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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:НАТО (5813) Россия (69420) угрозы (555) Фриз (105) ЧВК_"Вагнера" (37)

 НАТО следует обратить внимание на развитие ЧВК, которые не являются регулярными войсками, но действуют по единому оперативному замыслу Генштаба РФ, - Фриз

При обсуждении генерального доклада "Наращивание потенциала сдерживания НАТО на Востоке, которую сделал представитель Канады Джозеф Дэй, украинская делегация обратила внимание на развитие Россией частных военных компаний (ЧВК).

Об этом сообщила председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Ирина Фриз в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Как пример она указала группу Вагнера, которая участвует в военных действиях как в Украине, так и в Сирии. По мнению украинского делегата, фактически эти группы выполняют роль и функции сил спецопераций, но "действуют под видом парамилитарных формирований".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В странах НАТО четко осознают угрозы со стороны России и поддерживают Украину, - Фриз

Таким образом, существует дилемма: с одной стороны, это нерегулярные войска, а с другой - они получают оружие, технику, разведданные и управление "по единому оперативному замыслу" Генштаба РФ.

"Группы ЧВК разворачиваются в странах на базе "спящих" ячеек и в результате нелегального/легального прибытия в страну для совершения сделки, могут быть прямо задействованы в диверсионных акциях и подготовке плацдарма для развертывания регулярных сил агрессора. Эти группы могут принимать активное участие в выполнении таких задач как уничтожение оптоволоконных линий, систем связи и тому подобное", - пишет Фриз.

Также читайте: Украина и Грузия должны как можно скорее стать членами НАТО, - министр нацобороны Польши Блащак на заседании ПА Альянса

Она отмечает, что формирование еще в 2015 году кибер- и информационных войск в структуре Минобороны РФ "создает для всех без исключения демократических стран угрозы, и мы должны быть готовы дать этому отпор, ведь, если есть войска, то есть оружие, если есть войска с оружием, то есть намерения их применения". "Только единство наших усилий и способностей дает нам возможность говорить о готовности к гибридным вызовам", - подчеркнула представитель Украины в НАТО.

НАТО следует обратить внимание на развитие ЧВК, которые не являются регулярными войсками, но действуют по единому оперативному замыслу Генштаба РФ, - Фриз 01

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Напомним, вопрос урегулирования конфликта в Украине продолжает быть в фокусе на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая с 25 по 28 мая проходит в Варшаве. В частности, Североатлантический альянс рассматривает российскую угрозу как глобальную.

