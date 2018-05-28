 Враг за сутки 22 раза нарушил режим прекращения огня, 2 украинских воинов получили ранения. 3 оккупанта уничтожены, 3 - ранены, - ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.
"За прошедшие сутки, 27 мая, интенсивность боевых действий значительно уменьшилась. Российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня 22 раза, из них 4 раза применяли тяжелое вооружение. Наши войска давали адекватный ответ противнику", - сказано в сообщении.
По данным ООС, на горловском направлении боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Светлодарск, Зайцево и Новгородское. На донецком направлении - вблизи Шахты Бутовка, Красногоровки и Марьинки.
Вместе с тем отмечается, что имело место обострение ситуации на мариупольском направлении в районах населенных пунктов Павлополь, Водяное и Широкино: "Вчера, около 19:00, во время короткого боестолкновения вблизи населенного пункта Павлополь, врагу нанесен урон. По уточненным данным трое оккупантов уничтожены и трое ранены. В то же время, судьба одного военнослужащего Объединенных сил пока неизвестна. Обстоятельства исчезновения военнослужащего выясняются, принимаются меры по его розыску".
"Во время боевых действий за прошедшие сутки двое наших воинов получили ранения, их безотлагательно эвакуировали в госпиталь. С начала текущих суток, 28 мая, потерь нет", - сообщили в ООС.
Хлопці помирають..
Нехай Господь береже українське військо.
украинское общество в большинстве своем не радикальное, не жесткое. Оно пережило кучу войн, революций и кризисов, поэтому где-то на генетическом уровне в нем сидит стремление к стабильности. Одна из базовых причин высокой поддержки любого президента состоит как раз в том, что он обеспечит стабильность. Обеспечил людям возможность хотя бы 5лет пожить в спокойной стране.
Зажмуренным оркам: земля бетоном
Но вчерашняя лента новостей сообщала и о двух погибших сбушниках..(
Немає в мене хати на селі.
А так охоче звів би при нагоді!
І мав би хоч який там шмат землі
і двох рабів-рашистів... От і годі!
Щоб щастям необділеним вважати
себе.... у цьому плинному житті.
Щоб рузькі вміли сіяти і жати,
а не стріляти у моїх братів
.
2 . Росія , не дивлячись на свої прагнення відродитися новою імперією , потерпить крах. Її чекає ізоляція і самодержавство. Але російський імператор протримається на троні тільки 2 роки і піде з ганьбою. Сама Росія продовжить своє існування , але вже без частини земель на півдні і сході. Більшість російських провінцій стануть вільними від опіки Москви і входитимуть у державу російське на правах незалежних територій.
3 . На Київський престол зійде князь , за часів якого почнеться відродження України , країна може навіть змінити назву. Крим після 3 років перебування під пануванням Москви остаточно повернеться в лоно України , але вже як земля кримських татар.
4 . Європа розділиться на два табори - Західний і Східний , але розпаду Євросоюзу не буде. У східне об'єднання увійдуть майже всі східнослов'янські країни : Польща , Чехія , Словаччина , Білорусь , Литва , Латвія , Естонія , Молдова , Україна , Угорщина , Румунія.
5 . Янукович помре в 2019 році , правитель Росії Володимир Путін переживе його на 20 років. Білоруського правителя Олександра Лукашенко чекає насильницька смерть через 2 роки.