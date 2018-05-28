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Все про:КНДР (474) переговоры (3458) США (13757) Ким Чен Ын (92) Трамп (1818)

 Делегация США провела встречу с руководством КНДР для организации саммита с участием Трампа и Ким Чен Ына

Представители администрации президента США Дональда Трампа провели встречу с северокорейским руководством и договорились о последующем взаимодействии в контексте организации саммита с участием президента США и лидера КНДР.

Об этом сообщил в воскресенье глава Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Наша группа из Соединенных Штатов прибыла в Северную Корею, чтобы осуществить подготовку саммита между Ким Чен Ыном и мной. Я действительно верю, что Северная Корея имеет замечательный потенциал и однажды станет великой нацией в экономическом и финансовом плане. Ким Чен Ын согласен на такое. Это произойдет!" - написал глава Белого дома.

В Государственном департаменте уточнили, что официальные представители США провели встречу с руководством КНДР в демилитаризованной зоне (ДМЗ), расположенной между двумя Кореями. Запланировано также продолжение переговоров в начале следующей недели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп отменил саммит с КНДР, поскольку не видел возможности успеха переговоров - Помпео

Как сообщалось, накануне состоялась незапланированная встреча между президентом Южной Кореи Муном Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. После нее официальный Пхеньян подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, а также намерение принять участие в запланированной на 12 июня встрече с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Американские дипломаты прибыли в КНДР для подготовки встречи Трампа с Ыном, - The Washington Post

Вместе с тем, в пятницу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила об отправке передовой группы администрации США в Сингапур для организации саммита, запланированного на 12 июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3068394
 
 
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Ну отак би й відразу.......................а то починають там................... Делегация США провела встречу с руководством КНДР для организации саммита с участием Трампа и Ким Чен Ына - Цензор.НЕТ 8650
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вот тебя ватник спросить забыли как нужно было Делегация США провела встречу с руководством КНДР для организации саммита с участием Трампа и Ким Чен Ына - Цензор.НЕТ 8074
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він не ватнік і пуцина він не любить...
він всього лише ненавидить нациків та майданівців.
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Та не переймайся ти так , андруша.. Спочатку вгамують підсвинка ина, а потім вже й до утилізації хуйла черга дійде..
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Я действительно верю, что Северная Корея имеет замечательный потенциал и однажды станет великой нацией в экономическом и финансовом плане. Ким Чен Ын согласен на такое. Это произойдет!" - написал глава Белого дома.

Трамп- клоун...
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набивається в друзі до Ина, нахвалює його...
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посміховисько, а не президент
і майже по всіх країнах така невтішна статистика
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его любовь к хуйлу меня убивает наповал.
кроме как у москалей шо та на него есть,
я больше ничем ето обьяснить не могу.
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слава богу он не сцарь - есть Конгресс и много адекватных людей там.
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Бажаю насолоджуватись щодня...
Можна і гарячим чаєм.
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Нужно провести расследование, откуда вообще то ядерное оружие взялось у Северной Кореи .Там сто процентов Кремль замешан , а в друзьях у ына точно вова
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Кондитер за встречу заплатил вместо Ына....кажись 400 000
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не думаю, шо доня повелся бы на 400 000...
он за шлюху пощупать платит 130 000
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Та то сказки Кремлевского Леса Делегація США провела зустріч із керівництвом КНДР для організації саміту за участю Трампа та Кім Чен Ина - Цензор.НЕТ 6672Госдеп готовит все встречи,и никто больше...уже прочитал..
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Гадский адвокат наживается на теле Трампа Делегація США провела зустріч із керівництвом КНДР для організації саміту за участю Трампа та Кім Чен Ина - Цензор.НЕТ 2607
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Немного о коррупции....
Плешивый педофил Кремля зарабатывает в сутки столько,сколько Кондитер заработал за всю свою жизнь.....
В СУТКИ..............
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Аргентинский Кокаин Кремля "засветился" в Голландии, Италии и Франции и очень в нехорошем свете для некоторых западных политиков....очень нехорошем...,но об этом напишу вечером...
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Штаты, с приходом Трампа, расставляют все точки над «ы» и это видно по северокорейской ядерной проблеме, где отброшены в сторону намеки и целые килотонны «озабоченности». Там работает ультимативный вариант: или откажетесь от ЯО и выведете его за пределы страны, или мы его уничтожим прямо там, где оно есть. С Ираном - то же самое. Знаменитая речь госсекретаря Помпео с 12-ю пунктами ультиматума Ирану, возвращает диалог в конструктивное русло, ибо договоренности с Обамой дали повод Тегерану развернуть просто невероятную агрессивную Активность на Ближнем Востоке и в Заливе.

