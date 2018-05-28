 Между США и Европой нет разногласий в вопросе предоставления Украине Javelin, - Волкер

Об этом он заявил на брифинге в Лондоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Знаете, я провел много консультаций по всей Европе ‒ в частности с Францией и Германией как лидерами в "нормандском процессе", с пятью постоянными членами Совета безопасности ООН, включая с Британией, с непостоянными членами Совета безопасности, с ЕС, с НАТО... И я не уловил какой-то значительной оппозиции помощи Украине для повышения ее способности к самозащите", ‒ сказал Волкер, отвечая на вопрос европейского журналиста о якобы разногласиях между США и ЕС в вопросе предоставления Украине американского летального оружия, в частности, противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Он привел пример, Великобритания, Канада, Польша, Литва ‒ члены ЕС ‒ нашли возможность поставлять летальное оружие Украине.

"Вы должны помнить, что Украина является государством, имеющем конфликт на своей собственной территории. Представьте себе на минутку, что на территории вашей страны ваши солдаты защищают свою территорию в пределах вашей страны, и солдат вашей армии убивают по несколько человек каждую неделю. И это на вашей территории, когда они защищают свою территорию от иностранного агрессора. С такой ситуацией не мирилась бы ни одна страна. Поэтому логично для Украины защищать себя, а другим ‒ помочь ей", ‒ добавил Волкер.

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Напомним, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. 1 марта Государственный департамент США одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 миллионов долларов.

30 апреля стало известно, что Украина получила Javelin.

Javelin - американский переносный противотанковый ракетный комплекс (ППРК), предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также БПЛА, вертолетов и винтокрылых самолетов, которые заходят на посадку.