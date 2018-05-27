 Боец 24-й ОМБ Ярослав Дашкевич умер в госпитале от ран, полученных в результате подрыва на фугасе. ФОТО

Об этом на своей facebook-странице написала волонтер "Книги Памяти павших за Украину" Оксана Трапезун-Жеграй, передает Цензор.НЕТ.
Отметим, что Ярослав Дашкевич - житель Винницы, родился в 1995 году.
Об этом на своей facebook-странице написала волонтер "Книги Памяти павших за Украину" Оксана Трапезун-Жеграй, передает Цензор.НЕТ.
Отметим, что Ярослав Дашкевич - житель Винницы, родился в 1995 году.
Та дивляться з пiд неба, трохи з сумом,
Мовляв: - зробили що могли, на що хватило сили,
Що не змогли - доробите гуртом...