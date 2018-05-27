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 Воин 24-й ОМБ Виктор Ферлиевич погиб 26 мая в зоне ООС. ФОТО

В субботу на Донбассе погиб старший механик-водитель 1-го взвода 1-й роты 1-го механизированного батальона 24-й отдельной механизированной бригады Виктор Васильевич Ферлиевич.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Путильской РГА.

"Эта печальная весть болью отозвалась в сердцах наших земляков. Трудно смириться с невосполнимой потерей. Но все мы понимаем, что славный сын Путильщины пожертвовал собой ради мирной жизни, ради единства и процветания нашего государства, ради того, чтобы у нас было счастливое будущее. Светлое воспоминание о нашем земляке, настоящем патриоте и Герое Украины навсегда останется в нашей памяти. Царство Небесное и вечная память Герою", - сообщают в РГА.

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Воин 24-й ОМБ Виктор Ферлиевич погиб 26 мая в зоне ООС 01

Отметим, что Виктор Ферлиевич родился в 1994 году в селе Конятин Путильского района Черновицкий области. О дате и месте прощания и похорон не сообщается.

Напомним, во время боевых действий 26 мая погиб один и получили ранения четыре наших военнослужащих.

Источник: https://censor.net.ua/n3068381
 
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоин 24-й ОМБ Виктор Ферлиевич погиб 26 мая в зоне ООС. ФОТО
 
 
 
 
 
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