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 Политика Украины, За рубежом
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 Между США и Европой нет разногласий в вопросе предоставления Украине Javelin, - Волкер

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что между США и ЕС нет разногласий в вопросе предоставления Украине американского летального оружия, в частности, противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Об этом он заявил на брифинге в Лондоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Знаете, я провел много консультаций по всей Европе ‒ в частности с Францией и Германией как лидерами в "нормандском процессе", с пятью постоянными членами Совета безопасности ООН, включая с Британией, с непостоянными членами Совета безопасности, с ЕС, с НАТО... И я не уловил какой-то значительной оппозиции помощи Украине для повышения ее способности к самозащите", ‒ сказал Волкер, отвечая на вопрос европейского журналиста о якобы разногласиях между США и ЕС в вопросе предоставления Украине американского летального оружия, в частности, противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Он привел пример, Великобритания, Канада, Польша, Литва ‒ члены ЕС ‒ нашли возможность поставлять летальное оружие Украине.

"Вы должны помнить, что Украина является государством, имеющем конфликт на своей собственной территории. Представьте себе на минутку, что на территории вашей страны ваши солдаты защищают свою территорию в пределах вашей страны, и солдат вашей армии убивают по несколько человек каждую неделю. И это на вашей территории, когда они защищают свою территорию от иностранного агрессора. С такой ситуацией не мирилась бы ни одна страна. Поэтому логично для Украины защищать себя, а другим ‒ помочь ей", ‒ добавил Волкер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы привержены предоставлению оборонительного оружия Украине", - Помпео

Напомним, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. 1 марта Государственный департамент США одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 миллионов долларов.

30 апреля стало известно, что Украина получила Javelin.

Javelin - американский переносный противотанковый ракетный комплекс (ППРК), предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также БПЛА, вертолетов и винтокрылых самолетов, которые заходят на посадку.

Источник: https://censor.net.ua/n3068392
 
   
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А може треба говорите не про джавеліни, а про виконання Будапештського меморандуму?
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Абрамсы давайте и f-16, в топку тот джевелин
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Канада уже давала F-18.... Украина отказалась....
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Угу,.Бочку варенья и корзину печенья") треба стати або членом НАТО або пріорітетним союзником США., мати базу. І чим поганий джевелін? Такої технології нема в інших птрк.
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танцюють вокруг тих джавелінів дістали вже
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Спішать "підлити масла у вогонь"...........................
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дивуюсь людям, які вважають, що збільшена кількість дохлих іхтамнєтів, то є погано Между США и Европой нет разногласий в вопросе предоставления Украине Javelin, - Волкер - Цензор.НЕТ 1438
а не кацап ви часом?
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Хуйло розпалило цей вогонь, андруша.. А зброя допоможе Україні вгамувати хуйла, та утилізувати декілька тисяч кацапів та їхніх прихвостнів тут в Україні.. Между США и Европой нет разногласий в вопросе предоставления Украине Javelin, - Волкер - Цензор.НЕТ 3830
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С продажной немецкой комсомолкой Меркель согласия и не будет..
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с Францией и Германией как лидерами в "нормандском процессе"
никакие они не лидеры - не обращай даже внимания на них,
и не трать время на пустые базары...
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На минувшей неделе на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Кубинке Московской области состоялись III Военно-научная конференция "Роботизация Вооруженных Сил Российской Федерации" и III Научно-практическая конференция "Перспективы развития и применения комплексов с беспилотными летательными аппаратами".

Помимо деловой программы, которая состояла из двух открытых и двух закрытых секций по темам разработки беспилотных и роботизированных комплексов и их применения, параллельно была развернута небольшая выставка.

Как отмечает в своем репортаже один из ведущих специалистов по беспилотной авиации Денис Федутинов, на открытой площадке и в фойе выставочного зала были показаны имеющиеся в войсках системы беспилотных летательных аппаратов, а также перспективные образцы, предлагаемые российскими компаниями промышленности для использования в военной области. Кроме того, были представлены некоторые подсистемы для БПЛА.

В частности, на выставке был представлен комплекс с БПЛА "Застава", который представляет собой израильский комплекс Bird Eye 400, разработанный израильской корпорацией Israel Aerospace Industries (IAI) и собираемый в России по лицензии на "Уральском заводе гражданской авиации" (УЗГА) в Екатеринбурге.

"По имеющимся данным, несмотря на западные санкции против России, Израиль выполняет условия ранее заключенных соглашений по БПЛА. Более того, сотрудничеству, судя по всему, не помешал и факт широкого применения БПЛА израильской разработки российскими военными в Сирии. Демонстрировавшие БПЛА на выставке офицеры пояснили, что техническое обслуживание и ремонт техники и в настоящее время продолжают выполняться с использованием поставляемых из Израиля узлов и деталей. При этом, отдельные высокотехнологичные компоненты, например, оптико-электронные системы наблюдения направляются на ремонт непосредственно в Израиль", - пишет в своем репортаже Д.Федутинов.
http://www.newsru.co.il/world/28may2018/kubinka.html
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Убийца дронов: В Киеве представлена новейшая ракетная система ZRN-01 Stokrotka

https://youtu.be/S3NbB3kwRZ0
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джавеліни дрібнички з газовим зашморгом котрий затягують рашисти з німцями і турками...
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«Хочу, чтобы Украина стала государством, которое обеспечивает себя собственным газом. Эта идея позволит снизить цену на газ. Это можно сделать фундаментально в 2020 году.

