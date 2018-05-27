 НАТО следует обратить внимание на развитие ЧВК, которые не являются регулярными войсками, но действуют по единому оперативному замыслу Генштаба РФ, - Фриз

Об этом сообщила председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Ирина Фриз в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Как пример она указала группу Вагнера, которая участвует в военных действиях как в Украине, так и в Сирии. По мнению украинского делегата, фактически эти группы выполняют роль и функции сил спецопераций, но "действуют под видом парамилитарных формирований".

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Таким образом, существует дилемма: с одной стороны, это нерегулярные войска, а с другой - они получают оружие, технику, разведданные и управление "по единому оперативному замыслу" Генштаба РФ.

"Группы ЧВК разворачиваются в странах на базе "спящих" ячеек и в результате нелегального/легального прибытия в страну для совершения сделки, могут быть прямо задействованы в диверсионных акциях и подготовке плацдарма для развертывания регулярных сил агрессора. Эти группы могут принимать активное участие в выполнении таких задач как уничтожение оптоволоконных линий, систем связи и тому подобное", - пишет Фриз.

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Она отмечает, что формирование еще в 2015 году кибер- и информационных войск в структуре Минобороны РФ "создает для всех без исключения демократических стран угрозы, и мы должны быть готовы дать этому отпор, ведь, если есть войска, то есть оружие, если есть войска с оружием, то есть намерения их применения". "Только единство наших усилий и способностей дает нам возможность говорить о готовности к гибридным вызовам", - подчеркнула представитель Украины в НАТО.

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Напомним, вопрос урегулирования конфликта в Украине продолжает быть в фокусе на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая с 25 по 28 мая проходит в Варшаве. В частности, Североатлантический альянс рассматривает российскую угрозу как глобальную.