 Украинский военнослужащий пропал при боестолкновении на Мариупольском направлении, - 36-я ОБрМП

Об этом говорится на странице в Фейсбук 36-й отдельной бригады морской пехоты, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, во время короткого боестолкновения на Мариупольском направлении враг понес потери - 2 уничтожены и 1 ранен.

В то же время, судьба одного военнослужащего ООС пока неизвестна", - говорится в сообщении.

В бригаде отмечают, что обстоятельства исчезновения военнослужащего выясняются, принимаются меры по его розыску.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое военнослужащих ВСУ самовольно покинули часть на Луганщине, наемники РФ заявляют об их задержании