 Исследователи обнаружили ряд захоронений женщин, мужчин и детей под разрушенным памятником УПА в Польше, - представитель ИНП Клещинский

Сотрудники Бюро поисков и идентификации Института национальной памяти (ИНП) Польши в субботу поздно вечером закончили археологические исследования на кладбище в Грушовичах неподалеку Перемышля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

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Официального заявления, как сказал представитель Института национальной памяти в Ряшеве Богуслав Клещинский, следует ожидать в понедельник, 28 мая.

Клещинский сообщил, что во время археологических работ "открыт ряд захоронений женщин, мужчин и детей всех возрастов". В то же время он подчеркнул, что "пока нет оснований утверждать, что это захоронение, связанные с военной деятельностью". И добавил: "Это все, что мы можем сказать об этом сейчас".

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Команда исследователей, начавших в четверг раскопки в Грушовичах, включала, среди прочего, археологов и судебного медика. В качестве наблюдателей приняли участие пять специалистов из Украины.

Напомним, украинско-польские исторические отношения обострились в апреле 2017 года, когда польские националисты при поддержке местной власти уничтожили на кладбище в селе Грушовичи недалеко от Перемышля памятник воинам УПА. Сразу после этого Киев заблокировал проведение поляками эксгумаций в Украине, настаивая на восстановлении уничтоженных вандалами за последние годы на юге Польши украинских мест памяти.

Раскопки начались в связи с заявлениями польской стороны, что ни о каком восстановлении памятника не может быть и речи, пока не будут представлены достоверные данные, что там действительно была могила солдат УПА.