 Между США и Европой нет разногласий в вопросе предоставления Украине Javelin, - Волкер

Об этом он заявил на брифинге в Лондоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
"Знаете, я провел много консультаций по всей Европе ‒ в частности с Францией и Германией как лидерами в "нормандском процессе", с пятью постоянными членами Совета безопасности ООН, включая с Британией, с непостоянными членами Совета безопасности, с ЕС, с НАТО... И я не уловил какой-то значительной оппозиции помощи Украине для повышения ее способности к самозащите", ‒ сказал Волкер, отвечая на вопрос европейского журналиста о якобы разногласиях между США и ЕС в вопросе предоставления Украине американского летального оружия, в частности, противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Он привел пример, Великобритания, Канада, Польша, Литва ‒ члены ЕС ‒ нашли возможность поставлять летальное оружие Украине.
"Вы должны помнить, что Украина является государством, имеющем конфликт на своей собственной территории. Представьте себе на минутку, что на территории вашей страны ваши солдаты защищают свою территорию в пределах вашей страны, и солдат вашей армии убивают по несколько человек каждую неделю. И это на вашей территории, когда они защищают свою территорию от иностранного агрессора. С такой ситуацией не мирилась бы ни одна страна. Поэтому логично для Украины защищать себя, а другим ‒ помочь ей", ‒ добавил Волкер.
Напомним, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. 1 марта Государственный департамент США одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 миллионов долларов.
30 апреля стало известно, что Украина получила Javelin.
Javelin - американский переносный противотанковый ракетный комплекс (ППРК), предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также БПЛА, вертолетов и винтокрылых самолетов, которые заходят на посадку.
а не кацап ви часом?
никакие они не лидеры - не обращай даже внимания на них,
и не трать время на пустые базары...
Помимо деловой программы, которая состояла из двух открытых и двух закрытых секций по темам разработки беспилотных и роботизированных комплексов и их применения, параллельно была развернута небольшая выставка.
Как отмечает в своем репортаже один из ведущих специалистов по беспилотной авиации Денис Федутинов, на открытой площадке и в фойе выставочного зала были показаны имеющиеся в войсках системы беспилотных летательных аппаратов, а также перспективные образцы, предлагаемые российскими компаниями промышленности для использования в военной области. Кроме того, были представлены некоторые подсистемы для БПЛА.
В частности, на выставке был представлен комплекс с БПЛА "Застава", который представляет собой израильский комплекс Bird Eye 400, разработанный израильской корпорацией Israel Aerospace Industries (IAI) и собираемый в России по лицензии на "Уральском заводе гражданской авиации" (УЗГА) в Екатеринбурге.
"По имеющимся данным, несмотря на западные санкции против России, Израиль выполняет условия ранее заключенных соглашений по БПЛА. Более того, сотрудничеству, судя по всему, не помешал и факт широкого применения БПЛА израильской разработки российскими военными в Сирии. Демонстрировавшие БПЛА на выставке офицеры пояснили, что техническое обслуживание и ремонт техники и в настоящее время продолжают выполняться с использованием поставляемых из Израиля узлов и деталей. При этом, отдельные высокотехнологичные компоненты, например, оптико-электронные системы наблюдения направляются на ремонт непосредственно в Израиль", - пишет в своем репортаже Д.Федутинов.
http://www.newsru.co.il/world/28may2018/kubinka.html
https://youtu.be/S3NbB3kwRZ0
буряты массово выбирают имена мальчикам и девочкам Javelin Javelina в рф от волги по енесей тоже может стать популярным
Бігали по дорогам Совєтського Саюза аж до 60-80 років під маркою ГАЗ-51.
Їх також випускав і ГАЗ, це було робити неважко, бо цей завод будувала фірма Форд.
Долго, мучительно, но платил.
Правда из за инфляции заплатил гораздо меньше, чем должен (суммы не пересматривались).
А от сам СССР харашо «поднялся» на репараціях
«
«На довоенный уровень по большинству экономических показателей СССР вышел уже в 1948 году[38].
Существенную роль в послевоенном восстановлении советской экономики сыграли репарации, полученные с Германии и ее союзников, а также бесплатный труд военнопленных, интернированных гражданских лиц и советских заключенных общей численностью в несколько миллионов человек.. По оценке ЦРУ США общая сумма советской доли послевоенных репараций составила примерно 10 миллиардов долларов[56]. Кроме этого, СССР вывез из Манчжурии имущества на сумму в 800 миллионов долларов, которое предназначалось как репарации Китаю. Промышленное оборудование, вывозимое в СССР в качестве репарации, было либо наиболее современным, либо таким, в котором советская экономика испытывала наиболее острую необходимость.
СССР демонтировал и вывозил - в качестве репараций - немецкие заводы не только из своей зоны оккупации. Союзнический Контрольный Совет (Allied Control Council for Germany) выделил Советскому Союзу репарационную квоту в западной зоне оккупации: 10 % работоспособного и комплектного промышленного оборудования «не нужного для немецкой мирной экономики» (а именно - оборудование металлургической, химической и машиностроительной отраслей) вывозилось Советским Союзом с оккупированной союзниками территории Германии совершенно бесплатно и еще 15 процентов - в обмен на советские поставки сырья и продовольствия в размере 60% от стоимости оборудования. За оборудование второй группы СССР заплатил только 12% от предусмотренной стоимости встречных поставок. По утверждению Э. Саттона СССР «снял сливки» с немецкой промышленности в западной зоне оккупации, в качестве примеров указаны самый большой и наиболее современный в Европе прокатный стан горячей и холодной прокатки Bandeisenwalzwerk Dinslaken A.G. (английская зона оккупации) и огромный завод по производству подшипников Kugelfischer (американская зона оккупации). Всего из западной зоны оккупации СССР вывез 66 981 тонну наиболее современного промышленного оборудования.»