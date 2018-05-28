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Все про:НАТО (5813) Россия (69420) Талибан (34) Фриз (105)

 В НАТО рассмотрят возможность включения РФ в список государств, от которых требуется прекратить поддержку Талибана

Украина на Парламентской ассамблее НАТО в Варшаве предложила, помимо Пакистана, включить и Россию в расширенный перечень государств, от которых требуется прекратить поддержку группировки Талибан.

Такое предложение во время представления немецким депутатом Вольфганом Хеллмихом проекта специального рапорта "Афганистан: звено локальной и региональной безопасности" озвучила председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Ирина Фриз, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В мае 2017 года мы передавали НАТО информацию о контактах Талибана и России, в частности, представителей Генштаба России с лидерами Талибана на севере Вазиристана (провинция Пакистана на границе с Афганистаном. - Ред.). Есть примеры передачи нового российского оружия Талибану. Можно ли было бы расширить 74-й пункт доклада, который не только включал бы Пакистан, но и Россию, и призвать Россию прекратить это делать?", - уточнила Фриз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В странах НАТО четко осознают угрозы со стороны России и поддерживают Украину, - Фриз

Докладчик по рапорту Хеллмих согласился с предложением Украины, подтвердив, что существует информация о такой активности России в Афганистане.

"Мы должны лучше узнать о том, что делает Россия в этой стране, и пресечь любые отношения, препятствующие миссии НАТО в этой стране", - констатировал докладчик.

Также читайте: Украина и Грузия должны как можно скорее стать членами НАТО, - министр нацобороны Польши Блащак на заседании ПА Альянса

Напомним, вопрос урегулирования конфликта в Украине продолжает быть в фокусе на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая с 25 по 28 мая проходила в Варшаве. В частности, Североатлантический альянс рассматривает российскую угрозу как глобальную.

Украинская делегация на этой сессии, помимо прочего, обратила внимание Альянса на развитие Россией частных военных компаний (ЧВК), которые выполняют роль и функции сил спецопераций, но "действуют под видом парамилитарных формирований".

Как ранее заявил глава сил США в Афганистане генерал Джон Николсон, Россия поддерживает радикальное исламское движение "Талибан" в Афганистане и поставляет ему оружие.

Источник: https://censor.net.ua/n3068390
 
   
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Мокши на стороне "духов" вот это поворот... В НАТО рассмотрят возможность включения РФ в список государств, от которых требуется прекратить поддержку Талибана - Цензор.НЕТ 9099
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По ходу багатьом!
Ніхто не знає крім нас.
У Європі давно ніхто не пише, вони забули про наше існування( ну фінал ліги, то таке, на пару днів згадали))
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І що так делікатно?!
Я у шоці, а назвати речі своїми іменами?
Ви мотивуєте агресора бути ще гіршим, відчуваючи слабкість опонентів!
Макрон виглядав жахливо, це блять що за реверанс??
За що така шана??? Озвучьте « досягнення» зустрічі. Вони є, чи путлєр вас в черговий раз ...?!
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Ні, емоційний шаблон)
Чи вам літери переставить?)
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та то моя вторая жена..
литеры не треба - все гаразд
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ШкодА, що вам лише це впало в око((
На матюках спеціалізуєтесь?))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ НАТО рассмотрят возможность включения РФ в список государств, от которых требуется прекратить поддержку Талибана
 
 
 
 
 
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