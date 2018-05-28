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 Украинский военнослужащий пропал при боестолкновении на Мариупольском направлении, - 36-я ОБрМП

Во время боестолкновения с наемниками РФ на Мариупольском направлении пропал морской пехотинец.

Об этом говорится на странице в Фейсбук 36-й отдельной бригады морской пехоты, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, во время короткого боестолкновения на Мариупольском направлении враг понес потери - 2 уничтожены и 1 ранен.
В то же время, судьба одного военнослужащего ООС пока неизвестна", - говорится в сообщении.

В бригаде отмечают, что обстоятельства исчезновения военнослужащего выясняются, принимаются меры по его розыску.

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Украинский военнослужащий пропал при боестолкновении на Мариупольском направлении, - 36-я ОБрМП 01

Источник: https://censor.net.ua/n3068386
 
 
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На жаль це може означати захоплення військовослужбовця у полон. Краще би я помилився.
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Мій дідусь воював з квітня 1944 по травень 1945 року, пропав безвісти, але так і не був ідентифікований та десь в районі Кенігсберга мабуть лежить у братській могилі.
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Возможно Вы правы.......
Что-то в последнее время тревожные новости поступают (относительно много потерь среди ВСУ), хотя орки отгребают хорошо.........
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Мы заняли новые территории, а это без потерь не бывает.
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Жаль,что мозги у террористов не изменишь....
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