 С добровольцем из УДА Иваном Жуковым, погибшим на Донбассе, простятся на Ривненщине

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Чарівне", ориентировочно в 9:00 пройдет встреча героя в Дубно. Похоронят Жукова в селе Птыча в Ривненской области.

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Доброволец отдельного воздушно-пехотного отряда Украинского добровольческой армии (УДА) Игорь Жуков родился в 1968 году. По состоянию здоровья в армии не служил, но в январе 2015 года ушел на фронт добровольцем, воевал в Песках в составе 3-й штурмовой роты 5-го отдельного батальона ДУК ПС, в дальнейшем - в УДА.

Напомним, Иван Жуков погиб ночью 24 мая в районе проведения Операции Объединенных сил на Донетчине.