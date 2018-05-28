 В НАТО рассмотрят возможность включения РФ в список государств, от которых требуется прекратить поддержку Талибана

Такое предложение во время представления немецким депутатом Вольфганом Хеллмихом проекта специального рапорта "Афганистан: звено локальной и региональной безопасности" озвучила председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Ирина Фриз, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В мае 2017 года мы передавали НАТО информацию о контактах Талибана и России, в частности, представителей Генштаба России с лидерами Талибана на севере Вазиристана (провинция Пакистана на границе с Афганистаном. - Ред.). Есть примеры передачи нового российского оружия Талибану. Можно ли было бы расширить 74-й пункт доклада, который не только включал бы Пакистан, но и Россию, и призвать Россию прекратить это делать?", - уточнила Фриз.

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Докладчик по рапорту Хеллмих согласился с предложением Украины, подтвердив, что существует информация о такой активности России в Афганистане.

"Мы должны лучше узнать о том, что делает Россия в этой стране, и пресечь любые отношения, препятствующие миссии НАТО в этой стране", - констатировал докладчик.

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Напомним, вопрос урегулирования конфликта в Украине продолжает быть в фокусе на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая с 25 по 28 мая проходила в Варшаве. В частности, Североатлантический альянс рассматривает российскую угрозу как глобальную.

Украинская делегация на этой сессии, помимо прочего, обратила внимание Альянса на развитие Россией частных военных компаний (ЧВК), которые выполняют роль и функции сил спецопераций, но "действуют под видом парамилитарных формирований".

Как ранее заявил глава сил США в Афганистане генерал Джон Николсон, Россия поддерживает радикальное исламское движение "Талибан" в Афганистане и поставляет ему оружие.