 Враг за сутки 22 раза нарушил режим прекращения огня, 2 украинских воинов получили ранения. 3 оккупанта уничтожены, 3 - ранены, - ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.

"За прошедшие сутки, 27 мая, интенсивность боевых действий значительно уменьшилась. Российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня 22 раза, из них 4 раза применяли тяжелое вооружение. Наши войска давали адекватный ответ противнику", - сказано в сообщении.

По данным ООС, на горловском направлении боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Светлодарск, Зайцево и Новгородское. На донецком направлении - вблизи Шахты Бутовка, Красногоровки и Марьинки.

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Вместе с тем отмечается, что имело место обострение ситуации на мариупольском направлении в районах населенных пунктов Павлополь, Водяное и Широкино: "Вчера, около 19:00, во время короткого боестолкновения вблизи населенного пункта Павлополь, врагу нанесен урон. По уточненным данным трое оккупантов уничтожены и трое ранены. В то же время, судьба одного военнослужащего Объединенных сил пока неизвестна. Обстоятельства исчезновения военнослужащего выясняются, принимаются меры по его розыску".

"Во время боевых действий за прошедшие сутки двое наших воинов получили ранения, их безотлагательно эвакуировали в госпиталь. С начала текущих суток, 28 мая, потерь нет", - сообщили в ООС.





