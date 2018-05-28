 Украинский военнослужащий пропал при боестолкновении на Мариупольском направлении, - 36-я ОБрМП

Об этом говорится на странице в Фейсбук 36-й отдельной бригады морской пехоты, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, во время короткого боестолкновения на Мариупольском направлении враг понес потери - 2 уничтожены и 1 ранен.
В то же время, судьба одного военнослужащего ООС пока неизвестна", - говорится в сообщении.
В бригаде отмечают, что обстоятельства исчезновения военнослужащего выясняются, принимаются меры по его розыску.
Что-то в последнее время тревожные новости поступают (относительно много потерь среди ВСУ), хотя орки отгребают хорошо.........