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 Враг за сутки 22 раза нарушил режим прекращения огня, 2 украинских воинов получили ранения. 3 оккупанта уничтожены, 3 - ранены, - ООС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.

"За прошедшие сутки, 27 мая, интенсивность боевых действий значительно уменьшилась. Российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня 22 раза, из них 4 раза применяли тяжелое вооружение. Наши войска давали адекватный ответ противнику", - сказано в сообщении.

По данным ООС, на горловском направлении боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Светлодарск, Зайцево и Новгородское. На донецком направлении - вблизи Шахты Бутовка, Красногоровки и Марьинки.

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Вместе с тем отмечается, что имело место обострение ситуации на мариупольском направлении в районах населенных пунктов Павлополь, Водяное и Широкино: "Вчера, около 19:00, во время короткого боестолкновения вблизи населенного пункта Павлополь, врагу нанесен урон. По уточненным данным трое оккупантов уничтожены и трое ранены. В то же время, судьба одного военнослужащего Объединенных сил пока неизвестна. Обстоятельства исчезновения военнослужащего выясняются, принимаются меры по его розыску".

"Во время боевых действий за прошедшие сутки двое наших воинов получили ранения, их безотлагательно эвакуировали в госпиталь. С начала текущих суток, 28 мая, потерь нет", - сообщили в ООС.

Враг за сутки 22 раза нарушил режим прекращения огня, 2 украинских воинов получили ранения. 3 оккупанта уничтожены, 3 - ранены, - ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3068393
 
 
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Останніми днями в нас постійні втрати..
Хлопці помирають..
Нехай Господь береже українське військо.
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А не кажется ли Вам что топчась на месте наши ВСУ за четыре года из за нерешительности правительства потеряли больше воинов чем если бы вели наступательные действия освобождая нашу землю.А соболезнования свои пускай правительство забьет себе в дупу,гнать их надо радикально.
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При наступі втрати бійців будуть у десять разів більше, припиниться допомога заходу, бо порушать Мінські угоди. Також неактуальним стануть санкції заходу до росії. Але суть війни росії на Донбасі це утримання Криму, де також величезна кількість російських військ.
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небоевые потери около 1000 за год ...Пропавшими без вести называются порядка полутора тысячи человек», - сообщил в эфире украинского телеканала «24» председатель центра содействия освобождению пленных и заложников при Службе безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит Как сказал Эйнштейн, тем, кто с удовольствием шагает строем, головной мозг дан по ошибке, хватило бы и спинного.таланты гении программы ... Всегда есть определенные группы граждан, как правило, немногочисленные, готовые надрать всем задницы, не задумываясь о последствиях.
украинское общество в большинстве своем не радикальное, не жесткое. Оно пережило кучу войн, революций и кризисов, поэтому где-то на генетическом уровне в нем сидит стремление к стабильности. Одна из базовых причин высокой поддержки любого президента состоит как раз в том, что он обеспечит стабильность. Обеспечил людям возможность хотя бы 5лет пожить в спокойной стране.
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Украинским войнам выздоровления...........

Зажмуренным оркам: земля бетоном
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Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а в рядах противника побольше мучительных смертей и тяжелых ранений.
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Вже бояться писати, що кацапи з танків стріляли, - бо зразу виникають будкохитаючі запитання: де ті Джавеліни?
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Швидкого одужання нашим хлопцям !! Молимося за Вас , бо Ви найкращі !!
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Дохлые кацы это хорошо..
Но вчерашняя лента новостей сообщала и о двух погибших сбушниках..(
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***
Немає в мене хати на селі.
А так охоче звів би при нагоді!
І мав би хоч який там шмат землі
і двох рабів-рашистів... От і годі!

Щоб щастям необділеним вважати
себе.... у цьому плинному житті.
Щоб рузькі вміли сіяти і жати,
а не стріляти у моїх братів
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Погано ..що Україна звикає до таких новин .. Ворог за добу 22 рази порушив режим припинення вогню, 2 українських воїнів поранено. 3 окупантів знищено, 3 - поранено, - ООС - Цензор.НЕТ 3266
.
Ворог за добу 22 рази порушив режим припинення вогню, 2 українських воїнів поранено. 3 окупантів знищено, 3 - поранено, - ООС - Цензор.НЕТ 8477
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Даже по нашим новостям не видно, что орков погибает больше, чем наших. А видно, что опять никто за это не ответит.
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для режиму чим більше патріотів там загине, тим менше їх буде в Києві з шинами
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1 . Україну очікує важкий час , але воно триватиме недовго - з Божої волі , судилося створити могутню державу , порівнянне з Київською Руссю , бо дух святої Русі знаходиться в Києві , і його пробудили люди. 27 років - був усього лише летаргічний сон великого народу.
2 . Росія , не дивлячись на свої прагнення відродитися новою імперією , потерпить крах. Її чекає ізоляція і самодержавство. Але російський імператор протримається на троні тільки 2 роки і піде з ганьбою. Сама Росія продовжить своє існування , але вже без частини земель на півдні і сході. Більшість російських провінцій стануть вільними від опіки Москви і входитимуть у державу російське на правах незалежних територій.
3 . На Київський престол зійде князь , за часів якого почнеться відродження України , країна може навіть змінити назву. Крим після 3 років перебування під пануванням Москви остаточно повернеться в лоно України , але вже як земля кримських татар.
4 . Європа розділиться на два табори - Західний і Східний , але розпаду Євросоюзу не буде. У східне об'єднання увійдуть майже всі східнослов'янські країни : Польща , Чехія , Словаччина , Білорусь , Литва , Латвія , Естонія , Молдова , Україна , Угорщина , Румунія.
5 . Янукович помре в 2019 році , правитель Росії Володимир Путін переживе його на 20 років. Білоруського правителя Олександра Лукашенко чекає насильницька смерть через 2 роки.
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Бред полный, даже по датам несходится , напр. Крым в Рос.пробудет 3 года,уже пятый??
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Вчера боевики обстреляли из 120 минометов Чермалык. Населенный пункт в котором работает детский сад и школа. Позиций и опорных пунктов ЗСУ в нем нет. Я так понимаю, что слово "мирняк", мирное население, гражданские утратило всякое значение окончательно. На то они и террористы.
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за сутки 22 раза нарушил режим прекращения огня, 2 украинских воинов получили ранения. 3 оккупанта уничтожены, 3 - ранены, - ООС
 
 
 
 
 
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