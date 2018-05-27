 НАТО следует обратить внимание на развитие ЧВК, которые не являются регулярными войсками, но действуют по единому оперативному замыслу Генштаба РФ, - Фриз

Об этом сообщила председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Ирина Фриз в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Как пример она указала группу Вагнера, которая участвует в военных действиях как в Украине, так и в Сирии. По мнению украинского делегата, фактически эти группы выполняют роль и функции сил спецопераций, но "действуют под видом парамилитарных формирований".
Таким образом, существует дилемма: с одной стороны, это нерегулярные войска, а с другой - они получают оружие, технику, разведданные и управление "по единому оперативному замыслу" Генштаба РФ.
"Группы ЧВК разворачиваются в странах на базе "спящих" ячеек и в результате нелегального/легального прибытия в страну для совершения сделки, могут быть прямо задействованы в диверсионных акциях и подготовке плацдарма для развертывания регулярных сил агрессора. Эти группы могут принимать активное участие в выполнении таких задач как уничтожение оптоволоконных линий, систем связи и тому подобное", - пишет Фриз.
Она отмечает, что формирование еще в 2015 году кибер- и информационных войск в структуре Минобороны РФ "создает для всех без исключения демократических стран угрозы, и мы должны быть готовы дать этому отпор, ведь, если есть войска, то есть оружие, если есть войска с оружием, то есть намерения их применения". "Только единство наших усилий и способностей дает нам возможность говорить о готовности к гибридным вызовам", - подчеркнула представитель Украины в НАТО.
Напомним, вопрос урегулирования конфликта в Украине продолжает быть в фокусе на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая с 25 по 28 мая проходит в Варшаве. В частности, Североатлантический альянс рассматривает российскую угрозу как глобальную.
их бы ещё к нам на ноль - на стажировку, было-бы классно...!
да кстати, наши хорошо провели учения в Германии - если дать нашим всё самое современное вооружение, представь что тогда будет...)))
спасибо, буду знать
))
І це,не книжки а дійсність.
Так,-це було.
Нехорошо...
Багато людей, в тому числі й Фріз, плутається у словесному болоті й не бачить реальності за словесною плутаниною. Ти точно сказав (я трохи нижче майже те саме) "Какой на хер частник военный в России -- где бабку с плакатом убивают полицейские -- как террориста ....."
На рашці в принципі не може буте ніякого "альтернативного" війська.
На рашці є велика багаточисельна регулярна військова машина з купою спецпідрозділів, яка іноді в спеціальних випадках працює під легендою ЧВК. Але це не відміняє того факту, що це регулярна рашкова армія, яка озброюється рашкою і виконує лише і виключно команди рашкоцентру.
Дура, в даному випадку, Фріз, якщо коротко.
А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ ВОПРОС! А ВЫ ЧИТАЛИ ТОТ ПЯТЫЙ ПУНКТ О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ???????????????????? ЧТО ТАМ НАПИСАНО!!!ААА??? Так вот я вас просвещу там написано что пятый пункт вводитса в действие ПРИ ПРЯМОМ ВОЕННОМ ВТОРЖЕНИИИ!!!! НО ТАМ НИЧЕГО НЕ СКАЗАНО О ГИБРИДНЫХ ВОЙНАХ!!!! Ну а чо! Ну нет же прямого военного вторжения в прибалтику значит НАТО не будет защищать прибалтику даже если рашка гибридом пол-прибалтики отхапает! Ну то ж не прямое военное вторжение то гибридная война
https://antikor.com.ua/articles/239831-aleksej_kucherenko_otgadajte_chej_magazin_zashchishchala_politsija_vo_vremja_pogroma_na_rynke
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Именно поэтому в Кремле так подгорает от санкций. Санкции реально работают и бьют очень больно.
У врагов США больше не получается отсидеться в безопасности на своей территории.
Саддам Хуссейн, Хосни Мубарак, Муамар Каддафи, Куба, а на подходе Сирия, Иран, Венесуэла - враждебные США режимы медленно, но уверенно валятся один за другим.
Интеграция в американский образ жизни через модную современную культуру делает любое общество маленьким филиалом Госдепа и никто не в силах это изменить.
Время России еще не настало только потому, что это огромная и токсичная страна.
Дешевле оставить догнивать, чтобы потом подобрать, что от нее останется.
Но ведь дойдет! Обязательно дойдет.
В общем кацапия, в плане своей исконной традиции - использовать свое ското-населении в качестве пушечного мяса, а потом выбрасывать, сделала еще один шаг вперед к своему идеалу.
20:30, 27 мая 2018
В сирийской провинции Дейр-эз-зор во время боя в ночь на 23 мая погибли 9 россиян
Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на сирийский центр мониторинга прав человека. По информации правозащитников, боевики террористической группировки Исламское государство обстреляли группу из российских и сирийских бойцов недалеко от города Меядин. Погибли также минимум 26 сирийцев. В Минобороны ранее официально сообщили о гибели в Сирии четырех военных советников и ранении еще трех.
Вони, блят*ь, вважають, що Приватна Військова Компанія Уткін-Вагнера заважає їм звільнити Дамбас політико-дипломатичним способом, і нехай NATO зверне на ту ПВК увагу!
А тим часом Фризи з Порошенками будуть "виконувать Мінські домовленності".
Нашими смертями та каліцтвами.
А з ПВК нехай НАТО розбирається.
Нікого не колбасить від такої х-ні?