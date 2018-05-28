 Исследователи обнаружили ряд захоронений женщин, мужчин и детей под разрушенным памятником УПА в Польше, - представитель ИНП Клещинский

Сотрудники Бюро поисков и идентификации Института национальной памяти (ИНП) Польши в субботу поздно вечером закончили археологические исследования на кладбище в Грушовичах неподалеку Перемышля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.
Официального заявления, как сказал представитель Института национальной памяти в Ряшеве Богуслав Клещинский, следует ожидать в понедельник, 28 мая.
Клещинский сообщил, что во время археологических работ "открыт ряд захоронений женщин, мужчин и детей всех возрастов". В то же время он подчеркнул, что "пока нет оснований утверждать, что это захоронение, связанные с военной деятельностью". И добавил: "Это все, что мы можем сказать об этом сейчас".
Команда исследователей, начавших в четверг раскопки в Грушовичах, включала, среди прочего, археологов и судебного медика. В качестве наблюдателей приняли участие пять специалистов из Украины.
Напомним, украинско-польские исторические отношения обострились в апреле 2017 года, когда польские националисты при поддержке местной власти уничтожили на кладбище в селе Грушовичи недалеко от Перемышля памятник воинам УПА. Сразу после этого Киев заблокировал проведение поляками эксгумаций в Украине, настаивая на восстановлении уничтоженных вандалами за последние годы на юге Польши украинских мест памяти.
Раскопки начались в связи с заявлениями польской стороны, что ни о каком восстановлении памятника не может быть и речи, пока не будут представлены достоверные данные, что там действительно была могила солдат УПА.
может ляхи бояться УПА?
«Станом на сьогодні жодного звернення щодо початку проведення пошуково-ексгумаційних робіт до нас не надходило, ми довідалися про це із преси. Вважаю, що поляки мали б узгодити з українською стороною терміни проведення цих робіт і організацію спільної експедиції. З іншого боку, а як можна проводити спільну експедицію, якщо мені заборонений в'їзд до Польщі? Не виключаю, що вони організовують це свідомо, аби я не був присутнім під час робіт. Видається, що теперішня польська влада та польський Інститут національної пам'яті ставлять собі за мету знищити українські місця пам'яті в Польщі, які стосуються Української повстанської армії», - зазначив Святослав Шеремета.