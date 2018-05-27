 Американские дипломаты прибыли в КНДР для подготовки встречи Трампа с Ыном, - The Washington Post

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
По данным издания, делегацию возглавляет бывший посол США в Южной Корее Сун Ким. В настоящее время он работает на Филиппинах, откуда его отозвали для проведения переговоров в Пхеньяне.
Сун Ким встретится с заместителем министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, с которой он уже проводил консультации в 2005 году.
В столицу КНДР также прибыли член Совета национальной безопасности, эксперт по вопросам Кореи Элисон Хукер и помощник министра обороны США по вопросам Восточной Азии Рэндалл Шрайвер. Шрайвер сопровождал директора ЦРУ Майка Помпео, который вскоре возглавил Госдепартамент, в ходе его визита в Пхеньян в начале мая.
Напоминаем, встреча президента США Дональда Трампа с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном должна была состояться 12 июня в Сингапуре.
Однако вскоре в Пхеньяне обвинили Вашингтон и Сеул в "репетиции вторжения" в Северную Корею, отменили запланированную встречу лидеров КНДР и Южной Кореи, а также заявили об угрозе срыва встречи Трампа с Ким Чен Ыном.
24 мая президент США Дональд Трамп отменил встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном. Госсекретарь Майк Помпео пояснил, что Пхеньян в течение последнего времени игнорировал запросы Вашингтона о подтверждении проведения саммита в Сингапуре, и Белый дом и Госдепартамент убедились в бесперспективности встречи.
На следующий день Ким Чен Ын заявил о твердом намерении встретиться с Трампом, и 26 маяв Белом доме сообщили о возобновлении переговоров и анонсировали визит дипломатической делегации в КНДР.
"Сейчас в России на официальном уровне заговорили о рывке, который необходимо сделать российской экономике. Похоже, именно слово "рывок" станет новым кодовым пропагандистским словом власти - таким же, как во времена Горбачева стало слово "ускорение". Сначала ускорение, затем - перестройка", - написал он.
"Он мне снится всегда, когда он очень строгий. Это, знаешь, белая горячка: а что ты забыл сделать? А-а-а! Ты весь мокрый просыпаешься, думаешь: Господи!"
Через 5, самое большее 10 лет снова начнутся угрозы ядерной дубиной, не смотря на кажущуюся оттепель. Пока не придут политики с решимость покончить с КНДР силой.
Хід думки зрозумів...
Прибыла в Одессу банда из Амура -- в банде были урки-шуллера...
Если Трамп в Дважды Народную поедет... -- то он крутой Хлопец! ...снизойдёт Пан до хама.
Но я сомневаюсь. ...шо-то помешает...
Пожуём -- увидим...*)
27th Май 2018 anti-colorados
Из серии: «Неугомонный император»
Император уже не питал иллюзий по поводу вечной жизни и давно выгнал со двора специалистов, которые обещали создать ему эликсир бессмертия. Сука Конни, которую Путин любил как никого, загнулась от этого снадобья в жутких конвульсиях. Вторая рецептура убила его любимую лошадку, на которой он так любил ездить без майки. Жена вовремя почуяла неладное и запросилась на дембель, ибо император как-то намекнул, что хочет подарить ей вечную жизнь и вечное богатство. В общем, жена выжила потому, что развелась с императором. Пришлось везти новый рецепт в Англию, где решили испытать его на беглом сотруднике спецслужб и его дочке. Как и следовало ожидать, все закончилось также плохо, как и в прошлые разы. Император наконец понял, что ни ванны с молоком ехидны и утконоса, ни девственницы никак не помогут обрести вечную жизнь, и что нарубив несметное бабло, таки придется склеить ласты, как это делали до него все императоры, генсеки, фараоны и другие уважаемые товарищи.
Эта мысль стала все чаще проникать в его лысую голову, не задерживаясь в пышной шевелюре, которой никогда и не было. Тогда он решил узнать, когда наступит час «Х» и придется рассказывать парню с ключами от заветной двери, что на те десять вопросов из теста, которые были однажды написаны на изумрудной скрижали, он ответил правильно и не нарушил ни одно из этих условий. Он даже составил план, как будет отвечать на самые неприятные вопросы типа «не убий» или «не укради». Если все будет идти довольно легко, то можно ответить: «это не я». Он знал, что в большинстве случаев такой вариант легко срабатывает. Но может быть и более жесткий расклад и архангел начнет уже допрос с пристрастием. Тогда он ответит, что это сделал кто-то другой. В зависимости от ситуации, можно дать обтекаемый ответ, наподобие «закулисы», если пойдут уточнения, то можно спихнуть на пиндосов или хохлов. В крайнем случае, можно все валить на Шойгу, ибо у него - свои, шаманские двери и с архангелом ему общаться не придется. Но это - крайний случай. Мол, Шойгу виноват и все тут. Он уволен еще вчера или позавчера. На крайний случай - Шойгу был не при исполнении, а в отпуске и действовал по своей инициативе и при этом - заблудился.
