 Делегация США провела встречу с руководством КНДР для организации саммита с участием Трампа и Ким Чен Ына

Об этом сообщил в воскресенье глава Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Наша группа из Соединенных Штатов прибыла в Северную Корею, чтобы осуществить подготовку саммита между Ким Чен Ыном и мной. Я действительно верю, что Северная Корея имеет замечательный потенциал и однажды станет великой нацией в экономическом и финансовом плане. Ким Чен Ын согласен на такое. Это произойдет!" - написал глава Белого дома.
В Государственном департаменте уточнили, что официальные представители США провели встречу с руководством КНДР в демилитаризованной зоне (ДМЗ), расположенной между двумя Кореями. Запланировано также продолжение переговоров в начале следующей недели.
Как сообщалось, накануне состоялась незапланированная встреча между президентом Южной Кореи Муном Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. После нее официальный Пхеньян подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, а также намерение принять участие в запланированной на 12 июня встрече с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре.
Вместе с тем, в пятницу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила об отправке передовой группы администрации США в Сингапур для организации саммита, запланированного на 12 июня.
він всього лише ненавидить нациків та майданівців.
Трамп- клоун...
і майже по всіх країнах така невтішна статистика
кроме как у москалей шо та на него есть,
я больше ничем ето обьяснить не могу.
Можна і гарячим чаєм.
он за шлюху пощупать платит 130 000
Плешивый педофил Кремля зарабатывает в сутки столько,сколько Кондитер заработал за всю свою жизнь.....
В СУТКИ..............
Теперь все это зафиксировано в пункты требований Ирану с общим предложением - убраться в свои границы и строить то, что им нравится, в рамках Ирана. В противном случае, Тегерану обещано уничтожение всего того террористического корпуса, который он развернул от Йемена до Ливана. И примерно то же самое, постепенно вырисовывается в отношение РФ. В любом случае, пока идет словесная перепалка, в Польшу, страны Залива и на Дальний Восток, подтягиваются силы и средства, способные обеспечить ту самую безопасность. То есть, вернулась четкость определений опасности и мер ее нейтрализации. Нам это понятно и близко.
Это не черная Бабама, которая пришла во власть на волне мультиидиотизма и толерантонсти, трахнув экономику США на 10 лишних трл долга ( рекорд, типа), нагнув средний рабочий класс во имя армии разномастных бездельников, проимев во внешней политики все, что только можно проиметь. Тут же всякая рань по всему миру подняла голову. И уступил всем, кто попросил. А чо, американец еще поработает, так что подходи, пригрею. Когда добрая Австралия отказала очередной партии в пару сотен тысяч "беженцев" в австралийском паспорте, добрый, популярный у холопов Бабама их принял в США. А че, у нас места хватит для всех. И работать не надо, ребята, это наш, демократов, жирный бизнес. Неудивительно, что даже през каких-то маленьких Филиппин и то идиотом назвал Бабаму, сказав, что с ним невозможно иметь дела. Бабама свалил, а Трампу теперь разгребать эти кучи, Бабама у быдла хороший, а Трамп чмо и клоун.
Я не могу судить о внутриамериканских проблемах, но вот мне кажется, что высокий Брент 6ивелирует другие санкции для рассеи. Они теряют там или вообще уже не теряют, научились действовать в обход санкций., но поднимают свои деньги на высокой нефти. Построенный в оккупированном крыму мост, которого не должно было быть, если б санкции действовали и есть главное тому свидетельство.
Я вот думаю, что и ес по этому поводу хотят снимать эти санкции, так как видят, что эффект сомнительный, а растёт капитал посредников.
Что касается популярности Трампа, то вот есть у нас друзья , они граждане США, но живут в ес , они музыканты классическую музыку исполняют, у них просто в ес есть больше работы. Голосовать летают всегда , так они были за Обаму , но теперь вот изменили своё мнение кардинально, но вот говорят, что если в штатах где- то даже выскажутся за Трампа , то можно и по голове получить, настолько его ненавидят американцы. Вот не знаю , насколько это преувеличено.