог бы быть полезен генсек НАТО

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает, что генсек НАТО Йенс Столтенберг может вмешаться в ситуацию с попыткой Венгрии заблокировать евроатлантическую интеграцию Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал 112.ua со ссылкой на Рolsatnews.

Ситуацию с Венгрией и Украиной Чапутович назвал "семейной ссорой".

"Я думаю, что это семейная ссора, надо ознакомиться с этим вопросом и предложить решение, которое развенчает любые сомнения. Возможно, третья сторона была бы здесь полезна – например, генеральный секретарь НАТО, я думаю, что у него есть некоторые инструменты для решения этого вопроса", - отметил Чапутович, пишет издание.

Он также сообщил, что несколько дней назад обсуждал эту проблему с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это недопустимо, - делегаты Литвы и Канады в ПА НАТО выступили против блокирования Венгрией сотрудничества Альянса с Украиной

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия инициирует пересмотр программ поддержки НАТО для Украины. В частности, венгерское правительство направило союзникам по НАТО документ, в котором доказывает, что "реформирование Украины провалилось".

В такой способ руководство Венгрии выражает протест относительно языковой статьи украинского закона об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года. В Венгрии видят в законе нарушения прав венгерского меньшинства. Переходные положения закона предусматривают постепенное увеличение количества учебных предметов, которые изучаются на украинском языке.

В апреле Венгрия в третий раз заблокировала министерскую комиссию Украина-НАТО. А министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал заблокировать участие президента Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3068395
 
 
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И вроде Венгрия, а шиза чисто кацапская Глава МИД Польши назвал ситуацию между Украиной и Венгрией "семейной ссорой": Здесь мог бы быть полезен генсек НАТО - Цензор.НЕТ 8801
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Вони, у свій час, втекли з мухосранська від Орди в придунайську долину. В них теж "зайва хромосома". Мадяри завжди ненавиділи українців і демонстрували свою зверхність. Про яку сімейну сварку може йти мова?
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Гірше мад'ярів у другу світову небуло. Мій батько розказував, коли німці відступали то майже громадянське населення не чіпали і лише "матка, млеко-яйкі" а от коли заходили в село мад'яри, то все населення ховалось бо забирали все, в тім числі і молодих хлопців.
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Зато акции-облигации одни - газпромовские.
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"семейная ссора" была б тогда, если б Украина была членом "натовской семьи", а пока это называется "натовский выпендреж", ибо сама"натовская семья" ,если б захотела, то членов венгерских йобико-усирятовых поставила б на место мигом...самому НАТО выгодна вонь венгерского натовского члена ,на Украину...
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Похоже, что так и есть. Никто и не собирался Украину евроатлантически интегрировать.
И венгры лишь выполняют данную им установку.
Похоже на анекдот, когда кацап проходит мимо двора, где господарь-украинец сидит за столом и аппетитно уплетает сало с цибулькой. А рядом сидит без привязи здоровенный пёс.
И так кацапу захотелось сала, что он из-за паркана спросил: - Эй, хохол! Не угостишь ли салом?
- Та, чого ж - пригощу!
- И лучка дашь?
- Та, чого ж - и цибульки дам!
- Так я зайду? - Та, заходь...
Кацап открывает калитку и делает шаг. Пёс подымается на ноги и угрожающе рычит.
Кацап: - Ой!.. -Да, как же я войду? Собака же...
В ответ господарь сокрушённо разводит руками: - Так, ото ж!!
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ще не знайшли ...., принаймні ще дуже багато таких (((
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Особливих поступок для Угорщини не може бути. Але є можливість для Угорщини укласти особливі угоди стосовно навчання закарпатських угорців в Україні, бо це більш цивілізовано ніж закривати очі на те, що ці угорці не можуть вивчити іноземні мови.
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А чому угорці не можуть вивчати іноземні мови?У них зайва хромосома чи спеціальна щелепа заважає?Ну тоді це дефект розвитку,для таких людей у нас є спецшколи і спеціальні методики навчання.Таким людям і довідку видають про інвалідність,і пенсію виплачують.
Невже всі угорці хворі?Що за пошесть така на них? Тут вже МОЗ повинен втрутитись,а не НАТО,бо схоже на епідемію
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от тока секов тут не хватало....
те еще лидеры - разруливатели....побесятся венгры и заглохнут.
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Бывшие страны соцлагеря... Так трудно выветрить этот лагерь из голов - практически невозможно !!
Только время и холодильник - наши помощники. 😄 Тогда - сссровской идеологией было пропитано буквально всё, каждый вздох и каждый помысл. Понятно шо, всё сссровскок население и лагерей тоже - было поделённое на две части: те которые одобрям и на репрессированных.
Это остатки динозавров сейчас в Венгрии - карёжась сдыхают. Покусанные советами и подпитаны финансово кремлёвским фюрером , они свой яд по крови передали.
Оглянитесь вокруг - сколько вокруг нас зомби ходит. А мы - за четыре года ухитрились перевернуть историю почти всей Европы. Так что прорвёмся , всё будет нормально 😀
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Яка така "...ситуацію між Україною та Угорщиною..."

Х.йло руками венгров совершает доёпки - а вся гей-ропа толерантно пляшет под дудку...

срань...
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Та не, спасибо ребята, нафиг мне сдалась такая семейка. То одних на браться записывали, теперь вот этих. Нет уж, это конфликт между соседями, никаких "семей".
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Лишить всех мадьяр гражданства и выслать нахуй в венгрию. Беспокоятся о венгроязычных - пусть забирают.
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Навіщо? Просто плоставити перед фактом, аба, або. Не відмовляєтесь від утлевела, значить втрачаєте наш паспорт. Живіть в Україні на правах іноземців, це ваш вибір, а іноземцям ми нічого не винні...
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никакого конфликта нет, есть резолюция ПАСЕ и Украина ее придерживается, а вот Венгрия плевала на ПАСЕ и гнет свою дудку, о чем это тело говорит? какой такой семейный ссор?
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава МИД Польши назвал ситуацию между Украиной и Венгрией "семейной ссорой": Здесь мог бы быть полезен генсек НАТО
 
 
 
 
 
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