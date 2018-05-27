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 Боец 24-й ОМБ Ярослав Дашкевич умер в госпитале от ран, полученных в результате подрыва на фугасе. ФОТО

Сегодня, 27 мая, от ранений, полученных от подрыва на фугасе, в госпитале умер военнослужащий 1-го батальона 24-й отдельной механизированной бригады Ярослав Дашкевич.

Об этом на своей facebook-странице написала волонтер "Книги Памяти павших за Украину" Оксана Трапезун-Жеграй, передает Цензор.НЕТ.

Боец 24-й ОМБ Ярослав Дашкевич умер в госпитале от ран, полученных в результате подрыва на фугасе 01

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Отметим, что Ярослав Дашкевич - житель Винницы, родился в 1995 году.

Боец 24-й ОМБ Ярослав Дашкевич умер в госпитале от ран, полученных в результате подрыва на фугасе 02

Источник: https://censor.net.ua/n3068385
 
 
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Спи спокійно, воїне. Твої побратими ще не одному москальському виродку достроково "погасять" кредит
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Вечная и светлая память Ярославу. Пусть покоится с миром.......
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Спокiйною душею вiдлетiли,
Та дивляться з пiд неба, трохи з сумом,
Мовляв: - зробили що могли, на що хватило сили,
Що не змогли - доробите гуртом...
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такі гарні хлопці гинуть, а пяне наркоманне бидло живе. несправедливо.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоец 24-й ОМБ Ярослав Дашкевич умер в госпитале от ран, полученных в результате подрыва на фугасе. ФОТО
 
 
 
 
 
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