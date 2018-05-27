 За этот учебный год в результате обстрелов повреждены 19 школ на Донбассе, - ЮНИСЕФ

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу UNICEF Ukraine.

"За этот учебный год 19 школ были повреждены из-за обстрелов, 6 инцидентов имели место только в этом месяце. Всего за четыре года конфликта более 700 школ получили повреждения или были разрушены", - говорится в сообщении организации.

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Напомним, 25 мая в школах Украины прозвенел последний звонок. Выпускники уже начали проходить внешнее независимое оценивание (ВНО). В частности, 157 человек не приступить к ВНО по украинскому языку из-за опоздания или отсутствия документов.