 Воин 24-й ОМБ Виктор Ферлиевич погиб 26 мая в зоне ООС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Путильской РГА.

"Эта печальная весть болью отозвалась в сердцах наших земляков. Трудно смириться с невосполнимой потерей. Но все мы понимаем, что славный сын Путильщины пожертвовал собой ради мирной жизни, ради единства и процветания нашего государства, ради того, чтобы у нас было счастливое будущее. Светлое воспоминание о нашем земляке, настоящем патриоте и Герое Украины навсегда останется в нашей памяти. Царство Небесное и вечная память Герою", - сообщают в РГА.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Добровольца 1-й ОШР ДУК ПС Марьяна Корчака похоронили на Львовщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Отметим, что Виктор Ферлиевич родился в 1994 году в селе Конятин Путильского района Черновицкий области. О дате и месте прощания и похорон не сообщается.

Напомним, во время боевых действий 26 мая погиб один и получили ранения четыре наших военнослужащих.