Теперь все это зафиксировано в пункты требований Ирану с общим предложением - убраться в свои границы и строить то, что им нравится, в рамках Ирана. В противном случае, Тегерану обещано уничтожение всего того террористического корпуса, который он развернул от Йемена до Ливана. И примерно то же самое, постепенно вырисовывается в отношение РФ. В любом случае, пока идет словесная перепалка, в Польшу, страны Залива и на Дальний Восток, подтягиваются силы и средства, способные обеспечить ту самую безопасность. То есть, вернулась четкость определений опасности и мер ее нейтрализации. Нам это понятно и близко.
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хоть и Восток дело тонкое все равно правильно,а то кацапье уже обоссалось от радости что американцам кто то соли сыпет
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Нормально Трамп нагинает хомячка. Наконец-то в Америку пришел реальный политик.

Это не черная Бабама, которая пришла во власть на волне мультиидиотизма и толерантонсти, трахнув экономику США на 10 лишних трл долга ( рекорд, типа), нагнув средний рабочий класс во имя армии разномастных бездельников, проимев во внешней политики все, что только можно проиметь. Тут же всякая рань по всему миру подняла голову. И уступил всем, кто попросил. А чо, американец еще поработает, так что подходи, пригрею. Когда добрая Австралия отказала очередной партии в пару сотен тысяч "беженцев" в австралийском паспорте, добрый, популярный у холопов Бабама их принял в США. А че, у нас места хватит для всех. И работать не надо, ребята, это наш, демократов, жирный бизнес. Неудивительно, что даже през каких-то маленьких Филиппин и то идиотом назвал Бабаму, сказав, что с ним невозможно иметь дела. Бабама свалил, а Трампу теперь разгребать эти кучи, Бабама у быдла хороший, а Трамп чмо и клоун.
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Для нас все хорошо, что плохо для путина . Но вот , несмотря на более понятную риторику Трампа, все- таки нефть при обамыче было уже тридцать, а сейчас уж не знаю, но когда пару дней назад смотрела - была 77 Брент .
Я не могу судить о внутриамериканских проблемах, но вот мне кажется, что высокий Брент 6ивелирует другие санкции для рассеи. Они теряют там или вообще уже не теряют, научились действовать в обход санкций., но поднимают свои деньги на высокой нефти. Построенный в оккупированном крыму мост, которого не должно было быть, если б санкции действовали и есть главное тому свидетельство.
Я вот думаю, что и ес по этому поводу хотят снимать эти санкции, так как видят, что эффект сомнительный, а растёт капитал посредников.
Что касается популярности Трампа, то вот есть у нас друзья , они граждане США, но живут в ес , они музыканты классическую музыку исполняют, у них просто в ес есть больше работы. Голосовать летают всегда , так они были за Обаму , но теперь вот изменили своё мнение кардинально, но вот говорят, что если в штатах где- то даже выскажутся за Трампа , то можно и по голове получить, настолько его ненавидят американцы. Вот не знаю , насколько это преувеличено.
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДелегация США провела встречу с руководством КНДР для организации саммита с участием Трампа и Ким Чен Ына
 
 
 
 
 
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