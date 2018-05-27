 Американские дипломаты прибыли в КНДР для подготовки встречи Трампа с Ыном, - The Washington Post

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

По данным издания, делегацию возглавляет бывший посол США в Южной Корее Сун Ким. В настоящее время он работает на Филиппинах, откуда его отозвали для проведения переговоров в Пхеньяне.

Сун Ким встретится с заместителем министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, с которой он уже проводил консультации в 2005 году.

В столицу КНДР также прибыли член Совета национальной безопасности, эксперт по вопросам Кореи Элисон Хукер и помощник министра обороны США по вопросам Восточной Азии Рэндалл Шрайвер. Шрайвер сопровождал директора ЦРУ Майка Помпео, который вскоре возглавил Госдепартамент, в ходе его визита в Пхеньян в начале мая.

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Напоминаем, встреча президента США Дональда Трампа с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном должна была состояться 12 июня в Сингапуре.

Однако вскоре в Пхеньяне обвинили Вашингтон и Сеул в "репетиции вторжения" в Северную Корею, отменили запланированную встречу лидеров КНДР и Южной Кореи, а также заявили об угрозе срыва встречи Трампа с Ким Чен Ыном.

24 мая президент США Дональд Трамп отменил встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном. Госсекретарь Майк Помпео пояснил, что Пхеньян в течение последнего времени игнорировал запросы Вашингтона о подтверждении проведения саммита в Сингапуре, и Белый дом и Госдепартамент убедились в бесперспективности встречи.

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На следующий день Ким Чен Ын заявил о твердом намерении встретиться с Трампом, и 26 маяв Белом доме сообщили о возобновлении переговоров и анонсировали визит дипломатической делегации в КНДР.