Источник: https://censor.net.ua/n3068378
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Це вже який numher клона чи двійника??😃😸
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ваши уже учатся это делать...)))
их бы ещё к нам на ноль - на стажировку, было-бы классно...!
да кстати, наши хорошо провели учения в Германии - если дать нашим всё самое современное вооружение, представь что тогда будет...)))
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у меня тоже очень много вопросов к Конгрессу и Президенту и именно по Украине....
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нато пустышка.....
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это один из выживших кацапов, после сонаты Вагнера - которую исполнили для них ваши ВВС под Дейр-эз-Зором...)))
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Будь-яким окупантам смерть люта і невідворотня.
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Точно этак эта падаль действовала на Западной Украине,переодевались в форму УПА и громили местное население.В мемуарах генерала КГБ Судоплатова и полковника КГБ Старинова все это написано...Гниды Мавзолейные...
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Тыц и нет Марса... И никто не заплакал, т.к. нафик он никому не сдался. А почему? Да потому-что он ничего не пишет дельного, а лишь провоцирует форумчан.
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А можно ближе к сути? Конкретно как Судоплатов переодевался в ОУН.
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Все твои посты на этом сайте сайте,за все время сводятся к одному(суть)Будь моим братом или я проломлю тебе голову(примерно так).Знаешь кому пренадлежат эти слова,вовошка?
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Я поражён Вашей способностью видеть потаённую суть постов. Но в данном случае Вы ошибаетесь. Я лишь попросил Сенатора указать страницы мемуаров, на которые он ссылается. Согласитесь, это не сложно, если конечно Сенатор не врёт. А я уверен, что он не врёт.
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Главу то я знаю, ты мне страницу укажи, и, если не сложно, абзац.
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Сергій,дякувати Богові,щє залишилися люди,які це усе бачили.
І це,не книжки а дійсність.
Так,-це було.
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Пидорасня мордва- чуваши , которых набрали в НКВД.
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Ч В К и его члены - ЧиВоКуни... Что-то знакомое...
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НАТО это пустышка. НАТО ничего не решает, так бумажная организация.
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Называли это шакалов диверсионно-разведывательная группа товарища Лихого,или товарища Дерзского....Фашисты конченные.....
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А НАТО может поспособствовать своими снимками для выявления сбивавших украинские самолеты над Донбассом, как с Буком? Чтобы те тоже персонально понесли ответственность?
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НАТО знает все,я служил с 1965 по 1968 год в ПВО дохлого сссра,комбат маойр Новожилов говорил : мы под тройным кольцом НАТО,они о нас знают всё...... НАТО следует обратить внимание на развитие ЧВК, которые не являются регулярными войсками, но действуют по единому оперативному замыслу Генштаба РФ, - Фриз - Цензор.НЕТ 7063
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В 1969-м я по стечению обстоятельств общался с Ричардом Хелмсом, директором ЦРУ в то время. Касаясь ситуации в ныне дохлом Совке, он неоднократно упоминал майора Новожилова. Но я не знал кто это, и списал на причуды американца...
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Передай ему привет от полковника ГРУ Димы Медведева который терроризировал Зап.Украину..Каздлина
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Медведев попросил Вас передать привет Хелмсу? Медведев с Вами знаком?
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А вот интересно все же: для чего переходить на личности и указывать Сенатору на его возраст, будучи с ним ровесниками? /читала удаленное выше/
Нехорошо...
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Интересно? Отвечу. Сенатор сам всегда указывает на свой солидный возраст, к тому же он не женщина (точно не знаю, но удивлюсь если не так). Так что никакого криминала в моих постах нет.
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Ну, я несколько не об этом. Я о снисходительном оттенке в том комментарии /с поправкой на возраст/
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вот если бы не фриз мы бы были в неведении..я тоже генерирую идеи печатайте меня..вот например.. если бы фриз была дедушкой у нее бы были.. НАТО следует обратить внимание на развитие ЧВК, которые не являются регулярными войсками, но действуют по единому оперативному замыслу Генштаба РФ, - Фриз - Цензор.НЕТ 7131
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Ты унылое гуано, поэтому печатать тебя никто не будет... У нищих слуг нет, печатай себя сам.
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ЧВК " ВАГНЕР " -- это спецназ ФСБ России -----!!! Какой на хер частник военный в России -- где бабку с плакатом убивают полицейские -- как террориста .....
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100%
Багато людей, в тому числі й Фріз, плутається у словесному болоті й не бачить реальності за словесною плутаниною. Ти точно сказав (я трохи нижче майже те саме) "Какой на хер частник военный в России -- где бабку с плакатом убивают полицейские -- как террориста ....."
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На рашці на мітинг не можна збиратись більше ніж одному. На сміттєві повстання збирається більше поліції та омону ніж сміттєвих повстанців.
На рашці в принципі не може буте ніякого "альтернативного" війська.

На рашці є велика багаточисельна регулярна військова машина з купою спецпідрозділів, яка іноді в спеціальних випадках працює під легендою ЧВК. Але це не відміняє того факту, що це регулярна рашкова армія, яка озброюється рашкою і виконує лише і виключно команди рашкоцентру.
Дура, в даному випадку, Фріз, якщо коротко.
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Так во всём мире есть ЧВК .И в США и в Европе и в Африках .
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Я могу поспорить с кем угодно и на что угодно что если рашка на прибалтику нападет то НАТО ОБОСРЕТСА и не применит 5 пункт о "договоре о коллективной безопасности" где указано что нападение на одну из стран членов НАТО являетса нападением на всех членов НАТО!

