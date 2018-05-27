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 С добровольцем из УДА Иваном Жуковым, погибшим на Донбассе, простятся на Ривненщине

Завтра, 28 мая, в городе Дубно Ривненской области состоится прощание с Иваном Жуковым (позывной Жук), погибшего в ночь с 23 на 24 октября в Донецкой области в результате боевого столкновения с противником.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Чарівне", ориентировочно в 9:00 пройдет встреча героя в Дубно. Похоронят Жукова в селе Птыча в Ривненской области.

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Доброволец отдельного воздушно-пехотного отряда Украинского добровольческой армии (УДА) Игорь Жуков родился в 1968 году. По состоянию здоровья в армии не служил, но в январе 2015 года ушел на фронт добровольцем, воевал в Песках в составе 3-й штурмовой роты 5-го отдельного батальона ДУК ПС, в дальнейшем - в УДА.

Напомним, Иван Жуков погиб ночью 24 мая в районе проведения Операции Объединенных сил на Донетчине.

Источник: https://censor.net.ua/n3068373
 
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС добровольцем из УДА Иваном Жуковым, погибшим на Донбассе, простятся на Ривненщине
 
 
 
 
 
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