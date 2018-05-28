 Делегация США провела встречу с руководством КНДР для организации саммита с участием Трампа и Ким Чен Ына

Об этом сообщил в воскресенье глава Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Наша группа из Соединенных Штатов прибыла в Северную Корею, чтобы осуществить подготовку саммита между Ким Чен Ыном и мной. Я действительно верю, что Северная Корея имеет замечательный потенциал и однажды станет великой нацией в экономическом и финансовом плане. Ким Чен Ын согласен на такое. Это произойдет!" - написал глава Белого дома.

В Государственном департаменте уточнили, что официальные представители США провели встречу с руководством КНДР в демилитаризованной зоне (ДМЗ), расположенной между двумя Кореями. Запланировано также продолжение переговоров в начале следующей недели.

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Как сообщалось, накануне состоялась незапланированная встреча между президентом Южной Кореи Муном Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. После нее официальный Пхеньян подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, а также намерение принять участие в запланированной на 12 июня встрече с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре.

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Вместе с тем, в пятницу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила об отправке передовой группы администрации США в Сингапур для организации саммита, запланированного на 12 июня.