буряты массово выбирают имена мальчикам и девочкам Javelin Javelina в рф от волги по енесей тоже может стать популярным
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У Росії переконані, що Україна засилатиме диверсійно-розвідувальні групи, які "прориватимуться" з нашої території. Серед напрямків атаки - Ростовська область, а також окупований Крим.У Росії бояться нападу "українських диверсантів": названі напрямки "атаки" - Телеканал новин 24 Між США та Європою немає розбіжностей у питанні надання Україні Javelin, - Волкер - Цензор.НЕТ 2511
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їм же треба якось пояснити що кордон закриють коли там футбол почнеться,' хоч расеянам можна будь яку локшину з зомбоящику вішати.
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При сотни раз высмеянном и "глупом " Сталине, Америка слала по ленд-лизу помощь СССР всю войну ,которой теперь нет, все четыре года. Караваны судов с запада с техникой и боеприпасами.И через Аляску -Чукотку поставлялись тысячи самолетов своим ходом Помощь поставлялась в долг и в аренду, но по окончании войны СССР не вернул ни гайки , ни копейки , и Америка не вякнула. В наши дни, через четыре года войны, войны которой тоже нет продали с десяток -другой джевелинов. При этом их нельзя использовать против агресора, а только хранить, и на счет этого "между США и Европой нет разногласий". Большая дипломатическая пэрэмога президента, по образованию дипломата.
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Мені розповідав учасник війни. Він був шофером. Так казав що потім здавали Студебеккери амерам. При чому щоб був весь комплект інструментів до нього. Потім Студер чавили пресом.
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Нет никаких фото и документов. Лишь пропагандистские сказки. Ты сам-то представляешь, чтобы иваны что-то вернули, причем в нормальном состоянии?
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Можна казати що завгодно, але куди ж поділись тисячі Студебеккерів поставлених по лендлізу? Вони мали б бігати по дорогах і після війни, але щезли кудись. Всюди були лише ЗІСи.
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А вони нікуди й не поділися.
Бігали по дорогам Совєтського Саюза аж до 60-80 років під маркою ГАЗ-51.
Їх також випускав і ГАЗ, це було робити неважко, бо цей завод будувала фірма Форд.
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CCCР таки платил.
Долго, мучительно, но платил.
Правда из за инфляции заплатил гораздо меньше, чем должен (суммы не пересматривались).
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І мучітєльно долго. Аж до 80 х років, та й то не все.
А от сам СССР харашо «поднялся» на репараціях
«
«На довоенный уровень по большинству экономических показателей СССР вышел уже в 1948 году[38].
Существенную роль в послевоенном восстановлении советской экономики сыграли репарации, полученные с Германии и ее союзников, а также бесплатный труд военнопленных, интернированных гражданских лиц и советских заключенных общей численностью в несколько миллионов человек.. По оценке ЦРУ США общая сумма советской доли послевоенных репараций составила примерно 10 миллиардов долларов[56]. Кроме этого, СССР вывез из Манчжурии имущества на сумму в 800 миллионов долларов, которое предназначалось как репарации Китаю. Промышленное оборудование, вывозимое в СССР в качестве репарации, было либо наиболее современным, либо таким, в котором советская экономика испытывала наиболее острую необходимость.
СССР демонтировал и вывозил - в качестве репараций - немецкие заводы не только из своей зоны оккупации. Союзнический Контрольный Совет (Allied Control Council for Germany) выделил Советскому Союзу репарационную квоту в западной зоне оккупации: 10 % работоспособного и комплектного промышленного оборудования «не нужного для немецкой мирной экономики» (а именно - оборудование металлургической, химической и машиностроительной отраслей) вывозилось Советским Союзом с оккупированной союзниками территории Германии совершенно бесплатно и еще 15 процентов - в обмен на советские поставки сырья и продовольствия в размере 60% от стоимости оборудования. За оборудование второй группы СССР заплатил только 12% от предусмотренной стоимости встречных поставок. По утверждению Э. Саттона СССР «снял сливки» с немецкой промышленности в западной зоне оккупации, в качестве примеров указаны самый большой и наиболее современный в Европе прокатный стан горячей и холодной прокатки Bandeisenwalzwerk Dinslaken A.G. (английская зона оккупации) и огромный завод по производству подшипников Kugelfischer (американская зона оккупации). Всего из западной зоны оккупации СССР вывез 66 981 тонну наиболее современного промышленного оборудования.»
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Здесь враньё всё - и "ни копейки", и "не пикнула". Интересно, - скакой целью???
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Вообще-то, на мой взгляд, не очень равноценный обмен... Ядерное оружие, которое Украина имела после развала ссср, поменять, аж через четверть века, на какие-то Javelin'ы... и даже не поменять, а Украине пришлось выпрашивать, что бы Великие Дяди к нам снизошли и их нам продали... Вот как-то так...
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Шерифа не волнуют проблемы индейца. Главное следить чтобы у дикаря снова не появилось ружье.
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ну вот недосмотрел шериф за мокшанцами...
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КАКОЕ ПОРАЗИТЕЛЬНОЕ ЕДИНСТВО ! ВО ИМЯ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА ???
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМежду США и Европой нет разногласий в вопросе предоставления Украине Javelin, - Волкер
 
 
 
 
 
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