В общем, с этой частью проблемы уже была полная ясность и если уже с вечностью не складывается, то надо обеспечить место в истории, как у Александра Македонского, Гая Юлия Цезаря, Наполеона, Гитлера, Сталина и других уважаемых ребят. Это стало идеей фикс для императора и он собрал специалистов по предсказаниям. Самостоятельно он уже не рисковал заглядывать в будущее, ибо как-то повелся на сказки Кастанеды и серьезно набрался мескалином. То, что он увидел - не порадовало императора и после него он даже кокакин перестал употреблять, хоть МИД все вез и вез его, используя лэйб «поставщик Его Императорского Величества»
Специалисты были подобраны из двух областей оккультных знаний - гадалки и гадуны на картах и звездочеты. Картами таро, выполненными на рентгеновской пленке, оперировали гадуны с причудливыми татуировками: звездами, церковными куполами и прочей атрибутикой этих специалистов. Звездочеты, или как их теперь принято называть - астрологи, были представлены Гуру этого жанра - Глобусом Месопотамским и его учениками, которые сразу занялись черчением космограмм и прочих вещей, сверяясь не с компьютером, а с таблицами эфемерид, начертанных на коже единорога или единонога.
Группы трудились день и ночь и выдали один и тот же результат. На 2014 год было предсказано рождение мальчика, который и обеспечит продвижение неувядаемой славы Путина. Каким образом он сможет это сделать, ни карты, ни звезды не показывали, но для этого императору надо было непременно сделать одно важное дело и одно - никогда не делать, во что бы то ни стало. Первое дело было привычным и многократно исполняемым другими императорами. Речь идет о захвате Украины. Император был педантом и заставил специалистов четко написать все формулировки этих двух условий. Так вот, в нем не было написано четко, всю ли Украину надо захватить или только ее часть. Со всей Украиной уже явно - не выгорит, а часть - пожалуйста! В том же 14 году и захватил. Кстати, там не было написано и то, на сколько времени ее надо захватить.
В общем, с первым условием все уже получилось, но второе условие было почти невыносимо. Речь шла о том, что император не должен вмешиваться в жизнь мальчика и даже не выяснять его личность. То есть, он должен вырасти самостоятельно и без подсказки заняться увековечиванием имени императора, как это делает Поклонская.
Однако, это было невыносимо. С его всемогуществом и даже просто не узнать, кто этот мальчик - абсурд! Это условие пилило его все эти четыре года. И вот в какой-то момент, кто-то из ФСБ узнал о том, что именно так печалит императора. Были подняты все базы данных, задействованы программы сортировки и перебора вариантов, даже был задействован китайский комплекс, обладающий новейшим вариантом искусственного интеллекта.
Император подключился к работе группы ФСБ и полагал, что лично он не отдавал приказа о поиске, а в условии ничего не сказано о том, что кто-то может узнать имя пацана. Так что Контора впряглась в работу по своей воле и он тут ни при чем. Император давно считал себя гениальным стратегом и решил, что если он решил обставить архангела, то уж звездочетов и картежников - подавно.
Машина отработала на «отлично» и выдала фамилию и имя пацана уже через полчаса. Кроме того, там были данные о том, где и когда он родился и кто его родители. Осталось сделать запрос о том, где он находится сейчас. Это было легко сделать по базе недвижимости и геопозиции телефонов родителей. Император дал команду «стоп» и решил перевести дух. Он не решался сделать последний шаг и увидеть живьем того, кто после его смерти станет создавать из усопшего императора легенду. В этом состоянии император пребывал неопределенное время, но наконец - вернулся в реальность и дал команде отмашку рыть дальше.
Через минуту большой монитор уже показывал карту с точками-метками телефонов его родителей. Но этот вид не порадовал ни императора, ни конторских. Там было отчетливо видно, что находятся они не в жилом секторе или где-то у моря, а в больнице и не просто в больнице, а в морге. Ситуация оказалась критичной и пришлось расшифроваться. Служба охраны сделала несколько звонков и выяснилось, что мальчик погиб. Что было хуже всего, то это - обстоятельства гибели. Случилось это в тот момент, когда конторские выяснили его имя, а умер он, упав в выгребную яму туалета у школы. Это было просто за гранью реальности, ибо в империи, с триллионами долларов от газа и нефти, с кучей миллиардеров, да еще и в 21-м веке, в школе был сортир с выгребной ямой, в которой можно легко утонуть. В это просто было трудно поверить, но факт остался фактом и назад уже ничего не отмотаешь.
Тут у императора что-то щелкнуло в его лысой голове и мимо его воли возникло видение замкнувшегося круга, где в начале его был сортир и в конце - тоже сортир, а внутри круга большими, церковно-славянскими буквами было написано: «От судьбы не уйдешь, лысый! Никак не уйдешь!»