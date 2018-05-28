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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:Институт нацпамяти (139) Польша (4346) раскопки (19)

 Исследователи обнаружили ряд захоронений женщин, мужчин и детей под разрушенным памятником УПА в Польше, - представитель ИНП Клещинский

Цель раскопок в польских Грушовичах - установить, есть или останки членов УПА в месте демонтированного год назад памятника.

Сотрудники Бюро поисков и идентификации Института национальной памяти (ИНП) Польши в субботу поздно вечером закончили археологические исследования на кладбище в Грушовичах неподалеку Перемышля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

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Официального заявления, как сказал представитель Института национальной памяти в Ряшеве Богуслав Клещинский, следует ожидать в понедельник, 28 мая.

Клещинский сообщил, что во время археологических работ "открыт ряд захоронений женщин, мужчин и детей всех возрастов". В то же время он подчеркнул, что "пока нет оснований утверждать, что это захоронение, связанные с военной деятельностью". И добавил: "Это все, что мы можем сказать об этом сейчас".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Польше точно не будет памятника бойцам УПА - армии, ответственной за убийства поляков, - вице-директор ИНП Швагжик

Команда исследователей, начавших в четверг раскопки в Грушовичах, включала, среди прочего, археологов и судебного медика. В качестве наблюдателей приняли участие пять специалистов из Украины.

Напомним, украинско-польские исторические отношения обострились в апреле 2017 года, когда польские националисты при поддержке местной власти уничтожили на кладбище в селе Грушовичи недалеко от Перемышля памятник воинам УПА. Сразу после этого Киев заблокировал проведение поляками эксгумаций в Украине, настаивая на восстановлении уничтоженных вандалами за последние годы на юге Польши украинских мест памяти.

Раскопки начались в связи с заявлениями польской стороны, что ни о каком восстановлении памятника не может быть и речи, пока не будут представлены достоверные данные, что там действительно была могила солдат УПА.

Источник: https://censor.net.ua/n3068387
 
 
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Тобто поляки готуються відмовити у відновленні пам'ятника воїнам УПА.
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Бо ляхи масово вбивали українських дітей і жінок, а УПА бояться до сих пір...
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Красти владі не треба. Армію відновити. Ядерну зброю. Тоді можна буде і пам'ятниками займатись.
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А зараз не займатись? Може й від історії своєї відмовитись на догоду москалям та ляхам..?
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У Польщі ніколи не буде памятників УПА - У розмові із кореспондентом «Вголосу» відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії з увічнення пам'яті Святослав Шеремета заявив, що відповідно до міждержавної угоди польська сторона мала би погодити ці роботи з Україною, проте жодного звернення досі не було.
«Станом на сьогодні жодного звернення щодо початку проведення пошуково-ексгумаційних робіт до нас не надходило, ми довідалися про це із преси. Вважаю, що поляки мали б узгодити з українською стороною терміни проведення цих робіт і організацію спільної експедиції. З іншого боку, а як можна проводити спільну експедицію, якщо мені заборонений в'їзд до Польщі? Не виключаю, що вони організовують це свідомо, аби я не був присутнім під час робіт. Видається, що теперішня польська влада та польський Інститут національної пам'яті ставлять собі за мету знищити українські місця пам'яті в Польщі, які стосуються Української повстанської армії», - зазначив Святослав Шеремета.
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Поляки редко бывали настолько благородными, чтобы оставлять на своей территории памятники своих врагов.
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Польський ІНП заявив що у Грушовичах немає могил УПА - Вголос Польський Інститут національної пам'яті заявив, що під зруйнованим пам'ятником Українській повстанській армії у Грушовичах (Перемишльський повіт, Підкарпатське воєводство РП) «немає могил УПА». Під час археологічних робіт «були знайдені поховання жінок, чоловіків і дітей в різному віці, але поки немає жодної передумови, щоб стверджувати, що це поховання, пов'язані з воєнними діями», - заявив Клещинський.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИсследователи обнаружили ряд захоронений женщин, мужчин и детей под разрушенным памятником УПА в Польше, - представитель ИНП Клещинский
 
 
 
 
 
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