А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ ВОПРОС! А ВЫ ЧИТАЛИ ТОТ ПЯТЫЙ ПУНКТ О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ???????????????????? ЧТО ТАМ НАПИСАНО!!!ААА??? Так вот я вас просвещу там написано что пятый пункт вводитса в действие ПРИ ПРЯМОМ ВОЕННОМ ВТОРЖЕНИИИ!!!! НО ТАМ НИЧЕГО НЕ СКАЗАНО О ГИБРИДНЫХ ВОЙНАХ!!!! Ну а чо! Ну нет же прямого военного вторжения в прибалтику значит НАТО не будет защищать прибалтику даже если рашка гибридом пол-прибалтики отхапает! Ну то ж не прямое военное вторжение то гибридная война
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Це називається софістика. Іншими словами, якщо ти прийшов до лікаря бо болить голова, то немає сенсу тебе лікувати, бо якби дійсно боліла, то ти б і дійти не зміг. А так - все нормально.
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...Алексей Кучеренко: Отгадайте, чей магазин защищала полиция во время погрома на рынке
НАТО следует обратить внимание на развитие ЧВК, которые не являются регулярными войсками, но действуют по единому оперативному замыслу Генштаба РФ, - Фриз - Цензор.НЕТ 8021

https://antikor.com.ua/articles/239831-aleksej_kucherenko_otgadajte_chej_magazin_zashchishchala_politsija_vo_vremja_pogroma_na_rynke

...
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Последние десятилетия мир трясет по одной причине: он становится глобальным, объединяется и стремится к единому центру управления. Что бы там не говорили о многополярности, но полюс есть только один: США.

Именно поэтому в Кремле так подгорает от санкций. Санкции реально работают и бьют очень больно.

У врагов США больше не получается отсидеться в безопасности на своей территории.

Саддам Хуссейн, Хосни Мубарак, Муамар Каддафи, Куба, а на подходе Сирия, Иран, Венесуэла - враждебные США режимы медленно, но уверенно валятся один за другим.

Интеграция в американский образ жизни через модную современную культуру делает любое общество маленьким филиалом Госдепа и никто не в силах это изменить.

Время России еще не настало только потому, что это огромная и токсичная страна.

Дешевле оставить догнивать, чтобы потом подобрать, что от нее останется.
Но ведь дойдет! Обязательно дойдет.
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А в чем отличие от регулярных кацапьих полчищ???Управление,финансирование и вооружение из одного источника!
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В том, что регулярным нужно пособия по инвалидности, и прочие соц. подачки, платить, пенсии, если доживут, а этим дегенератам максимум медальку, чтобы по ножкам-ручкам сильно не плакали)
В общем кацапия, в плане своей исконной традиции - использовать свое ското-населении в качестве пушечного мяса, а потом выбрасывать, сделала еще один шаг вперед к своему идеалу.
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https://echo.msk.ru/news/2210362-echo.html

20:30, 27 мая 2018
В сирийской провинции Дейр-эз-зор во время боя в ночь на 23 мая погибли 9 россиян
Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на сирийский центр мониторинга прав человека. По информации правозащитников, боевики террористической группировки Исламское государство обстреляли группу из российских и сирийских бойцов недалеко от города Меядин. Погибли также минимум 26 сирийцев. В Минобороны ранее официально сообщили о гибели в Сирии четырех военных советников и ранении еще трех.
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Це все, що нам з вами треба знати про наше блят*ське "начальство".

Вони, блят*ь, вважають, що Приватна Військова Компанія Уткін-Вагнера заважає їм звільнити Дамбас політико-дипломатичним способом, і нехай NATO зверне на ту ПВК увагу!

А тим часом Фризи з Порошенками будуть "виконувать Мінські домовленності".
Нашими смертями та каліцтвами.
А з ПВК нехай НАТО розбирається.

Нікого не колбасить від такої х-ні?
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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НАТО следует обратить внимание на развитие ЧВК, которые не являются регулярными войсками, но действуют по единому оперативному замыслу Генштаба РФ. Так ведь уже обратили внимание... в Сирии. Сотни три положили двухсотыми. Теперь не на кого обращать внимание. Их там просто нет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАТО следует обратить внимание на развитие ЧВК, которые не являются регулярными войсками, но действуют по единому оперативному замыслу Генштаба РФ, - Фриз
 
 
 
 
 
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